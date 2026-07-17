“เจมีไนน์ - โฟร์ท” ควง “สกาย - นานิ” พาผู้โชคดีเติมความฟิน บินไปฟีลกู๊ด กับ “OISHI Camping Trip รู้สึกดี ที่ฮอกไกโด” ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสฮอกไกโดในบรรยากาศฤดูร้อนสุดสดชื่น

เสิร์ฟโมเมนต์ฟีลกู๊ดถึงฮอกไกโด! 4 หนุ่มสุดฮอตพรีเซนเตอร์โออิชิ กรีนที “เจมีไนน์ – โฟร์ท” และ “สกาย – นานิ” แท็กทีมพาผู้โชคดีจากแคมเปญ “รู้สึกดีทุก TEA ที่เข้าแอปโออิชิคลับ” บินลัดฟ้าสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรม “OISHI Camping Trip รู้สึกดี ที่ฮอกไกโด” ตลอด 5 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2569 ทริปนี้จัดเต็มทั้งความสนุก ความอบอุ่น และโมเมนต์สุดประทับใจแบบใกล้ชิดกับ 4 หนุ่มพรีเซนเตอร์ ผ่านกิจกรรมเสิร์ฟความฟินท่ามกลางธรรมชาติและสีสันของเกาะฮอกไกโด โดยได้พิธีกรคู่หูพลังบวก “ก็อตจิ” และ “เลโอ” มาปล่อยเอเนอร์จีความสนุก เสิร์ฟมุกแบบไม่แผ่ว สร้างรอยยิ้มตลอดทริป
ตื่นมาก็ญี่ปุ่นเลย! เปิดทริปวันแรกด้วยการเช็กอินที่ ฟาร์มโทมิตะ ฟาร์มดอกไม้แลนด์มาร์กชื่อดังของฮอกไกโด ที่ช่วงซัมเมอร์ถูกแต่งแต้มด้วยทุ่งลาเวนเดอร์สีม่วงและดอกไม้หลากสีสันคัลเลอร์ฟูล งานนี้ผู้โชคดีนอกจากได้เก็บภาพสวย ๆ แล้ว ยังได้ใจฟูแบบคูณสอง เมื่อ 4 หนุ่ม เจมีไนน์-โฟร์ท สกาย-นานิ เสิร์ฟเมลอนสดถึงมือแบบใกล้ชิด ทำเอาแฟน ๆ ยิ้มไม่หุบตั้งแต่เดย์แรกของทริป จากนั้นเติมดีกรีความฟินต่อที่ Furano Cheese Factory กับเวิร์กช็อปทำไอศกรีมโฮมเมด ที่ทั้ง 4 หนุ่มและผู้โชคดีต่างโชว์สกิลทำไอศครีมและตกแต่งในสไตล์ของตัวเอง ก่อนเพิ่มความอร่อยแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ด้วยซอสชาเขียว หอมละมุน เติมฟีลญี่ปุ๊น...ญี่ปุ่นสมกับการมาเยือนดินแดนชาเขียว
ส่วนสายแอดเวนเจอร์ก็ไม่ผิดหวัง เพราะโออิชิเติมความมันส์เพิ่มอะดรีนาลีนกับกิจกรรม Smile Rafting พาล่องแก่งบนแม่น้ำโซราจิในเส้นทางพิเศษที่เปิดให้สัมผัสได้เฉพาะช่วงฤดูร้อนเท่านั้น งานนี้ทุกคนได้ปล่อยจอยกับวิวธรรมชาติแบบ 360 องศา ภูเขาเขียว ๆ สายน้ำใส ๆ โดยครั้งนี้ โออิชิพาผู้โชคดีทุกท่านไปในเส้นทาง Secret route สัมผัสความงามของธรรมชาติบริสุทธิ์บนแม่น้ำโซราจิ ชมวิวตื่นตาตื่นใจกับหมอกและรายล้อมด้วยภูเขาสูง ตลอด 2 ข้างทาง และความสนุกแบบชุ่มฉ่ำกับฝีมือการพายเรือของทั้ง 4 หนุ่ม ที่เรียกเสียงหัวเราะได้ไม่หยุด
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ทำให้ทุกคนใจฟูขั้นสุด คือกิจกรรม Exclusive Glamping Party ท่ามกลางธรรมชาติและวิวภูเขาฮอกไกโดสุดอลังการ งานนี้แต่ละคนจัดเต็มกับลุคลักซ์ชูแกลมปิ้ง หล่อสวยไม่มีใครยอมใคร สมกับเป็น ทริปที่โออิชิตั้งใจเสิร์ฟความฟินแบบไม่กั๊ก มีทั้งปาร์ตี้บาร์บีคิวฟีลดี โชว์สุดเซอร์ไพรส์ และได้เล่นเกมกับ 4 หนุ่ม รับของรางวัลแบบดีต่อใจที่โออิชิจัดให้มากมาย โดยเฉพาะรางวัลสุดพิเศษ Stargazing Moment โมเมนต์นั่งดูดาวสุดโรแมนซ์กับ 4 หนุ่ม เจมีไนน์ – โฟร์ท สกาย – นานิ ปิดท้ายค่ำคืนแบบใจฟูกับมินิคอนเสิร์ตสุดประทับใจ เรียกได้ว่าเป็นคืนที่รวมทุกความฟีลกู๊ดไว้ครบแบบเต็มสิบ ไม่มีหัก
หลังจากเติมความสนุกแล้ว วันรุ่งขึ้นก็แวะปล่อยใจให้รู้สึกดีกันที่ Hill Of The Buddha (เนินเขาพระพุทธเจ้า) ขอพร พร้อมชมสถาปัตยกรรมสวยแปลกตาสุดอลังการ ท่ามกลางทุ่งลาเวนเดอร์ ถึงแม้ว่าจะต้องชมพร้อมกับฝนที่โปรยปราย แต่บอกเลยว่าฟินสุด ๆ เพราะติดฝนครั้งนี้มีเสียงเปียโน เสียงเพลง และเสียง 4 หนุ่ม สร้างความสุขอยู่ตลอด ยกให้เป็นโมเมนต์รู้สึกดี Special สุด ๆ ของทริปนี้เลยหล่ะ
ด้านพรีเซนเตอร์สองคู่ฮอตแห่งปี เจมีไนน์ – โฟร์ท และ สกาย - นานิ ยังเผยความประทับใจถึงทริปนี้ว่า “สำหรับพวกเราทริปนี้เป็น ทริปที่รู้สึกดีจริง ๆ เหมือนชื่อทริปเลยครับ เพราะกิจกรรมที่ได้ทำ....เป็นมากกว่าการเดินทางครับ เพราะเป็นช่วงเวลาที่ได้ใช้เวลาดี ๆ ร่วมกับผู้โชคดี ต้องบอกว่าโออิชิ กรีนที จัดเต็มและทำถึงมาก ๆ ทั้งพวกเราทีมศิลปินและผู้โชคดี ทุกคนสนุกกันมากครับ ได้ทำกิจกรรมสนุก ๆ ร่วมกัน ได้ไปสัมผัสฮอกไกโดในบรรยากาศที่แตกต่างด้วยกัน เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีต่อใจสุด ๆ ต้องขอบคุณโออิชิ กรีนที ที่จัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ครับ ”
เรียกได้ว่าเป็น 5 วัน 3 คืนที่ผู้โชคดีได้สัมผัสทุกโมเมนต์แห่งความสุข สมกับคอนเซปต์ “รู้สึกดี ที่ฮอกไกโด” เพราะได้ใกล้ชิด เจมีไนน์ – โฟร์ท และ สกาย - นานิ ตลอดทั้งทริป ไม่ว่าจะเป็นการตะลุยสถานที่ท่องเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ลิ้มรสเมนูขึ้นชื่อของแต่ละเมือง และโรงแรมหรู นอกจากนั้น ตลอดทั้งทริป ผู้โชคดียังได้เติมความสดชื่นกับ โออิชิ กรีนที ฉลากดีไซน์ใหม่ เนโกะ คอลเลกชัน ที่มาพร้อมคาแรกเตอร์แมวสุดคิวท์และข้อความ Positive Energy ที่ช่วยเติมพลังบวกในทุกวัน ยิ่งจิบยิ่งรู้สึกดี เรียกได้ว่า ทริปนี้รวบตึงทุกความรู้สึกดีไว้ครบจบในทริปเดียว
สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดกิจกรรมสุดพิเศษแบบนี้ สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและแคมเปญดี ๆ จากโออิชิได้ทางแอปพลิเคชัน Oishi Club และ Facebook : Oishi Drink Station และสามารถรับชมคลิปรวมความรู้สึกดีของทริปนี้ได้ที่ Tiktok : Oishi Drink Station