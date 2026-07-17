“เอ็ม เอกซ์ เค้ก แอนด์ เบเกอรี่” ชวนฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ กับโปรโมชัน Early Bird ลด 25% ขนมไหว้พระจันทร์ต้นตำรับจากฮ่องกง มอบความอร่อยระดับโลกในราคาสุดคุ้ม

ต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ “เอ็ม เอกซ์ เค้ก แอนด์ เบเกอรี่” (MX Cakes & Bakery) ผู้นำขนมไหว้พระจันทร์ต้นตำรับจากฮ่องกง ชวนทุกคนส่งต่อความสุขและคำอวยพรให้คนสำคัญ ด้วยขนมไหว้พระจันทร์คุณภาพระดับพรีเมียม พร้อมจัดโปรโมชัน Early Bird มอบส่วนลด 25% สำหรับขนมไหว้พระจันทร์ 10 รสชาติ ได้แก่ ซิกเนเจอร์ที่ครองใจนักชิมทั่วโลก คัสตาร์ดลาวา, ครีมมี่คัสตาร์ด, คัสตาร์ดดูเอท ดีลักซ์, ทุเรียนมูซังคิง, เม็ดบัวไข่คู่, เม็ดบัวขาวไข่คู่, เม็ดบัวขาว, เม็ดบัวไข่เดี่ยว สูตรน้ำตาลน้อย, โหงวยิ้ง และกล่องรวมรส ฟูลมูน แอนด์ เซเว่นสตาร์ แอสซอทเต็ด มูนเค้ก ให้ลูกค้าเป็นเจ้าของความอร่อยระดับโลกในราคาสุดพิเศษ
ขนมไหว้พระจันทร์ของ MX ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วโลก ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูง ผสานกรรมวิธีการผลิตอันพิถีพิถันจากฮ่องกง จนได้รับรางวัลคุณภาพระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และเป็นหนึ่งในแบรนด์ขนมไหว้พระจันทร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมายาวนาน
พิเศษ! ลูกค้าสามารถรับส่วนลด 25% กับโปรโมชัน Early Bird เมื่อสั่งซื้อและชำระเงินล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2569 โดยสามารถเลือกซื้อผ่านช่องทางออนไลน์หรือหน้าร้านที่ร่วมรายการ เพื่อส่งมอบของขวัญแทนคำอวยพรและความปรารถนาดีในเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ จัดส่งฟรีทั่วไทย เมื่อซื้อครบ 2,000 บาท เฉพาะสินค้าขนมไหว้พระจันทร์ที่ร่วมรายการเท่านั้น
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดูรายละเอียดสินค้า โปรโมชัน และสั่งซื้อได้ที่หน้าร้านและช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้น ได้แก่
💬 LINE OA: https://lin.ee/ZJhG7Xd
🌐 Website: www.mxcakesandbakery.com
📞 Tel: 086-371-9093 / 081-900-2452 / 065-729-2610
📍 Shop: MX Cakes & Bakery และ Homebake by MX ทุกสาขา
🔍 ค้นหาสาขา: https://foa.co.th/page/mx-branch