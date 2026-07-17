ห้ามพลาด!! PET EXPO CHAMPIONSHIP 2026 จัดใหญ่เอาใจคนรักสัตว์เลี้ยง

หยุดยาวนี้อย่าไปไหน ถึงเวลาพาเหล่าเจ้านายทุกสายพันธุ์มาสนุกกันในงาน PET EXPO CHAMPIONSHIP 2026 งานแสดงสินค้าและบริการครบวงจรสำหรับสัตว์เลี้ยง พร้อมกิจกรรมการแข่งขัน สุดมันประจำปี โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Together Through Friendship – มิตรภาพหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว” ชวนคนรักสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงทุกประเภท มาร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุข ไฮไลต์ ที่ไม่ควรพลาด ได้แก่ การประกวดและกิจกรรมสำหรับสัตว์เลี้ยงหลากหลายประเภท อาทิ การประกวดกระต่ายและหนูแฮมสเตอร์มาตรฐานสากล การประกวดตุ๊กแกสวยงาม การแข่งขัน Boa Contest 2026 รวมถึงการเปิดตัวกิจกรรมประกวด ชูการ์ไกลเดอร์ ครั้งแรกของประเทศไทย ที่ให้น้อง ๆ ชูก้าฯ ได้มาแข่งขัน ไต่เชือกและประกวดแฟนซีคอสตูมกันในงาน
นอกจากนี้ ยังมีโซน Exotic Pet Land ที่รวบรวมสัตว์เลี้ยงแปลกหาชมยาก ไม่ว่าจะเป็นลิงปิกมี่ มาโมเสท หนูหินโบราณ เต่าดาวอินเดีย งู ตุ๊กแกหลากหลายสายพันธุ์ พร้อมเวิร์กช็อปให้ความรู้สำหรับผู้สนใจ ขณะที่โซน Pet Village เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม อาทิ คาปิบาร่า เมียร์แคต ม้าแคระ แพะแคระ หมูแคระ เป็ดคอลดั๊ก นกแก้ว และสัตว์น่ารักอีกมากมาย
พร้อมช้อปสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า 200 บริษัท มากกว่า 600 บูธ ครบครันทั้งอาหารสัตว์เลี้ยง ขนม เวชภัณฑ์ อาหารเสริม เสื้อผ้าและแฟชั่น เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์กรูมมิ่ง โรงพยาบาลและคลินิกสัตว์เลี้ยง โรงแรมสัตว์เลี้ยง อุปกรณ์ ของเล่น รวมถึงโซนสินค้าสำหรับแมว สัตว์ฟันแทะ และสัตว์ Exotic พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะภายในงาน และสินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลี อาทิ ตะกร้าแมวสุดไวรอล Cat Bang และสินค้าแฟชั่นสำหรับสัตว์เลี้ยงรุ่นใหม่และร่วมกิจกรรมสุดพิเศษตลอด 4 วัน ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2569 ณ ฮอลล์ 6–8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
งานเปิดให้เข้าชมเวลา 10.00–20.00 น. (วันเสาร์–อาทิตย์ เปิดเวลา 09.30 น.) บัตรเข้าชมราคาเพียง 20 บาท สัตว์เลี้ยงเข้าฟรี สามารถซื้อบัตรล่วงหน้าในรูปแบบ E-ticket เพื่อความสะดวก และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.petexpothailand.net หรือ Facebook Petexpoclub หรือช่องทาง ทวิตเตอร์ @PetexpoclubTH1