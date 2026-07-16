Better Pharma คว้าสิทธิ์จาก Ceva ถือลิขสิทธิ์แบรนด์ ‘Pracetam’ ทั่วโลก

ผู้จัดการรายวัน 360 - Better Pharma คว้าเอกสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ ‘Pracetam' แต่เพียงผู้เดียวทั่วโลก ด้วยความไว้วางใจสูงสุดจาก Ceva Animal Health ยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมสุขภาพสัตว์โลก
บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด (Better Pharma Company Limited) ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์ ภายใต้บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญ ด้วยการได้รับความไว้วางใจอย่างสูงสุดจาก บริษัท ซีวา แอนิมัล เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (Ceva Animal Health Thailand) ผู้นำด้านสุขภาพสัตว์ระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศส จากความสัมพันธ์อันยาวนานกว่า 30 ปี Ceva ได้ตัดสินใจมอบ "เอกสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว" ให้ Better Pharma ในการผลิต การถือครองลิขสิทธิ์แบรนด์ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ‘Pracetam (พราซีแตม)’ ทั่วโลก ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของ Ceva ที่มอบความไว้วางใจในระดับนี้แก่บริษัทในภูมิภาคเอเชีย ที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพการผลิตของโรงงาน ศักยภาพของทีมงาน และวิสัยทัศน์ผู้บริหาร Better Pharma ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล
Pracetam นวัตกรรมยาลดไข้กลุ่มพาราเซตามอลชนิดน้ำสำหรับสุกรตัวแรกของไทย ภายใต้แนวคิด “Beyond Fever Control” จึงเป็นมากกว่าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ระดับโลก ที่ Better Pharma ก้าวขึ้นเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก โดยมี Ceva เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและผู้รับรองคุณภาพอย่างเต็มภาคภูมิ
จาก Business Partner สู่ Strategic Global Partnership ในฐานะผู้ถือครองเอกสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ ‘Pracetam’ แต่เพียงผู้เดียว
การตัดสินใจอันสำคัญยิ่งนี้ยกระดับความร่วมมือจาก “คู่ค้าทางธุรกิจ” สู่ “พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลก” ที่มอบอำนาจเต็มแก่ Better Pharma โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตระดับสูง และให้แหล่งจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material) เพื่อให้ Better Pharma ผลิต Pracetam ด้วยมาตรฐานเทียบเท่า Ceva ประเทศฝรั่งเศส มอบเอกสิทธิ์แบรนด์ ‘Pracetam’ รวมถึงสิทธิ์การจัดจำหน่ายทั่วโลกแต่เพียงผู้เดียว และรับรองคุณภาพการผลิตระดับโลก (Global Quality Assurance) เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ Pracetam ที่ผลิตโดย Better Pharma นั้นมีคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์จาก Ceva ทุกประการ ภายใต้สโลแกน “Manufactured by Better Pharma, Trusted by Ceva”
ความเชื่อมั่นเหล่านี้ ไม่เพียงตอกย้ำบทบาท Better Pharma ในฐานะผู้นำด้านการผลิตเวชภัณฑ์สัตว์มาตรฐานโลก แต่ยังผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมสุขภาพสัตว์ที่สำคัญในเวทีโลก
‘Pracetam’: นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการสุขภาพสุกรเชิงรุก
Pracetam ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด “Beyond Fever Control” เพื่อพลิกมุมมองจากการเพียงแค่ ‘ลดไข้’ ไปสู่ ‘การบริหารจัดการสุขภาพสุกรเชิงรุก’ (Proactive Health Management) ที่มุ่งเน้นการดูแลสุกรแบบองค์รวม ท่ามกลางความท้าทายของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เพียงออกฤทธิ์ลดไข้และอาการปวด แต่ยังช่วยลดความเครียด ส่งเสริมการฟื้นตัว และยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มในระยะยาวได้ ยิ่งไปกว่านั้น ในรูปแบบสารละลายสำหรับรับประทาน (Oral Solution) ที่สามารถผสมน้ำดื่มได้สะดวก ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการฉีด อาทิ ความเครียด หรือแผลฝีหนอง อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อกระเพาะอาหาร ทำให้การบริหารจัดการสุขภาพสุกรในฟาร์มง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นายทวีเกียรติ กู้เกียรติรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นี่คือวันแห่งความภาคภูมิใจที่ Better Pharma ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจาก Ceva ผู้นำระดับโลก ด้วยการมอบเอกสิทธิ์ในการผลิต ถือครองแบรนด์ และจัดจำหน่าย Pracetam ทั่วโลกแต่เพียงผู้เดียว นี่คือเครื่องยืนยันในคุณภาพของโรงงาน ทีมงาน และวิสัยทัศน์ของเราอย่างแท้จริง
Ceva ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย Better Pharma ให้เทียบเท่ากับที่ Ceva ผลิตในฝรั่งเศส ความร่วมมือในรูปแบบ “Manufactured by Better Pharma, Trusted by Ceva” จะช่วยยกระดับมาตรฐานสุขภาพสัตว์ไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ สร้างอนาคตที่ยั่งยืน และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมสุขภาพสัตว์ระดับโลก
"Pracetam จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมั่นระดับโลก ที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมปศุสัตว์และเกษตรกรลดความสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น เพราะเมื่อสัตว์มีสุขภาพที่ดีกว่า ฟาร์มจึงมีประสิทธิภาพที่ดีตามมาด้วย รวมถึงเกษตรกรสามารถเติบโตได้ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์อย่างมั่นคง” นายทวีเกียรติ กล่าว
Better Pharma เชื่อว่าความยั่งยืนของอุตสาหกรรมปศุสัตว์เกิดจากการยกระดับสุขภาพสัตว์ ลดการสูญเสีย ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มผลตอบแทนให้กับเกษตรกร ความร่วมมือระหว่าง Better Pharma และ Ceva จึงเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันนวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์สู่ประเทศไทยและทั่วโลก สนับสนุนเกษตรกรให้เข้าถึงเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ (Purpose) ของเบทาโกรที่ต้องการให้ปศุสัตว์ได้รับการดูแลที่ ‘ดีกว่า’ เช่นเดียวกับคนและสัตว์เลี้ยง