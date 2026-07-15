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SE Thailand ปลุกพลังธุรกิจเพื่อสังคมฟื้นฟูทะเลไทย องค์กรที่เชื่อในพลังของความร่วมมือ จุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน ที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พื้นที่ริมทะเลแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของภาคตะวันออก แต่ยังเป็นบ้านของ ‘ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ’ สถานที่ที่ทำหน้าที่ดูแล ฟื้นฟู และเพาะพันธุ์เต่าทะเลก่อนส่งเต่าทะเลตัวน้อย ๆ กลับคืนสู่ธรรมชาติ พร้อมกับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนเข้าใจความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเลอย่างใกล้ชิด

เมื่อก้าวเข้ามาในพื้นที่ นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การดูแลพ่อแม่พันธุ์ การฟักไข่ การอนุบาลลูกเต่า ไปจนถึงกระบวนการปล่อยเต่าทะเลกลับคืนสู่ท้องทะเล ทุกขั้นตอนสะท้อนให้เห็นว่าการอนุรักษ์ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง แต่เกิดจากความร่วมมือของผู้คนจำนวนมากที่ต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือการส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไป

แนวคิดนี้สอดคล้องกับพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ป่าไม้ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งได้นำมาต่อยอดผ่านโครงการ Village to the World Season 5 โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่มุ่งพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สร้างคุณค่าให้กับชุมชน และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรม

หนึ่งในองค์กรที่เข้ามาร่วมขับเคลื่อนคือ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (SE Thailand) องค์กรที่เชื่อว่า ธุรกิจเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งดำเนินผ่านพันธกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ‘Connect’ การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อสังคมเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกสูงสุด ‘Communicate’ การสื่อสารและสร้างองค์ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง และ ‘Catalyze’ การผลักดันให้เกิดการแก้ไข ปัญหาสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมพื้นที่
ต้นแบบของโครงการคือ เส้นทาง ‘เสน่ห์ทะเล ตะวันออก @ สัตหีบ’ จังหวัดชลบุรี ซึ่ง SE Thailand ทำงานร่วมกับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ และวิสาหกิจชุมชนรักษ์ทะเลเสน่ห์บ้านอำเภอ เปลี่ยนพื้นที่อนุรักษ์ ให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติ เชื่อมโยงความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ภาคธุรกิจ และชุมชนเข้าด้วยกัน เปิดโอกาสให้อาสาสมัครและนักท่องเที่ยวร่วมทำความสะอาด และขัดบ่ออนุบาลเต่าทะเล กิจกรรมเล็ก ๆ ที่สำคัญต่อการดูแลสุขอนามัยของบ่อและเตรียมความพร้อมลูกเต่า ก่อนกลับคืนสู่ธรรมชาติ

นายสมศักดิ์ บุญคำ นายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "เราเชื่อว่าการท่องเที่ยวที่ดี ไม่ใช่แค่การพานักท่องเที่ยวไปชมความสวยงาม แต่ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ เข้าใจ และรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติไปด้วยกัน"

SE Thailand ยังร่วมพัฒนากิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่ง ตั้งแต่ป่าชายเลน ไปจนถึงแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล เพื่อให้ผู้คนเข้าใจความสัมพันธ์ของธรรมชาติทั้งระบบ และทำให้เห็นว่าการดูแลทะเลไม่ได้มีแค่เก็บขยะหรือปล่อยสัตว์น้ำ แต่ต้องรักษาสมดุล ของระบบนิเวศทั้งหมด และต่อยอดไปสู่กิจกรรมรีไซเคิลขยะทะเล ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนรักษ์ทะเล เสน่ห์บ้านอำเภอ เปลี่ยนวัสดุเจ้าปัญหาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ที่สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน เป็นตัวอย่างของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เกิดขึ้นจริงในระดับพื้นที่ ไม่ใช่เพียงแนวคิดเชิงทฤษฎี

นายสมศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า "ESG ไม่ควรเป็นเพียงตัวชี้วัดในรายงาน แต่ควรเป็นสิ่งที่ ทุกคนสัมผัสและลงมือทำได้ การที่อาสาสมัครมาขัดบ่อเต่าทะเลsด้วยมือของตัวเอง คือ ESG ที่จับต้องได้ และเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน" หัวใจสำคัญของการทำงาน ครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมอนุรักษ์ แต่เป็น ‘ตัวกลาง’ เชื่อมหน่วยงานอนุรักษ์ระดับชาติ ชุมชนประมงท้องถิ่น และภาคธุรกิจที่ต้องการสร้างผลกระทบเชิงบวก ให้ทำงานร่วมกัน อย่างเป็นระบบ ด้วยเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย SE Thailand เชื่อว่า ทุกความร่วมมือ แม้จะเริ่มต้นจากพื้นที่เล็ก ๆ อย่างบ่ออนุบาลเต่าทะเลในสัตหีบ ก็ต่อยอด เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่อื่นได้

"สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ และชุมชน สามสิ่งนี้ไม่ควรแยกจากกัน แต่เป็นระบบเดียวกันที่ต้องเติบโตไปด้วยกัน เส้นทางที่เราทำร่วมกับ Village to the World ที่สัตหีบ คือพื้นที่ทดลองเล็กๆ ที่เราอยากให้เป็นต้นแบบ และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ในเครือข่ายของเราต่อไป" นายสมศักดิ์กล่าวทิ้งท้าย




SE Thailand ปลุกพลังธุรกิจเพื่อสังคมฟื้นฟูทะเลไทย องค์กรที่เชื่อในพลังของความร่วมมือ จุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน ที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
SE Thailand ปลุกพลังธุรกิจเพื่อสังคมฟื้นฟูทะเลไทย องค์กรที่เชื่อในพลังของความร่วมมือ จุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน ที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
SE Thailand ปลุกพลังธุรกิจเพื่อสังคมฟื้นฟูทะเลไทย องค์กรที่เชื่อในพลังของความร่วมมือ จุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน ที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี