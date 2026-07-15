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‘เซ็นทรัลพัฒนา’ ร่วมเวทีภาคธุรกิจไทย–มาเลเซีย ในโอกาสนายกฯ เยือนมาเลเซีย ตอกย้ำศักยภาพ ‘เซ็นทรัล ไอซิตี้’ หนุนความร่วมมือการลงทุนและเศรษฐกิจอาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

มาเลเซีย – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ในฐานะผู้พัฒนา Central i-City ศูนย์การค้าไทยแห่งเดียวในมาเลเซีย ร่วมเวทีหารือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนไทย เนื่องในโอกาสการเยือนประเทศมาเลเซียของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สะท้อนบทบาทของภาคเอกชนไทยในการลงทุนในมาเลเซีย พร้อมตอกย้ำความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างไทยและมาเลเซีย ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมถึงโอกาสต่อยอดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศในอนาคต โดยมี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการค้าและการลงทุนไทย–มาเลเซีย กับผู้แทนบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจในมาเลเซีย วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ณ โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กัวลาลัมเปอร์
 


นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงิน การบัญชีและกลุ่มธุรกิจโรงแรมและสำนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “มาเลเซียเป็นหนึ่งในตลาดเชิงกลยุทธ์ที่มีศักยภาพของภูมิภาค และเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับไทยอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เซ็นทรัลพัฒนาเชื่อว่าความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับภาคธุรกิจ โดยอยากให้ภาครัฐสนับสนุนการลงทุนโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศมาเลเซียของบริษัทเอกชนไทย เพื่อสร้างการเติบโตและความแข็งแกร่งบนเวทีโลก”

นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนาเป็นหนึ่งในบริษัทไทยที่มีประสบการณ์ลงทุนและดำเนินธุรกิจในมาเลเซีย ผ่าน Central i-City ศูนย์การค้าไทยแห่งเดียวในมาเลเซีย ซึ่งเติบโตอย่างแข็งแกร่ง สะท้อนศักยภาพของตลาดและความเชื่อมั่นของเซ็นทรัลพัฒนาที่มีต่อประเทศมาเลเซีย โดยบริษัทพร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจและการลงทุนอย่างต่อเนื่องตามแผนระยะยาว นอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนายังได้เสนอให้ภาครัฐจัดโครงการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยและมาเลเซีย โดยมีศูนย์การค้า เซ็นทรัล เป็นรีเทลแพลตฟอร์มในการขยายธุรกิจระหว่างสองประเทศ ภายใต้ Cross-border model อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งยังสนับสนุนการท่องเที่ยว ธุรกิจ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันอีกด้วย”

นอกจากนี้ Central i-City ยังเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซีย ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม โดยล่าสุดเป็นสถานที่จัดงาน Amazing Thailand Fest 2026 (The Wholesome Taste of Thai) ซึ่งจัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล และพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อาหารไทย และ Soft Power ของประเทศไทยสู่ตลาดมาเลเซีย
Central i-City ศูนย์การค้าแห่งแรกของเซ็นทรัลพัฒนาในต่างประเทศ ตั้งอยู่ที่เมืองชาห์อาลัม รัฐสลังงอร์ มูลค่าโครงการ 8,500 ล้านบาท มีร้านค้าและพันธมิตรกว่า 360 ร้านค้า และหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ ค้าปลีก และความบันเทิงชั้นนำของประเทศมาเลเซีย รวมถึงเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของประเทศ

ติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนา คลิก https://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/lifestyle-activities


















‘เซ็นทรัลพัฒนา’ ร่วมเวทีภาคธุรกิจไทย–มาเลเซีย ในโอกาสนายกฯ เยือนมาเลเซีย ตอกย้ำศักยภาพ ‘เซ็นทรัล ไอซิตี้’ หนุนความร่วมมือการลงทุนและเศรษฐกิจอาเซียน
‘เซ็นทรัลพัฒนา’ ร่วมเวทีภาคธุรกิจไทย–มาเลเซีย ในโอกาสนายกฯ เยือนมาเลเซีย ตอกย้ำศักยภาพ ‘เซ็นทรัล ไอซิตี้’ หนุนความร่วมมือการลงทุนและเศรษฐกิจอาเซียน
‘เซ็นทรัลพัฒนา’ ร่วมเวทีภาคธุรกิจไทย–มาเลเซีย ในโอกาสนายกฯ เยือนมาเลเซีย ตอกย้ำศักยภาพ ‘เซ็นทรัล ไอซิตี้’ หนุนความร่วมมือการลงทุนและเศรษฐกิจอาเซียน
‘เซ็นทรัลพัฒนา’ ร่วมเวทีภาคธุรกิจไทย–มาเลเซีย ในโอกาสนายกฯ เยือนมาเลเซีย ตอกย้ำศักยภาพ ‘เซ็นทรัล ไอซิตี้’ หนุนความร่วมมือการลงทุนและเศรษฐกิจอาเซียน
‘เซ็นทรัลพัฒนา’ ร่วมเวทีภาคธุรกิจไทย–มาเลเซีย ในโอกาสนายกฯ เยือนมาเลเซีย ตอกย้ำศักยภาพ ‘เซ็นทรัล ไอซิตี้’ หนุนความร่วมมือการลงทุนและเศรษฐกิจอาเซียน
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