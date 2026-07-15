‘เซ็นทรัลพัฒนา’ ร่วมเวทีภาคธุรกิจไทย–มาเลเซีย ในโอกาสนายกฯ เยือนมาเลเซีย ตอกย้ำศักยภาพ ‘เซ็นทรัล ไอซิตี้’ หนุนความร่วมมือการลงทุนและเศรษฐกิจอาเซียน

มาเลเซีย – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ในฐานะผู้พัฒนา Central i-City ศูนย์การค้าไทยแห่งเดียวในมาเลเซีย ร่วมเวทีหารือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนไทย เนื่องในโอกาสการเยือนประเทศมาเลเซียของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สะท้อนบทบาทของภาคเอกชนไทยในการลงทุนในมาเลเซีย พร้อมตอกย้ำความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างไทยและมาเลเซีย ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมถึงโอกาสต่อยอดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศในอนาคต โดยมี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการค้าและการลงทุนไทย–มาเลเซีย กับผู้แทนบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจในมาเลเซีย วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ณ โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กัวลาลัมเปอร์
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงิน การบัญชีและกลุ่มธุรกิจโรงแรมและสำนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “มาเลเซียเป็นหนึ่งในตลาดเชิงกลยุทธ์ที่มีศักยภาพของภูมิภาค และเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับไทยอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เซ็นทรัลพัฒนาเชื่อว่าความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับภาคธุรกิจ โดยอยากให้ภาครัฐสนับสนุนการลงทุนโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศมาเลเซียของบริษัทเอกชนไทย เพื่อสร้างการเติบโตและความแข็งแกร่งบนเวทีโลก”
นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนาเป็นหนึ่งในบริษัทไทยที่มีประสบการณ์ลงทุนและดำเนินธุรกิจในมาเลเซีย ผ่าน Central i-City ศูนย์การค้าไทยแห่งเดียวในมาเลเซีย ซึ่งเติบโตอย่างแข็งแกร่ง สะท้อนศักยภาพของตลาดและความเชื่อมั่นของเซ็นทรัลพัฒนาที่มีต่อประเทศมาเลเซีย โดยบริษัทพร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจและการลงทุนอย่างต่อเนื่องตามแผนระยะยาว นอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนายังได้เสนอให้ภาครัฐจัดโครงการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยและมาเลเซีย โดยมีศูนย์การค้า เซ็นทรัล เป็นรีเทลแพลตฟอร์มในการขยายธุรกิจระหว่างสองประเทศ ภายใต้ Cross-border model อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งยังสนับสนุนการท่องเที่ยว ธุรกิจ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันอีกด้วย”
นอกจากนี้ Central i-City ยังเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซีย ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม โดยล่าสุดเป็นสถานที่จัดงาน Amazing Thailand Fest 2026 (The Wholesome Taste of Thai) ซึ่งจัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล และพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อาหารไทย และ Soft Power ของประเทศไทยสู่ตลาดมาเลเซีย
Central i-City ศูนย์การค้าแห่งแรกของเซ็นทรัลพัฒนาในต่างประเทศ ตั้งอยู่ที่เมืองชาห์อาลัม รัฐสลังงอร์ มูลค่าโครงการ 8,500 ล้านบาท มีร้านค้าและพันธมิตรกว่า 360 ร้านค้า และหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ ค้าปลีก และความบันเทิงชั้นนำของประเทศมาเลเซีย รวมถึงเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของประเทศ
ติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนา คลิก https://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/lifestyle-activities
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงิน การบัญชีและกลุ่มธุรกิจโรงแรมและสำนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “มาเลเซียเป็นหนึ่งในตลาดเชิงกลยุทธ์ที่มีศักยภาพของภูมิภาค และเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับไทยอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เซ็นทรัลพัฒนาเชื่อว่าความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับภาคธุรกิจ โดยอยากให้ภาครัฐสนับสนุนการลงทุนโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศมาเลเซียของบริษัทเอกชนไทย เพื่อสร้างการเติบโตและความแข็งแกร่งบนเวทีโลก”
นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนาเป็นหนึ่งในบริษัทไทยที่มีประสบการณ์ลงทุนและดำเนินธุรกิจในมาเลเซีย ผ่าน Central i-City ศูนย์การค้าไทยแห่งเดียวในมาเลเซีย ซึ่งเติบโตอย่างแข็งแกร่ง สะท้อนศักยภาพของตลาดและความเชื่อมั่นของเซ็นทรัลพัฒนาที่มีต่อประเทศมาเลเซีย โดยบริษัทพร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจและการลงทุนอย่างต่อเนื่องตามแผนระยะยาว นอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนายังได้เสนอให้ภาครัฐจัดโครงการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยและมาเลเซีย โดยมีศูนย์การค้า เซ็นทรัล เป็นรีเทลแพลตฟอร์มในการขยายธุรกิจระหว่างสองประเทศ ภายใต้ Cross-border model อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งยังสนับสนุนการท่องเที่ยว ธุรกิจ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันอีกด้วย”
นอกจากนี้ Central i-City ยังเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซีย ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม โดยล่าสุดเป็นสถานที่จัดงาน Amazing Thailand Fest 2026 (The Wholesome Taste of Thai) ซึ่งจัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล และพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อาหารไทย และ Soft Power ของประเทศไทยสู่ตลาดมาเลเซีย
Central i-City ศูนย์การค้าแห่งแรกของเซ็นทรัลพัฒนาในต่างประเทศ ตั้งอยู่ที่เมืองชาห์อาลัม รัฐสลังงอร์ มูลค่าโครงการ 8,500 ล้านบาท มีร้านค้าและพันธมิตรกว่า 360 ร้านค้า และหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ ค้าปลีก และความบันเทิงชั้นนำของประเทศมาเลเซีย รวมถึงเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของประเทศ
ติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนา คลิก https://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/lifestyle-activities