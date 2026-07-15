สสว. จัดงาน “SME UNLOCK ปลดล็อกปัญหาธุรกิจ” ดึงกูรู-ยูนิคอร์นแถวหน้าของเมืองไทย ร่วมแชร์ไอเดียสร้างแรงบันดาลใจ ดันบริการออนไลน์ ยกระดับ MSME ทั่วประเทศ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้าขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) ภายใต้แนวคิด "Talk Event" ในงาน “SME UNLOCK ปลดล็อกปัญหาธุรกิจ : LIVE IN THE THEATER” ภายใต้แนวคิดหลัก "UNLOCK YOUR NEXT MOVE อ่านเกมให้ขาด ปลดล็อกให้ไว เติบโตให้เป็น" เพื่อสร้างแรงรับรู้และสร้างแรงจูงใจในการเข้ารับบริการออนไลน์สำหรับ SME ทั่วประเทศ
ดร.ปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกมิติของการดำเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSME) จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว สสว. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Services อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ โดยใช้งานง่ายผ่านหมายเลขประจำตัวเดียวหรือ SME One ID (หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ) ที่ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการกรอกข้อมูลและติดตามผลได้อย่างเป็นระบบ
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการ MSME ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้รู้จักและเข้ามาใช้ประโยชน์จากระบบบริการออนไลน์ของ สสว. ในวงกว้าง ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ และตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการในการยกระดับศักยภาพธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยภายในงานจะมีการแนะนำระบบและแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกด้านของการส่งเสริมธุรกิจ ได้แก่ : SME CONNEXT: โมบายแอปพลิเคชันช่องทางเข้าถึงบริการของ สสว. SME ONE: ศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสาร โครงการ และกิจกรรมส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชนในที่เดียว SME Academy 365: แพลตฟอร์ม E-Learning เรียนรู้ออนไลน์ด้านการพัฒนาธุรกิจ พร้อมมอบประกาศนียบัตร SME COACH: บริการให้คำปรึกษาเชิงลึกและแก้ปัญหาธุรกิจแบบตรงจุดโดยโค้ชมืออาชีพ BDS (Business Development Service): โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจในหลากหลายมิติตามความต้องการของ SME THAI SME-GP: มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อเข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบการส่งต่อเพื่อรับบริการภาครัฐ: ระบบเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลบริการระหว่างหน่วยงาน และ SME ONE ID: หรือการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ซึ่งเปรียบเสมือนบัตรประชาชนภาคผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถเข้ารับบริการจากภาครัฐ เข้าถึงทุกบริการออนไลน์ของ สสว. และรับสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับ SME
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ สสว. มีกิจกรรมไฮไลต์พิเศษและน่าสนใจมากมาย อาทิ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกและเปิดรับประสบการณ์ดิจิทัล ณ AI Toolkit Station ซึ่งทำหน้าที่แนะนำและจับคู่บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ (Personalized Service Matching & AI Recommendation) ผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI บนช่องทางโซเชียลมีเดียของ สสว. พร้อมร่วมกิจกรรมถ่ายภาพ Check-in ผ่านแคมเปญสุดท้าทาย รวมถึงการเปิดพื้นที่ Networking เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจเข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์
นอกจากนี้ บนเวทียังรวบรวมสุดยอดสาระและความรู้แบบเอ็กซ์คลูซีฟในรูปแบบ Talk Event ช่วง UNLOCK BUSINESS GROWTH: Marketing & AI for the Next Era เวทีเสวนาเชิงลึกด้านการตลาดดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ AI ในโลกธุรกิจ พร้อมแนะนำบริการจาก สสว. โดยการรวมตัวของกูรูและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ได้แก่ คุณเรขา ศรีสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแทน คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้ง Ookbee และผู้จัดการกองทุน 500 TukTuks และ คุณณัฐพล ม่วงทำ เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน ดำเนินรายการโดย ดร.ณัฐพงศ์ นำศิริกุล ก่อนจะปิดท้ายด้วยช่วง UNLOCK YOUR NEXT MOVE รับฟัง Inspiration Keynote สุดพิเศษจาก คุณคมสันต์ แซ่ลี ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Flash Express สตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นรายแรกของไทย ที่จะมาร่วมถ่ายทอดแนวคิด อ่านเกมธุรกิจ และวิธีการขยายตัวในยุคดิจิทัลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการเติบโตได้อย่างยั่งยืน