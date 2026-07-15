ZIGA ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหล็กด้วยแนวคิด ESG สู่วิสัยทัศน์ 'Steel for Better Life' สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

ท่ามกลางอุตสาหกรรมเหล็กที่มุ่งแข่งขันกันด้วยราคา คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ZIGA กลับเลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไป เขาขับเคลื่อนองค์กรด้วยความเชื่อมั่น อันแรงกล้าว่า ‘ความยั่งยืน’ คือหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Steel for Better Life’ มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเหล็กคุณภาพสูง ควบคู่ไปกับ การสร้างคุณค่าแก่สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ซึ่งสอดคล้อง กับแนวคิด ESG ที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)
“ผมให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง เพราะเหล็กไม่ใช่เพียงวัสดุก่อสร้าง แต่เป็นรากฐานสำคัญ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเกษตร และคุณภาพชีวิตของผู้คน สำหรับผม การเติบโตขององค์กร ต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว” คุณศุภกิจกล่าวด้วยแววตามุ่งมั่น
จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว ZIGA นำแนวคิด ESG มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ (MTEC) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่อเหล็กเคลือบพิเศษ ‘ZUPER ZIGA’ ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ภาคเกษตรกรรมและฟาร์มกุ้งโดยเฉพาะ ท่อเหล็กชนิดนี้มีจุดเด่นคือ ทนต่อแรงบิด แรงกระแทก และการกัดกร่อน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยคุณสมบัติไร้สารปนเปื้อน จึงช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมลภาวะทางน้ำ
การนำนวัตกรรมนี้มาใช้จะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ และถือเป็นการ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพราะช่วยยืดอายุโครงสร้าง ลดความถี่ในการซ่อมบำรุง และลดปริมาณของเสียได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ในมิติสังคมและธรรมาภิบาล บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างองค์กรที่เติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคง ตลอดจนสร้างประโยชน์คืนสู่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อตอกย้ำให้เห็นว่าอุตสาหกรรมเหล็ก ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ZIGA จึงก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ ESG in Action ภายใต้ ‘โครงการ Village to the World Season 5’ นำวิสัยทัศน์ระดับองค์กร ลงสู่พื้นที่จริงในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และ โรงเรียนฅนทำนาเกลือ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
นอกจากได้เรียนรู้วิถีชุมชนนาเกลือ เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และร่วมกิจกรรม CSR กับโครงการพระราชดำริฯ บริษัทฯ ยังสนับสนุนรถเข็นเกลือ จากท่อเหล็ก ZUPER ZIGA ให้แก่โรงเรียนฅนทำนาเกลือ ด้วยความตั้งใจที่อยากจะนำ นวัตกรรมระดับอุตสาหกรรมมายกระดับวิถีชีวิตของชุมชน
จากกิจกรรมดังกล่าว ZIGA ต่อยอดไปสู่การร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล ผ่านการปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ ณ โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทฯ ที่ต้องการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
สำหรับคุณศุภกิจ ความสำเร็จที่แท้จริง มิได้วัดจากผลประกอบการ หรือการเติบโตทางธุรกิจ แต่คือการที่องค์กรลุกขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับ มาตรฐานอุตสาหกรรมเหล็กไทย สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อปกป้องทรัพยากร และตอบโจทย์อนาคต ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นเป็นประจักษ์แล้วว่า ธุรกิจที่แข็งแกร่ง ดั่งเหล็กกล้า ก้าวเดิน เติบโต และสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันได้ ดั่งวิสัยทัศน์ ‘Steel for Better Life’