ซีเจ มอร์ (CJ MORE) จับมือ “คำต้องเชื่อม Campus Tournament” บุก ม.กรุงเทพ ชวนคนรุ่นใหม่สัมผัสประสบการณ์ “ครบ ถูก คุ้ม” ผ่านกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

ซีเจ มอร์ (CJ MORE) ร่วมมือกับ “คำต้องเชื่อม Campus Tournament” โครงการแข่งขันด้านภาษาไทยรูปแบบ Edutainment ที่ต่อยอดจากรายการออนไลน์ยอดนิยม “ยกกำลัง” จัดกิจกรรม Campus Tour บุกมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมสนุกผ่านกิจกรรมและเกมภายในบูธ พร้อมสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงความสนุกเข้ากับความคุ้มค่าในแบบฉบับของซีเจ มอร์ โดยได้รับกระแสตอบรับอย่างคึกคักจากนักศึกษาที่เข้าร่วมงานตลอดทั้งวัน
ภายในงานได้รับสีสันจากแก๊งตัวตึงสุดฮอตอย่าง พี่เติร์ด พี่สมัคร และพี่หมี ที่มาร่วมสร้างความสนุกและพบปะน้อง ๆ อย่างใกล้ชิด ส่งผลให้นักศึกษาจำนวนมากต่อคิวร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพเท่านั้น แต่ยังมีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก สะท้อนกระแสความนิยมของกิจกรรมและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังของคนรุ่นใหม่
ไฮไลต์ภายในบูธ ซีเจ มอร์ อัดแน่นด้วยกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของวัยเรียน ไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิก ซีเจ สบายการ์ด เพื่อรับสิทธิ์ถ่ายภาพฟรีที่ตู้ Photo Booth, กิจกรรมเช็กดวงพร้อมรับครีมซองฟรีจาก Nine Beauty (นายน์ บิวตี้) รวมถึงการร่วมลุ้นรับของรางวัลลิขสิทธิ์แท้คอลเลกชัน Toy Story จาก UNO (อูโนะ) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก สร้างทั้งรอยยิ้มและความประทับใจให้กับน้อง ๆ นักศึกษาตลอดกิจกรรม
การบุกแคมปัสในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ ซีเจ มอร์ ได้เข้ามาแนะนำตัวและเปิดโอกาสให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาได้ทำความรู้จัก พร้อมทั้งสัมผัสประสบการณ์จริงกับแบรนด์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน โดย ซีเจ มอร์ มุ่งเน้นการสื่อสารที่เป็นกันเอง เข้าถึงง่าย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับคนรุ่นใหม่ พร้อมหยิบจุดเด่นของแบรนด์มาถ่ายทอดผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของวัยเรียนได้อย่างลงตัว สะท้อนแนวคิด "ครบ ถูก คุ้ม" ตอกย้ำภาพลักษณ์ของซีเจ มอร์ ในฐานะซูเปอร์มาร์เก็ตของคนไทยที่พร้อมอยู่เคียงข้างทุกชุมชน
ในโอกาสครบรอบ 21 ปี ซีเจ มอร์ ยังคงเดินหน้าตามแนวคิด "โตไปด้วยกัน ทุกวัน ครบ ถูก คุ้ม" ผ่านการเปิดให้บริการแล้วมากกว่า 2,000 สาขา ครอบคลุมกว่า 60 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนไทยทุกช่วงวัย และสร้างประสบการณ์การจับจ่ายที่สะดวก คุ้มค่า และเข้าถึงได้ในทุกชุมชน
ความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านี้ ซีเจ มอร์ และ คำต้องเชื่อม Campus Tournament เตรียมเดินหน้าจัดกิจกรรม Campus Tour อย่างต่อเนื่องในเดือนสิงหาคม เพื่อส่งต่อทั้งความสนุกและความคุ้มค่าให้กับน้อง ๆ นักศึกษา โดยมีกำหนดการดังนี้
• 13 สิงหาคม 2569 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• 22 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว
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