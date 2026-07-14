กลุ่มพูลผล มอบเงินสนับสนุน 1.95 ล้านบาท เพื่อซ่อมบำรุงรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เพิ่มประสิทธิภาพการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ผู้บริหารกลุ่มพูลผล นำโดย คุณดนัยธนิต พิศาลบุตร คุณเพชร หวั่งหลี และ คุณธำรงรัตน์ พิศาลบุตร ร่วมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,950,000 บาท แก่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ อันเป็นการเสริมศักยภาพการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับการจัดหาโลหิตที่เพียงพอสำหรับการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ
ในการนี้ รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุน ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์
การสนับสนุนในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มพูลผลในการร่วมส่งเสริมภารกิจด้านสาธารณสุขและการให้ของสังคมไทย โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาโลหิต ซึ่งเป็นทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีคุณค่าและมีความจำเป็นต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วย การสนับสนุนครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งพลังแห่งความร่วมมือที่ช่วยให้การให้บริการรับบริจาคโลหิตสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น