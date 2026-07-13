Conicle ชี้ Future of Work 2030 เปลี่ยนเกมการพัฒนาคน องค์กรต้องสร้าง “Workforce Readiness” ผ่านการพัฒนาทักษะ ไม่ใช่แค่การเรียนรู้

เปิดเทรนด์ Future of Work: ชี้โลกการทำงานยุคใหม่ไม่ได้แข่งกันที่จำนวนคน แต่แข่งกันที่ความพร้อมด้านทักษะ (Skills-Based) องค์กรต้องเร่งอัปสกิลพนักงานด่วน ชูสมการใหม่แห่งการพัฒนาคน: ยกระดับจากแค่แพลตฟอร์มการเรียนรู้ สู่ยุค “Skills Intelligence” ผสานเทคโนโลยี AI เพื่อพัฒนาทักษะแบบ All-in-One ครอบคลุมทั้ง Work Skills และ Life Skills ผนึก Ecosystem ระดับประเทศ: เตรียมประกาศทิศทางใหม่เดือนกรกฎาคม 2569 จับมือพันธมิตร ดันแรงงานไทยสู่ยุค Skills Economy
กรุงเทพฯ – 13 กรกฎาคม 2569 — โลกการทำงานกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ เมื่อ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในแทบทุกอุตสาหกรรม ส่งผลให้รูปแบบธุรกิจ วิธีการทำงาน และทักษะที่องค์กรต้องการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่เคย โดยนายนกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โคนิเคิล จำกัด (Conicle) ได้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายในโลกของการทำงานที่จะเกิดขึ้นในปี 2030 หรือ "Future of Work 2030" ว่า ไม่ได้เกิดจาก AI เพียงอย่างเดียว หากยังรวมถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งกลุ่มนี้จะกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกครั้งและเกิดการทำงานร่วมกันระหว่างหลายเจเนอเรชัน การเคลื่อนย้ายตำแหน่งงานภายในองค์กรที่จะไม่ได้ยึดติดกับ Job-Based อีกต่อไป ตลอดจนความคาดหวังด้านคุณภาพชีวิตของพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้น
Conicle เชื่อว่า องค์กรทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรมมีความท้าทายเป็นอย่างมากในยุค AI ที่ต้องก้าวข้ามการวัดผลจากจำนวนคอร์สหรือชั่วโมงการเรียนรู้ไปสู่ "การพัฒนาทักษะ" ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง เพื่อสร้างความพร้อมของคนทำงาน (Workforce Readiness) และขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ (Business Performance) ได้อย่างยั่งยืน
ภายใต้การพัฒนาทักษะในยุคที่มีการแข่งขันสูง Conicle จึงเดินหน้าปรับทิศทางครั้งสำคัญ โดยสร้างกระบวนการการพัฒนาทักษะที่เกิดขึ้นได้จริงและตอบโจทย์ทุกส่วนของ Ecosystem นี้ ด้วย "All-in-One People Development Platform, Powered by Learning, Skills, and AI" จากแพลตฟอร์มด้านการเรียนรู้ สู่ "แพลตฟอร์มพัฒนาคนแบบครบวงจร" ที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และ AI เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้องค์กรสร้างคนที่พร้อมทำงานและเติบโตได้ทันโลกยุคดิจิทัล
นายนกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ (ปูน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โคนิเคิล จำกัด ให้แนวคิดว่า "โลกของการทำงานกำลังเปลี่ยนเร็วกว่าที่เคย องค์กรไม่ได้แข่งขันกันที่จำนวนพนักงานอีกต่อไป แต่แข่งขันกันที่ความสามารถในการพัฒนาทักษะของคนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง องค์กรจะเปลี่ยนรูปแบบของการทำงานของพนักงานจาก Job-Based สู่ Skills-Based เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดในการทำงาน สู่การปรับตัว และสร้างความพร้อมของพนักงานและองค์กรให้ทันยุค AI"
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางของโลกการทำงานในรายงาน Future of Jobs Report ของ World Economic Forum ที่สะท้อนว่า ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากอิทธิพลของ AI และเทคโนโลยี ขณะที่องค์กรจำเป็นต้องเร่ง Reskill และ Upskill บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
Conicle มองว่า การพัฒนาคนในอนาคตจะไม่ได้หยุดอยู่ที่การจัดอบรมหรือการเรียนออนไลน์ แต่ต้องสามารถเชื่อมโยงตั้งแต่การค้นหาทักษะที่องค์กรต้องการ การออกแบบเส้นทางการพัฒนาที่เหมาะกับแต่ละบุคคล การติดตามการพัฒนาทักษะ ไปจนถึงการวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับทั้งพนักงานและธุรกิจ โดย Conicle ได้กำหนดกรอบการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตที่แบ่งออกเป็น 2 มิติหลัก เพื่อตอบโจทย์ทั้งความสำเร็จในงานและคุณภาพชีวิต ได้แก่
1. Work Skills (ทักษะด้านการทำงาน): ประกอบด้วยกลุ่มทักษะ Tech | Data | AI, Business, Leadership และ People ซึ่งเป็นแกนหลักในการแข่งขันของธุรกิจยุคใหม่ สอดคล้องกับตัวเลขสถิติระดับโลกที่คาดการณ์ว่ากว่า 50% ของพนักงานทั่วโลกจำเป็นต้องได้รับการ Reskill เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมืออย่าง AI และ Data ในการยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน (Productivity) ได้อย่างแท้จริง
2. Life Skills (ทักษะด้านการใช้ชีวิต): ประกอบด้วยกลุ่มทักษะ Life, Money และ Language ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่มักถูกมองข้าม โดยเฉพาะทักษะทางการเงิน (Money) ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการรายรับรายจ่ายในชีวิตประจำวันท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย รวมถึงทักษะการบริหารจัดการชีวิต (Life) ที่ช่วยสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจ (Resilience) ให้คนทำงานสามารถรับมือกับความเครียดและรักษาสมดุลชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งสุดท้ายแล้ว คุณภาพชีวิตที่ดีนอกเวลางาน ย่อมส่งผลสะท้อนกลับมาเป็นประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยมให้แก่องค์กร
ขณะเดียวกัน Conicle ยังคงเดินหน้าสร้าง Ecosystem ด้านการพัฒนาคนร่วมกับพันธมิตรจากหลายภาคส่วน ทั้ง บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทเกอร์ซอฟท์ (1998) จำกัด, บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รวมถึงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรด้านองค์ความรู้ เพื่อเชื่อมต่อเทคโนโลยี เนื้อหา และโอกาสการพัฒนาทักษะให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
"เราเชื่อว่าการสร้างคนที่พร้อมทำงาน ไม่ใช่ภารกิจขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทั้ง Ecosystem ที่ช่วยให้คนเข้าถึงการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม และช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตได้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา" นายนกรณ์ กล่าว
หลังจากได้รับการตอบรับอย่างดีจากงาน “Thailand HR Tech 2026” Conicle เตรียมประกาศทิศทางใหม่ขององค์กร พร้อมเผยแนวคิดและนวัตกรรมที่จะเข้ามายกระดับการพัฒนาทักษะของคนและองค์กรอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมนี้ เพราะในอนาคต องค์กรจะไม่ได้แข่งขันกันที่ว่า "ใครมีคนมากกว่า" แต่แข่งขันกันที่ "ใครสามารถสร้างคนที่พร้อมทำงานได้เร็วกว่ากัน"
ผู้บริหารและองค์กรที่สนใจยกระดับศักยภาพบุคลากรด้วยแพลตฟอร์มพัฒนาทักษะมาตรฐานระดับสากล และหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม เจาะลึกตามสายอาชีพ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Ecosystem การพัฒนาคนไปกับ Conicle ได้ที่
เว็บไซต์ https://conicle.com/
Line OA: https://lin.ee/ImpKL9tF
และสำหรับบุคคลทั่วไป สามารถพัฒนาทักษะได้ตามเป้าหมาย ที่ https://conicle.com/
แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
รายงาน The Future of Jobs Report จัดทำโดย World Economic Forum (WEF): weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023