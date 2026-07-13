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Conicle ชี้ Future of Work 2030 เปลี่ยนเกมการพัฒนาคน องค์กรต้องสร้าง “Workforce Readiness” ผ่านการพัฒนาทักษะ ไม่ใช่แค่การเรียนรู้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดเทรนด์ Future of Work: ชี้โลกการทำงานยุคใหม่ไม่ได้แข่งกันที่จำนวนคน แต่แข่งกันที่ความพร้อมด้านทักษะ (Skills-Based) องค์กรต้องเร่งอัปสกิลพนักงานด่วน ชูสมการใหม่แห่งการพัฒนาคน: ยกระดับจากแค่แพลตฟอร์มการเรียนรู้ สู่ยุค “Skills Intelligence” ผสานเทคโนโลยี AI เพื่อพัฒนาทักษะแบบ All-in-One ครอบคลุมทั้ง Work Skills และ Life Skills ผนึก Ecosystem ระดับประเทศ: เตรียมประกาศทิศทางใหม่เดือนกรกฎาคม 2569 จับมือพันธมิตร ดันแรงงานไทยสู่ยุค Skills Economy
กรุงเทพฯ – 13 กรกฎาคม 2569 — โลกการทำงานกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ เมื่อ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในแทบทุกอุตสาหกรรม ส่งผลให้รูปแบบธุรกิจ วิธีการทำงาน และทักษะที่องค์กรต้องการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่เคย โดยนายนกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โคนิเคิล จำกัด (Conicle) ได้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายในโลกของการทำงานที่จะเกิดขึ้นในปี 2030 หรือ "Future of Work 2030" ว่า ไม่ได้เกิดจาก AI เพียงอย่างเดียว หากยังรวมถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งกลุ่มนี้จะกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกครั้งและเกิดการทำงานร่วมกันระหว่างหลายเจเนอเรชัน การเคลื่อนย้ายตำแหน่งงานภายในองค์กรที่จะไม่ได้ยึดติดกับ Job-Based อีกต่อไป ตลอดจนความคาดหวังด้านคุณภาพชีวิตของพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้น
Conicle เชื่อว่า องค์กรทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรมมีความท้าทายเป็นอย่างมากในยุค AI ที่ต้องก้าวข้ามการวัดผลจากจำนวนคอร์สหรือชั่วโมงการเรียนรู้ไปสู่ "การพัฒนาทักษะ" ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง เพื่อสร้างความพร้อมของคนทำงาน (Workforce Readiness) และขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ (Business Performance) ได้อย่างยั่งยืน
ภายใต้การพัฒนาทักษะในยุคที่มีการแข่งขันสูง Conicle จึงเดินหน้าปรับทิศทางครั้งสำคัญ โดยสร้างกระบวนการการพัฒนาทักษะที่เกิดขึ้นได้จริงและตอบโจทย์ทุกส่วนของ Ecosystem นี้ ด้วย "All-in-One People Development Platform, Powered by Learning, Skills, and AI" จากแพลตฟอร์มด้านการเรียนรู้ สู่ "แพลตฟอร์มพัฒนาคนแบบครบวงจร" ที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และ AI เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้องค์กรสร้างคนที่พร้อมทำงานและเติบโตได้ทันโลกยุคดิจิทัล
นายนกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ (ปูน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โคนิเคิล จำกัด ให้แนวคิดว่า "โลกของการทำงานกำลังเปลี่ยนเร็วกว่าที่เคย องค์กรไม่ได้แข่งขันกันที่จำนวนพนักงานอีกต่อไป แต่แข่งขันกันที่ความสามารถในการพัฒนาทักษะของคนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง องค์กรจะเปลี่ยนรูปแบบของการทำงานของพนักงานจาก Job-Based สู่ Skills-Based เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดในการทำงาน สู่การปรับตัว และสร้างความพร้อมของพนักงานและองค์กรให้ทันยุค AI"
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางของโลกการทำงานในรายงาน Future of Jobs Report ของ World Economic Forum ที่สะท้อนว่า ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากอิทธิพลของ AI และเทคโนโลยี ขณะที่องค์กรจำเป็นต้องเร่ง Reskill และ Upskill บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
Conicle มองว่า การพัฒนาคนในอนาคตจะไม่ได้หยุดอยู่ที่การจัดอบรมหรือการเรียนออนไลน์ แต่ต้องสามารถเชื่อมโยงตั้งแต่การค้นหาทักษะที่องค์กรต้องการ การออกแบบเส้นทางการพัฒนาที่เหมาะกับแต่ละบุคคล การติดตามการพัฒนาทักษะ ไปจนถึงการวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับทั้งพนักงานและธุรกิจ โดย Conicle ได้กำหนดกรอบการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตที่แบ่งออกเป็น 2 มิติหลัก เพื่อตอบโจทย์ทั้งความสำเร็จในงานและคุณภาพชีวิต ได้แก่
1. Work Skills (ทักษะด้านการทำงาน): ประกอบด้วยกลุ่มทักษะ Tech | Data | AI, Business, Leadership และ People ซึ่งเป็นแกนหลักในการแข่งขันของธุรกิจยุคใหม่ สอดคล้องกับตัวเลขสถิติระดับโลกที่คาดการณ์ว่ากว่า 50% ของพนักงานทั่วโลกจำเป็นต้องได้รับการ Reskill เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมืออย่าง AI และ Data ในการยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน (Productivity) ได้อย่างแท้จริง
2. Life Skills (ทักษะด้านการใช้ชีวิต): ประกอบด้วยกลุ่มทักษะ Life, Money และ Language ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่มักถูกมองข้าม โดยเฉพาะทักษะทางการเงิน (Money) ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการรายรับรายจ่ายในชีวิตประจำวันท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย รวมถึงทักษะการบริหารจัดการชีวิต (Life) ที่ช่วยสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจ (Resilience) ให้คนทำงานสามารถรับมือกับความเครียดและรักษาสมดุลชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งสุดท้ายแล้ว คุณภาพชีวิตที่ดีนอกเวลางาน ย่อมส่งผลสะท้อนกลับมาเป็นประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยมให้แก่องค์กร
ขณะเดียวกัน Conicle ยังคงเดินหน้าสร้าง Ecosystem ด้านการพัฒนาคนร่วมกับพันธมิตรจากหลายภาคส่วน ทั้ง บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทเกอร์ซอฟท์ (1998) จำกัด, บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รวมถึงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรด้านองค์ความรู้ เพื่อเชื่อมต่อเทคโนโลยี เนื้อหา และโอกาสการพัฒนาทักษะให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
"เราเชื่อว่าการสร้างคนที่พร้อมทำงาน ไม่ใช่ภารกิจขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทั้ง Ecosystem ที่ช่วยให้คนเข้าถึงการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม และช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตได้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา" นายนกรณ์ กล่าว
หลังจากได้รับการตอบรับอย่างดีจากงาน “Thailand HR Tech 2026” Conicle เตรียมประกาศทิศทางใหม่ขององค์กร พร้อมเผยแนวคิดและนวัตกรรมที่จะเข้ามายกระดับการพัฒนาทักษะของคนและองค์กรอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมนี้ เพราะในอนาคต องค์กรจะไม่ได้แข่งขันกันที่ว่า "ใครมีคนมากกว่า" แต่แข่งขันกันที่ "ใครสามารถสร้างคนที่พร้อมทำงานได้เร็วกว่ากัน"
ผู้บริหารและองค์กรที่สนใจยกระดับศักยภาพบุคลากรด้วยแพลตฟอร์มพัฒนาทักษะมาตรฐานระดับสากล และหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม เจาะลึกตามสายอาชีพ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Ecosystem การพัฒนาคนไปกับ Conicle ได้ที่
เว็บไซต์ https://conicle.com/
Line OA: https://lin.ee/ImpKL9tF
และสำหรับบุคคลทั่วไป สามารถพัฒนาทักษะได้ตามเป้าหมาย ที่ https://conicle.com/
แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
รายงาน The Future of Jobs Report จัดทำโดย World Economic Forum (WEF): weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023




Conicle ชี้ Future of Work 2030 เปลี่ยนเกมการพัฒนาคน องค์กรต้องสร้าง “Workforce Readiness” ผ่านการพัฒนาทักษะ ไม่ใช่แค่การเรียนรู้
Conicle ชี้ Future of Work 2030 เปลี่ยนเกมการพัฒนาคน องค์กรต้องสร้าง “Workforce Readiness” ผ่านการพัฒนาทักษะ ไม่ใช่แค่การเรียนรู้
Conicle ชี้ Future of Work 2030 เปลี่ยนเกมการพัฒนาคน องค์กรต้องสร้าง “Workforce Readiness” ผ่านการพัฒนาทักษะ ไม่ใช่แค่การเรียนรู้