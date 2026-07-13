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การค้า-อุตสาหกรรม-คมนาคม

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โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมลงนามถวายพระพร “พระองค์เจ้าโสมสวลี” เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ส.อ.ชุมพร เพชรชุมชน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ ผู้แทนคณะผู้บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมลงนามถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ณ พระตำหนักพายัพ

การเข้าร่วมลงนามถวายพระพรในครั้งนี้ สะท้อนถึงความจงรักภักดีของคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ และทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมลงนามถวายพระพร “พระองค์เจ้าโสมสวลี” เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมลงนามถวายพระพร “พระองค์เจ้าโสมสวลี” เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมลงนามถวายพระพร “พระองค์เจ้าโสมสวลี” เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ