โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมลงนามถวายพระพร “พระองค์เจ้าโสมสวลี” เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

ส.อ.ชุมพร เพชรชุมชน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ ผู้แทนคณะผู้บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมลงนามถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ณ พระตำหนักพายัพ
การเข้าร่วมลงนามถวายพระพรในครั้งนี้ สะท้อนถึงความจงรักภักดีของคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ และทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป