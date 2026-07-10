“สิงห์สัจจเทศ” ตั้ง “เดเมียน คอร์โคแรน” ขึ้นแท่น CEO ยัสปาล ขยายโอกาสเติบโต

ยัสปาล แต่งตั้ง “เดเมียน คอร์โคแรน” ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสริมความแข็งแกร่งองค์กร สู่การเป็นผู้นำแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับภูมิภาค
บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นายเดเมียน คอร์โคแรน ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตในระยะยาว การแต่งตั้งครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการต่อยอดรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง พร้อมผสานมุมมองและประสบการณ์การบริหารระดับสากล เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างนวัตกรรม และขยายโอกาสการเติบโตของธุรกิจแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ทั้งในประเทศไทยและระดับภูมิภาค
ปัจจุบัน บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับภูมิภาค ด้วยพอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่งรวม 19 แบรนด์ ครอบคลุมทั้งแบรนด์ที่บริษัทพัฒนาและบริหารเอง (In-house brand) ได้แก่ Jaspal, CPS, LYN, CC Double O, Lyn Around, Jelly Bunny, Misty Mynx, Royal Ivy Regatta, Quinn, ORI และ C.P.S. Coffee รวมถึงแบรนด์แฟชั่นระดับโลกที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิ์เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย (Import brand) ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ได้แก่ Shoebar, Fred Perry, Melissa, Asics, Diesel, Puma, Marithé + Francois Girbaud และ Satur
สะท้อนศักยภาพของบริษัทฯ ในการสร้างการเติบโตผ่านความหลากหลายของแบรนด์ เครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่ง และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาแบรนด์ ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค โดยปัจจุบันมีช่องทางสาขา และจุดจำหน่ายในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำ รวมมากกว่า 400 สาขา ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ต่างๆ
นายเดเมียน คอร์โคแรน เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภคในระดับสากลมายาวนาน ครอบคลุมทั้งยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย โดยล่าสุดดำรงตำแหน่ง Chairman ของ Isle of Man Meat Company และก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่ง Chief Executive Officer ของ Grandiose Supermarkets and Catering ในนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมถึงเคยดำรงตำแหน่ง Vice President International ของ Whole Foods Market บริษัทค้าปลีกชั้นนำในเครือ Amazon โดยบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตในตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีความเชี่ยวชาญด้านการทรานส์ฟอร์มองค์กร การพัฒนาศักยภาพเชิงพาณิชย์ การบริหารเครือข่ายค้าปลีก และการสร้างการเติบโตในระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการนำพาบริษัทฯ ก้าวสู่การเติบโตในยุคใหม่
นายเดเมียน คอร์โคแรน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีประวัติศาสตร์อันแข็งแกร่ง มีแบรนด์ที่ผู้บริโภคไว้วางใจ และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับผู้คนมาโดยตลอด ผมตั้งใจที่จะต่อยอดรากฐานอันแข็งแกร่งขององค์กร พร้อมยกระดับศักยภาพทางธุรกิจผ่านนวัตกรรม ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับทีมงาน และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมีพันธกิจ 'Find Your Greatness' เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้ผู้คนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นผู้นำธุรกิจแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับภูมิภาคในระยะยาว"
ทั้งนี้ นายจรัญ สิงห์สัจจเทศ ได้เปลี่ยนผ่านจากการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเข้ารับตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร และทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสานต่อวิสัยทัศน์ และการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การบริหารของนายเดเมียน คอร์โคแรน บริษัทฯ กำลังก้าวสู่บทใหม่ของการเติบโต ด้วยการต่อยอดรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง ผสานความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ความเข้าใจผู้บริโภค และเครือข่ายพันธมิตรในระดับภูมิภาค เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และสานต่อพันธกิจ "Find Your Greatness" ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้ค้นพบศักยภาพที่ดีที่สุดของตนเองผ่านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์