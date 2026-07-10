บอร์ด Thai SELECT เคาะ 183 ร้านอาหาร ได้รับตรา 1-3 ดาว ประจำปี 69

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ในไทย เคาะร้านอาหารจำนวน 183 ร้าน จากที่สมัครเข้ามา 423 ร้าน ให้ได้รับตรา Thai SELECT 1-3 ดาว ประจำปี 69 หลังผ่านเกณฑ์เข้ม 5 ด้าน รถชาติ วัตถุดิบ สุขอนามัย บรรยากาศ และคุณภาพบริการ เตรียมจัดทำ Thai SELECT Guide 2026 เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ดึงดูดลูกค้า และมอบรางวัลให้ผู้ประกอบการ เดือน ส.ค.นี้
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ในประเทศไทย ว่า การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านการคัดสรรร้านอาหาร Thai SELECT ประจำปี 2569 โดยปีนี้ มีร้านอาหารไทยสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 423 ร้าน และภายหลังการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินร้านอาหารตามหลักเกณฑ์ Thai SELECT รวม 258 ร้าน และจากผลการพิจารณาของคณะกรรมการ มีร้านอาหารที่ผ่านการคัดสรรและได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้น 183 ร้าน แบ่งเป็น Thai SELECT 1 ดาว 158 ร้าน Thai SELECT 2 ดาว 23 ร้าน และ Thai SELECT 3 ดาว 2 ร้าน
โดยร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะได้รับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมของกรม และเครือข่ายพันธมิตร เพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้นการใช้บริการ การเชื่อมโยงร้านอาหารไทยคุณภาพเข้ากับการท่องเที่ยว ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ และจะจัดทำและเผยแพร่ Thai SELECT Guide 2026 แหล่งรวบรวมรายชื่อร้านอาหาร Thai SELECT ที่ได้รับการรับรอง เพื่อใช้เป็นคู่มือแนะนำร้านอาหารไทยคุณภาพให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถนำไปต่อยอดด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ กรมมีกำหนดจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ Thai SELECT หรือ Thai SELECT Award 2026 ในเดือน ส.ค.2569 ที่กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เพื่อเชิดชูเกียรติร้านอาหารไทยที่ผ่านการคัดสรร และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง
“ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องหมายรับรองร้านอาหารไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับธุรกิจร้านอาหารไทย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยในฐานะ Soft Power ที่มีศักยภาพสูง กรมขอแสดงความยินดีกับร้านอาหารที่ผ่านการคัดสรรให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในปี 2569 โดยยืนยันจะเดินหน้าสนับสนุนร้านอาหาร Thai SELECT ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลต่อไป”นายพูนพงษ์กล่าว
สำหรับการพิจารณาร้านอาหารเพื่อเข้ารับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ได้ดำเนินการตรวจประเมินตามขั้นตอนที่เข้มงวดเพื่อคัดสรรร้านอาหารที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน Thai SELECT โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมอนามัย ครัวการบินไทย สมาคมเชฟประเทศไทย วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี แม็คโคร (CP Axtra) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อให้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพ มาตรฐาน และอัตลักษณ์อาหารไทยที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเชื่อมั่นได้
ส่วนการคัดสรรร้านอาหาร Thai SELECT ได้ยกระดับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ครอบคลุมบริบทรอบด้านมากขึ้น ไม่ได้พิจารณาเฉพาะรสชาติอาหารเท่านั้น แต่ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบของการดำเนินธุรกิจร้านอาหารอย่างครบวงจร ทั้ง 1.รสชาติ ลักษณะอาหารไทย และเทคนิคการนำเสนอ 2.วัตถุดิบและรายการอาหาร 3.สุขอนามัยและความปลอดภัย 4.บรรยากาศและการตกแต่งร้าน และ 5.คุณภาพการบริการ เพื่อเฟ้นหาร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค และสะท้อนภาพลักษณ์ Soft Power ด้านอาหารไทยได้อย่างมีคุณภาพและเต็มภาคภูมิศักดิ์ศรีอาหารไทย
ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยและผู้สนใจกิจกรรมส่งเสริมร้านอาหารไทยผ่านตราสัญลักษณ์ Thai SELECT สามารถติดตามความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมหรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5954 e-Mail: thaiselectdbd@gmail.com เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th และ Call Center 1570