InfoComm Asia 2026 ชูไฮไลท์มหกรรม Pro AV และ IT ระดับภูมิภาค บริษัทและแบรนด์ดังกว่า 100 รายร่วมแสดง พร้อมสัมมนาและเวิร์กช็อป ดึงผู้เชี่ยวชาญ–ผู้ประกอบการร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอนาคต
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – อินโฟคอม เอเชีย เตรียมจัดงาน InfoComm Asia 2026 มหกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านระบบภาพและเสียงระดับมืออาชีพ หรือ Pro AV ที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ 15–17 กรกฎาคม 2026 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) กรุงเทพมหานคร โดยการจัดงานครั้งที่ 6 นี้ จะนำเสนอทิศทางใหม่ของอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงถึง 151.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในภูมิภาคเอเชีย และขยายตัวอย่างรวดเร็วจากแรงขับเคลื่อนของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะ ระบบ AV สำหรับองค์กร เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสำหรับงาน Broadcast อุตสาหกรรม Live Event และเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และสำรวจโซลูชันใหม่จากผู้แสดงสินค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
จูนส์ โค กรรมการบริหาร บริษัท อินโฟคอม เอเชีย พีทีอี จำกัด กล่าวว่า InfoComm Asia 2026 (อินโฟคอม เอเชีย) ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่างานแสดงเทคโนโลยี แต่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสสำหรับผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และผู้ใช้งานจากหลากหลายอุตสาหกรรม ที่ต้องการทำความเข้าใจว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน การเรียนรู้ และการสื่อสารอย่างไร โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ AI กำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อกลยุทธ์องค์กรและการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
จูนส์ โค อธิบายว่า “Pro AV” หรือ Professional Audiovisual คือเทคโนโลยีระบบภาพและเสียงระดับมืออาชีพที่ผสานฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดย Pro AV กำลังมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่ออฟฟิศและห้องเรียนยุคใหม่ ร้านอาหาร โรงแรม สนามกีฬา สถานที่จัดอีเวนต์ ไปจนถึงห้างสรรพสินค้าแห่งอนาคต
เทคโนโลยี Pro AV ยังเป็นพลังสำคัญเบื้องหลังประสบการณ์เสมือนจริงแบบ Immersive ที่ผู้คนพบเห็นได้จริง เช่น สนามมวยราชดำเนิน, ELYSIUM Immersive Club, Jurassic World Restaurant และจอดิจิทัลกลางแจ้งที่สยามพารากอน ขณะเดียวกัน เมื่อองค์กรหรือผู้ประกอบการต้องตอบโจทย์ลูกค้าเรื่อง AV ที่ผสาน AI, ระบบเสียงเชิงพื้นที่ หรือ Spatial Audio และจอ LED ขนาดใหญ่ (LED Wall) ก็จำเป็นต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถนำไปออกแบบและใช้งานจริงได้อย่างไร รวมถึงหากองค์กรต้องการยกระดับห้องประชุมด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อให้เสียง การสื่อสาร และการแปลภาษามีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น งานนี้จะเป็นพื้นที่สำคัญในการค้นหาโซลูชันที่เหมาะสม
ด้วยเหตุนี้ InfoComm Asia 2026 จึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสำคัญของไทย ได้แก่ NIA, DEPA และ TCEB รวมถึงเครือข่ายสมาคมที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของงานในฐานะแพลตฟอร์มเทคโนโลยีระดับภูมิภาค
สำหรับผู้แสดงสินค้า ปีนี้งานจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่และโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI จากผู้ประกอบการหลากหลายกลุ่ม รวมถึงผู้ร่วมแสดงสินค้ารายใหม่ เช่น AFALIGHT, Aimiciot, Anhui infochip Technology, AuraBay, CREATOR, HOLLYLAND TECHNOLOGY, Ross Video, SKYWORTH, Teachmint X, UNIVIEW, Yo-Tronics, Zhenmei Wisdom และ ZHUHAI RETOP LED DISPLAY นอกจากนี้ งานยังต้อนรับการกลับมาของบริษัทและแบรนด์ชั้นนำ รวมถึงผู้สนับสนุนหลายราย อาทิ AISpeech, Alta (MTC), BSS, Infobit, Netgear, SHURE, Sonos Libra, UDD Technologies และอีกหลายแบรนด์ รวมแล้วมากกว่า 100 บริษัทและแบรนด์ภายในงาน
หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงาน คือการสัมมนาหัวข้อหลัก “The Invisible Revolution: How AI is Rewriting the Rules of Human Experience” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2026 เวลา 11.00–11.45 น. เซสชันนี้จะสำรวจบทบาทของ AI ในมิติที่ลึกกว่าการเป็นเพียงเทคโนโลยีทั่วไป โดยเน้นผลกระทบต่อการทำงาน การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และโอกาสใหม่ที่องค์กรสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
เซสชันดังกล่าวจะดำเนินรายการโดย แพม แท็กการ์ต รองประธานฝ่ายสร้างสรรค์เนื้อหา AVIXA พร้อมผู้ร่วมอภิปรายที่ได้รับการยืนยันแล้ว ได้แก่ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA, แอนนา อะโคเปียน จาก Safegate AI และจอห์น เบลีย์ จาก AVI-SPL
นอกจากเวทีหลักด้าน AI แล้ว งานยังให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AV ในภาคการศึกษา ผ่านการเสวนา “Smarter Spaces: Strategic AV Investment for the Modern Campus” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2026 เวลา 13.30–14.15 น. โดยจะนำเสนอแนวทางการลงทุนด้าน AV อย่างมีกลยุทธ์สำหรับวิทยาเขตสมัยใหม่ ซึ่งสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ต้องรองรับทั้งความยืดหยุ่นในการเรียนการสอน ประสบการณ์ผู้ใช้งานที่ราบรื่น และความคุ้มค่าในระยะยาว
จูนส์ โค ระบุว่า การลงทุนด้าน AV ในปัจจุบันไม่ใช่เพียงการติดตั้งอุปกรณ์ แต่เกี่ยวข้องกับการออกแบบประสบการณ์ การวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาทีมงานภายในองค์กรให้สามารถบริหารจัดการและดูแลระบบ AV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกหนึ่งเซสชันสำคัญคือ “AI Workplace Reality Check: What Works, What Doesn’t, What’s Next” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2026 เวลา 10.30–11.15 น. โดยจะนำเสนอภาพรวมการใช้งาน AI ในองค์กรอย่างตรงไปตรงมา ครอบคลุมทั้งสิ่งที่ใช้งานได้จริง สิ่งที่ยังไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และแนวทางที่องค์กรควรเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต ตั้งแต่ห้องประชุมอัจฉริยะ การทำงานร่วมกัน ไปจนถึงระบบอัตโนมัติ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเซสชันสัมมนาทั้งหมด 37 เซสชันของ InfoComm Asia ได้ผ่านช่องทางของงาน https://shorturl.asia/7yrqo
ตลอดการจัดงาน 3 วัน InfoComm Asia 2026 ยังมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ เช่น Tech Tour เยี่ยมชม Kantana Virtual Production Studio ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสการใช้เทคโนโลยี Virtual Production ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดย Virtual Production ถือเป็นหนึ่งในเทรนด์สำคัญที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี AV เข้ากับการผลิตคอนเทนต์และประสบการณ์เสมือนจริงแบบ Immersive
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม AVIXA Xchange LIVE ซึ่งเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อสำคัญ เช่น ประสบการณ์การเข้าร่วมงาน InfoComm Asia การสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรม บทบาทของผู้หญิงในวงการ AV ประเด็นเกี่ยวกับ AI และความสำคัญของใบรับรอง CTS ในยุคดิจิทัล
สำหรับผู้เข้าร่วมงานที่ต้องการเห็นการใช้งานเทคโนโลยีในสถานการณ์จริง งานยังมีทัวร์ชมงานในหัวข้อ “Smart Workplace & Learning Space” และ “Live Event & Broadcast” เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสามารถเกิดขึ้นได้จริงอย่างไร และโซลูชันต่าง ๆ สามารถช่วยสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจได้อย่างไร
ขณะเดียวกัน กิจกรรม Connect After จะนำเสนอหัวข้อเฉพาะทาง เช่น โซลูชันเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสำหรับงาน Broadcast และเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม Live Event พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการโซลูชันในอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมี Welcome Networking Event ซึ่งจัดร่วมกับ AVIXA เพื่อสร้างโอกาสในการพบปะและต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจในบรรยากาศที่เป็นกันเอง สะท้อนจุดแข็งของ InfoComm Asia ในฐานะแพลตฟอร์มที่ช่วยสร้างชุมชนของผู้คนในอุตสาหกรรม AV โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมพิเศษทั้งหมดของ InfoComm Asia ได้ผ่านช่องทางของงาน https://shorturl.asia/3pUtV
InfoComm Asia 2026 จึงเป็นงานที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอัปเดตแนวโน้มเทคโนโลยี Pro AV เข้าใจบทบาทของ AI สำรวจโซลูชันใหม่ และสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญจากทั่วภูมิภาค งานนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเตรียมความพร้อมสู่อนาคตของเทคโนโลยีที่ยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน InfoComm Asia 2026 ได้ระหว่างวันที่ 15–17 กรกฎาคม 2026 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร