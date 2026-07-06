Whitelab โดย “ธาม พิชิตสุรกิจ “ ออกผลิตภัณฑ์ TONER PAD ที่มีสารสกัด PDRN จากประเทศเกาหลี ภายใต้แบรนด์ IT GIRL บุกตลาดสกินแคร์ และมีแผนพัฒนาธุรกิจออกสู่ตลาดอาเซียน

หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากจากเครื่องฟอกสีฟันและวิตามินบำรุงผิว ล่าสุด Whitelab ขยายธุรกิจสู่สกินแคร์ภายใต้แบรนด์ IT GIRL ออกผลิตภัณฑ์ Toner Pad ที่มีสารสกัด PDRN ที่มีการวิจัยมาจากประเทศเกาหลี ที่มีผลการวิจัยในเรื่องการบำรุงผิวหน้าในระดับเห็นผล และอยู่ในรูปแบบ serum pad ที่สามารถใช้ได้ง่ายและบำรุงได้อย่างล้ำลึก ผลตอบรับจากลูกค้าดีมาก แพลนขยายเข้าสู่ร้าน Modern trad ทั่วประเทศ
คุณวิศวัศฉริยา โชติพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท AEC Resources Development โรงงานผู้ผลิต ซึ่งได้ร่วมพัฒนาสินค้านี้ กล่าวว่า “ AEC ได้เห็นความใส่ใจ มุ่งมั่น การเน้นคุณภาพ ใส่ใจทุกขั้นตอน ตั้งแต่เลือกสารสกัด การดูผลจากงานวิจัย ของแบรนด์ Whitelab กว่าจะออกมาเป็นสินค้าสู่ผู้บริโภค การได้ร่วมมือกันกับ Whitelab ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงด้วยนวัตกรรมและมาตรฐานการผลิตที่เชื่อถือได้เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ผู้บริโภคอย่างแท้จริง ของแบรนด์ White Lab และนั่นคือความสำเร็จของแบรนด์ และ AEC พร้อมที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจเป้าหมายและพร้อมเติบโตไปด้วยกัน”