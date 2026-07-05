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Deli จับมือ กลุ่มผู้ค้าเครื่องใช้ในสำนักงาน ต่อเนื่อง ตอกย้ำ Strategic Partnership ภายใต้แนวคิด “Work Smart, Play Fit” พร้อมเปิดตัว Agnite

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2026 – Deli Development (Thailand) สานต่อความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ กลุ่มผู้ค้าเครื่องใช้ในสำนักงาน (The Union of Office Machine Dealer) ผ่านการจัดบูธแสดงสินค้าและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม ณ Pullman Bangkok King Power ภายใต้แนวคิด “Work Smart, Play Fit” พร้อมเปิดตัว Agnite แบรนด์อุปกรณ์กีฬาน้องใหม่ในเครือ Deli ซึ่งสะท้อนการขยายพอร์ตโฟลิโอสู่กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์และกีฬา

 


งานครั้งนี้รวบรวมผู้ประกอบการร้านเครื่องเขียน ร้านอุปกรณ์สำนักงาน และร้านหนังสือจากเครือข่ายกลุ่มทั่วประเทศ เพื่ออัปเดตทิศทางธุรกิจ แนะนำสินค้าใหม่ และแลกเปลี่ยนมุมมองทางการตลาดร่วมกัน ตอกย้ำบทบาทของเครือข่าย General Trade ในฐานะหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของแบรนด์

ภายใต้แนวคิด “Work Smart, Play Fit” พื้นที่จัดแสดงแบ่งเป็น 2 โซนหลัก ได้แก่ Work Smart สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานของ Deli และ Play Fit สำหรับการเปิดตัว Agnite อย่างเป็นทางการ โดย Agnite นำเสนออุปกรณ์กีฬาและการออกกำลังกายหลากหลายประเภท เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างแอ็กทีฟ

 


ภายในงานยังมีกิจกรรมแนะนำสินค้าและกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม ได้สัมผัสผลิตภัณฑ์จริง พร้อมสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในปัจจุบัน

ความร่วมมือระหว่าง Deli และกลุ่มผู้ค้าเครื่องใช้ในสำนักงาน ในครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยต่อยอดโอกาสทางธุรกิจผ่านช่องทาง General Trade แต่ยังสะท้อนแนวทางการเติบโตร่วมกันระหว่างแบรนด์และพันธมิตร ด้วยการนำเสนอสินค้าใหม่ แนวทางการตลาด และกิจกรรมที่ช่วยสร้างยอดขายและความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

การเปิดตัว Agnite จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของ Deli ในการขยายพอร์ตสินค้าให้ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตร่วมกับพันธมิตรทั่วประเทศอย่างยั่งยืน










Deli จับมือ กลุ่มผู้ค้าเครื่องใช้ในสำนักงาน ต่อเนื่อง ตอกย้ำ Strategic Partnership ภายใต้แนวคิด “Work Smart, Play Fit” พร้อมเปิดตัว Agnite
Deli จับมือ กลุ่มผู้ค้าเครื่องใช้ในสำนักงาน ต่อเนื่อง ตอกย้ำ Strategic Partnership ภายใต้แนวคิด “Work Smart, Play Fit” พร้อมเปิดตัว Agnite
Deli จับมือ กลุ่มผู้ค้าเครื่องใช้ในสำนักงาน ต่อเนื่อง ตอกย้ำ Strategic Partnership ภายใต้แนวคิด “Work Smart, Play Fit” พร้อมเปิดตัว Agnite
Deli จับมือ กลุ่มผู้ค้าเครื่องใช้ในสำนักงาน ต่อเนื่อง ตอกย้ำ Strategic Partnership ภายใต้แนวคิด “Work Smart, Play Fit” พร้อมเปิดตัว Agnite
Deli จับมือ กลุ่มผู้ค้าเครื่องใช้ในสำนักงาน ต่อเนื่อง ตอกย้ำ Strategic Partnership ภายใต้แนวคิด “Work Smart, Play Fit” พร้อมเปิดตัว Agnite
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