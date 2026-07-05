Deli จับมือ กลุ่มผู้ค้าเครื่องใช้ในสำนักงาน ต่อเนื่อง ตอกย้ำ Strategic Partnership ภายใต้แนวคิด “Work Smart, Play Fit” พร้อมเปิดตัว Agnite

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2026 – Deli Development (Thailand) สานต่อความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ กลุ่มผู้ค้าเครื่องใช้ในสำนักงาน (The Union of Office Machine Dealer) ผ่านการจัดบูธแสดงสินค้าและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม ณ Pullman Bangkok King Power ภายใต้แนวคิด “Work Smart, Play Fit” พร้อมเปิดตัว Agnite แบรนด์อุปกรณ์กีฬาน้องใหม่ในเครือ Deli ซึ่งสะท้อนการขยายพอร์ตโฟลิโอสู่กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์และกีฬา
งานครั้งนี้รวบรวมผู้ประกอบการร้านเครื่องเขียน ร้านอุปกรณ์สำนักงาน และร้านหนังสือจากเครือข่ายกลุ่มทั่วประเทศ เพื่ออัปเดตทิศทางธุรกิจ แนะนำสินค้าใหม่ และแลกเปลี่ยนมุมมองทางการตลาดร่วมกัน ตอกย้ำบทบาทของเครือข่าย General Trade ในฐานะหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของแบรนด์
ภายใต้แนวคิด “Work Smart, Play Fit” พื้นที่จัดแสดงแบ่งเป็น 2 โซนหลัก ได้แก่ Work Smart สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานของ Deli และ Play Fit สำหรับการเปิดตัว Agnite อย่างเป็นทางการ โดย Agnite นำเสนออุปกรณ์กีฬาและการออกกำลังกายหลากหลายประเภท เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างแอ็กทีฟ
ภายในงานยังมีกิจกรรมแนะนำสินค้าและกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม ได้สัมผัสผลิตภัณฑ์จริง พร้อมสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในปัจจุบัน
ความร่วมมือระหว่าง Deli และกลุ่มผู้ค้าเครื่องใช้ในสำนักงาน ในครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยต่อยอดโอกาสทางธุรกิจผ่านช่องทาง General Trade แต่ยังสะท้อนแนวทางการเติบโตร่วมกันระหว่างแบรนด์และพันธมิตร ด้วยการนำเสนอสินค้าใหม่ แนวทางการตลาด และกิจกรรมที่ช่วยสร้างยอดขายและความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
การเปิดตัว Agnite จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของ Deli ในการขยายพอร์ตสินค้าให้ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตร่วมกับพันธมิตรทั่วประเทศอย่างยั่งยืน