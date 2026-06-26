Trailblaze Next Gen ปิดฉากความสำเร็จอย่างงดงาม ประกาศรายชื่อ Global Ambassador และ Next Gen Speaker พร้อมสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่จากทั่วโลก

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 – โครงการ “เทรลเบลซ์ เน็กซ์เจน” (Trailblaze Next Gen) เวิร์คช็อปพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ระดับนานาชาติ ภายใต้การดำเนินงานของ เทรลเบลซ์ อะคาเดมี (Trailblaze Academy) ปิดฉากลงอย่างประสบความสำเร็จ หลังจากตลอดระยะเวลา 3 วันแห่งการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนมุมมอง และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคนรุ่นใหม่จากหลากหลายประเทศทั่วโลก
การจัดงานครั้งแรกของ Trailblaze Next Gen สามารถรวบรวมผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 21 คน จากหลากหลายประเทศและภูมิภาค อาทิ แอฟริกา มาเลเซีย ปากีสถาน เวียดนาม และประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมมีความหลากหลายทั้งในด้านวิชาชีพและประสบการณ์ ตั้งแต่นักศึกษา แพทย์ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Consultant) ผู้ประกอบการ และบุคลากรจากองค์กรชั้นนำ สะท้อนให้เห็นถึงพลังของการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายผู้นำแห่งอนาคตในระดับนานาชาติ
ตลอดระยะเวลาการอบรม ผู้เข้าร่วมได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากเมนเทอร์และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้านภาวะผู้นำ เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) การสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ การสร้างแบรนด์และธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการพัฒนาสังคม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ อาทิ Dr. Roland B. Wilson
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความสงบและความขัดแย้งแห่งเอเชีย (PACSC Asia), Luca Cella อดีตผู้อำนวยการฝ่ายขายจาก Achieva AI, The Social Source และ Univiser, คุณรักษิณา มุตธิกุลโจนส์ ที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์และนักวิจัยระดับโลก, คุณปณวัตน์ กิจประเสริฐการ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ PISAMAI, คุณกรวัฒน์ เตชะพูลผล ผู้อำนวยการเศรษฐศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย (รักษาการ) และคุณเรืองริน อักษรานุเคราะห์ นักบำบัดความสัมพันธ์และวิทยากรด้านสุขภาพจิต ที่มาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับโอกาสพิเศษในการเยี่ยมชมสำนักงานของ UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Antika Preeyanon จากฝ่ายสื่อสารและการจัดการความรู้ของ ESCAP และ Ms. Sara Libera Zanetti ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ช่วยเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงบทบาทของตนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมโลก
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของโครงการ คือ การประกาศรายชื่อผู้ได้รับตำแหน่ง Trailblaze Next Gen Global Ambassador 2026 ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากศักยภาพความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่น ได้แก่ คุณ Pyae Phyo Maung ตัวแทนจากประเทศเมียนมาร์
พร้อมกันนี้ โครงการยังได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องในฐานะ Next Gen Speaker 2026 ซึ่งโดดเด่นด้านการสื่อสาร การนำเสนอแนวคิด และการถ่ายทอดมุมมองที่สร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่ 1. Lindiwe Boitumelo Ndlovu จากประเทศแอฟริกา 2. คุณ Nguyễn Thảo Hiền จากประเทศเวียดนาม 3. คุณฝนทิพย์ วัชราภรณ์ จากประเทศไทย 4. คุณปภาวิน กุศลศิลป์วุฒิ จากประเทศไทย
ผู้ได้รับตำแหน่งดังกล่าวจะมีบทบาทในการเป็นตัวแทนของโครงการในการร่วมกิจกรรมพิเศษ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้เครือข่ายของ Trailblaze Academy ในอนาคต
“ผมรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งกับเวิร์กช็อปครั้งนี้ เพราะเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เข้าร่วมที่มีความสามารถและหลากหลายภูมิหลัง ประสบการณ์ที่ได้รับตลอดโครงการมีคุณค่าอย่างมาก ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นผู้นำในอนาคต ” คุณ Pyae Phyo Maung, Trailblaze Next Gen Global Ambassador 2026 กล่าว
ด้าน Dr. Roland B. Wilson ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความสงบและความขัดแย้งแห่งเอเชีย (PACSC Asia) หนึ่งในเมนเทอร์ของโครงการ กล่าวว่า “ตลอดเกือบ 40 ปีที่ผมทำงานด้านการพัฒนาผู้นำ บทเรียนสำคัญที่ยังคงเป็นจริงเสมอคือ ความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่ต้องไล่ตาม แต่เกิดจากการช่วยให้ผู้อื่นเติบโตและประสบความสำเร็จไปด้วยกัน เยาวชนในโครงการนี้ได้แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นำที่แท้จริงคือการเป็นพี่เลี้ยง การสนับสนุน และการส่งเสริมศักยภาพของผู้อื่น มุมมองและความคิดของพวกเขาทำให้ผมมีความเชื่อมั่นต่ออนาคตเป็นอย่างยิ่ง และขอชื่นชม Trailblaze Mission, Trailblaze NexGen และ Trailblaze Academy ที่มุ่งมั่นสร้างและพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมในอนาคต”
ความสำเร็จของ Trailblaze Next Gen ในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Trailblaze Academy ในการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงคนรุ่นใหม่จากทั่วโลก พร้อมส่งเสริมทักษะสำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านภาวะผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร ความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองโลกที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน
ภายหลังความสำเร็จของการจัดงานครั้งแรกในประเทศไทย Trailblaze Academy มีแผนต่อยอดโครงการสู่ระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น โดยเตรียมขยายการจัดงาน Trailblaze Next Gen สู่ภูมิภาคยุโรปในปี 2570 เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่จากหลากหลายประเทศได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้นำระดับโลกที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม และการเปิดรับสมัคร Trailblaze Next Gen รุ่นถัดไป ได้ทาง Facebook Page: Trailblaze Next Gen และ Instagram: Trailblazenextgen