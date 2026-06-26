ยูโอบี ประเทศไทย และโครงการร้อยพลังการศึกษา เปิดแคมเปญชวนสาธารณชนร่วมขยายโอกาสการเรียนรู้ดิจิทัลสู่โรงเรียนห่างไกล ต่อยอดผลสำเร็จสามปีที่วัดผลได้จริง
ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีร่วมเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นเงินบริจาค พร้อมเปิดช่องทางบริจาคโดยตรงสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อนำโครงการ UOB My Digital Space สู่โรงเรียนที่ขาดแคลนโอกาสเพิ่มเติม
กรุงเทพ, 22 มิถุนายน 2569 – ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมกับโครงการร้อยพลังการศึกษา ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดแคมเปญระดมพลังจากสาธารณชน เพื่อขยายโครงการ UOB My Digital Space (MDS) โดยเปิดสองช่องทางการบริจาคให้สังคมในวงกว้างได้ร่วมนำการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพไปสู่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลมากยิ่งขึ้น การขยายโครงการครั้งนี้ต่อยอดจากผลการดำเนินงานตลอดสามปีใน 10 โรงเรียน ซึ่งนักเรียนกว่า 5,500 คนมีพัฒนาการการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2569 ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีสามารถเปลี่ยนคะแนนสะสม UOB Rewards เป็นเงินบริจาคผ่านแพลตฟอร์ม UOB Rewards ขณะที่ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมบริจาคโดยตรงได้ที่ www.tcfe.or.th ทุกการสนับสนุนจะนำไปสร้างห้องเรียนดิจิทัล พัฒนาบทเรียนที่ออกแบบอย่างเป็นระบบ และเสริมศักยภาพครูผู้สอน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชนห่างไกล
ผลการประเมินโครงการตลอดสามปี แสดงให้เห็นว่า
• พัฒนาการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง: ตลอดระยะเวลาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบอย่างต่อเนื่อง 3 ปี นักเรียนมีพัฒนาการเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.27
• ความก้าวหน้าอย่างทั่วถึง: โรงเรียนที่เริ่มต้นจากฐานต่ำกว่ามีพัฒนาการต่อเนื่อง ทั้งด้านความเข้าใจ ความมั่นใจ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
• ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น: นักเรียนมีความสนใจ ความสุขในการเรียน และทักษะดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
ผลลัพธ์ดังกล่าวเกิดจากสามเสาหลักของโครงการ ได้แก่ บทเรียนเชิงโต้ตอบที่ใช้เทคโนโลยีช่วยให้การเรียนรู้น่าสนใจและเข้าถึงง่าย การบูรณาการบทเรียนอย่างเป็นระบบควบคู่กับการสนับสนุนครูผู้สอนเพื่อเสริมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาพัฒนาการในระยะยาว
นายริชาร์ด มาโลนี่ย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ยูโอบีเชื่อว่าการศึกษาไม่ควรเป็นเพียงการเข้าถึงโอกาส แต่ควรเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โครงการ UOB My Digital Space แสดงให้เห็นว่า เมื่อมีการสนับสนุนที่เหมาะสม นักเรียนสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและวัดผลได้จริง และด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรและสังคมในวงกว้าง เราสามารถขยายผลลัพธ์นี้ เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น”
นางสาวกนกวรรณ โชว์ศรี ผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ กล่าวว่า “ความก้าวหน้าที่เราเห็นในทุกโรงเรียน สะท้อนความแข็งแกร่งของรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นความต่อเนื่อง คุณภาพการสอน และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนไม่เพียงแต่มีผลการเรียนที่ดีขึ้นเท่านั้น ยังมีความมั่นใจและมีส่วนร่วมในเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนจากสาธารณชนจะช่วยให้เราสามารถนำโมเดลนี้เข้าไปสู่โรงเรียนที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดได้”
ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของโครงการ UOB My Digital Space สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือที่เป็นอันหนึ่งเดียวกันของยูโอบี พนักงาน พันธมิตรและลูกค้า ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้าง ความเท่าเทียมทางการศึกษาและผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งนี้ ธนาคารจะรายงานความคืบหน้าของระยะขยายโครงการ รวมถึงยอดบริจาคจากแคมเปญคะแนนสะสม ภายหลังแคมเปญสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2569 ทุกคนสามารถร่วมขยายผลโครงการได้