KEX งัดกลยุทธ์ Asset-Light ผนึก Big Cเปิด 1,700 จุดบริการ

ผู้จัดการรายวัน 360 - KEX รุกหนักครึ่งปีหลัง ผนึกกำลัง Big C ต่อเนื่องปีที่ 7ขยายจุดบริการร่วมทะลุ 1,700 แห่ง ตอกย้ำผู้นำโลจิสติกส์ที่เข้าถึงทุกชุมชน
บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “KEX” ผู้นำด้านการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์ "Cross-Category Partnership" อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการยกระดับความต่อเนื่องในการเป็นพันธมิตรกับค้าปลีกยักษ์ใหญ่อย่าง “บิ๊กซี” (Big C) ก้าวสู่ปีที่ 7 อย่างแข็งแกร่ง พร้อมแผนปูพรมขยายจุดบริการรับ-ส่งพัสดุร่วมกันทั่วประเทศให้ทะลุ 1,700 แห่ง ซึ่งจะส่งผลให้เครือข่ายครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 99.99% ของประเทศไทย
การผนึกกำลังในครั้งนี้ ถือเป็นการผสานโมเดลธุรกิจแบบ Asset-Light ของ KEX ที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายเครือข่ายการให้บริการได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่าต้นทุน โดยการเปลี่ยนพื้นที่ยุทธศาสตร์ของ Big C ทั้งในรูปแบบ Hypermarket, Supercenter และ Big C Mini ให้เป็นจุดยุทธศาสตร์การรับส่งพัสดุ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Optimization) ของ KEX ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งขับเคลื่อนการเติบโตของยอดปริมาณพัสดุ (Volume Growth) ผ่านการเข้าถึงฐานลูกค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่เข้ามาใช้บริการที่ Big C ในชีวิตประจำวัน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายในการจัดการพัสดุควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว
ทิศทางดังกล่าวสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคไทยที่ซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเข้มข้น โดยข้อมูล social commerce ในไทยยังเติบโตต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีมูลค่าถึง US$5.2 พันล้านในปี 2026 ท่ามกลางผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อผ่านรีวิว วิดีโอสั้น ไลฟ์ขายสินค้า และแคมเปญโปรโมชันขนาดใหญ่อย่าง 9.9, 10.10, 11.11 และ 12.12 มากขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเครือข่ายที่แข็งแกร่งของ KEX บนพื้นที่ของ Big C จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (Core Infrastructure) ที่รองรับการทะลักของปริมาณพัสดุในช่วงเทศกาลช้อปปิ้งได้อย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้ KEX ชิงความได้เปรียบในตลาดและเป็นตัวเลือกแรกของกลุ่มผู้ค้าขายออนไลน์
นายสตีเฟ่น บาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ““การผนึกกำลังกับ Big C ตลอด 7 ปีที่ผ่านมาคือหัวใจสำคัญในการสร้าง Service Ecosystem ที่เข้าถึงใจคนไทยและหยั่งรากลึกเข้าไปในระดับชุมชน ในปี 2569 นี้ การขยายจุดให้บริการร่วมกันทุกสาขาทะลุกว่า 1,700 แห่ง ไม่เพียงแต่เป็นการขยายสเกลธุรกิจอย่างก้าวกระโดด แต่ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนและซัพพลายเชนของ KEX ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทำให้เรามีความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมในการรองรับเม็ดเงินและปริมาณพัสดุจากตลาด Social Commerce ที่กำลังเติบโตอย่างมหาศาล ยืนยันตำแหน่งผู้นำด้านการจัดส่งพัสดุด่วนที่คุ้มค่า รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายที่สุดในไทย
นางสาวปวีณรัช นุตสติ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงินกลุ่มบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "Big C มุ่งมั่นที่จะเป็นมากกว่าศูนย์การค้าหรือสถานที่ชอปปิง แต่เป็น ‘ศูนย์กลางของชุมชน’ ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการในชีวิตประจำวันของลูกค้า (Neighborhood Center) ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายสินค้า รับประทานอาหาร ใช้บริการทางการเงิน หรือส่งพัสดุในจุดเดียว
ความร่วมมือกับ KEX ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 สะท้อนถึงความตั้งใจของเราในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าให้สะดวกและครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยบริการส่งพัสดุถือเป็นอีกหนึ่งบริการสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้บริโภคทั่วไป พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ และผู้ประกอบการรายย่อย
การขยายจุดให้บริการครอบคลุมทุกฟอร์แมตของบิ๊กซี ตั้งแต่ไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ไปจนถึงบิ๊กซี มินิ ใกล้บ้าน จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และใช้ชีวิตได้คล่องตัวมากขึ้น พร้อมสัมผัสประสบการณ์ 'One Stop Service' ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างแท้จริง"
นอกจากด้านการขยายเครือข่าย ทั้งสององค์กรยังเตรียมเปิดตัวแคมเปญการตลาดเชิงรุกร่วมกันในครึ่งปีหลัง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นผ่านสิทธิประโยชน์และกิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิก Big Point และ KEX Club โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ SME และพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ให้สามารถเข้าถึงบริการขนส่งที่ได้มาตรฐานและคุ้มค่าที่สุด เพื่อร่วมเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูและสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจดิจิทัลของไทยอย่างรอบด้าน
การก้าวสู่ปีที่ 7 ของความร่วมมือระหว่าง KEX และ Big C ในครั้งนี้ จึงไม่ได้สะท้อนเพียงการขยายจำนวนจุดให้บริการ แต่ยังตอกย้ำวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และค้าปลีกที่แข็งแกร่ง เข้าถึงได้ และพร้อมรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในระยะยาว ผ่านการยกระดับความสะดวกให้ใกล้ชิดผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ ร้านค้าออนไลน์ และชุมชนทั่วประเทศให้เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน สู่การเป็น E-commerce Hub ที่สร้างคุณค่าให้ทั้งภาคธุรกิจ ผู้บริโภค และสังคมไทยในอนาคต