CAT CAR WASH พลิกเกมธุรกิจล้างรถหยอดเหรียญ สู่แฟรนไชส์ 120 สาขา ต่อยอด “All You Can Wash” สู่บริการที่มากกว่าการล้างรถ

CAT CAR WASH ขยายธุรกิจล้างรถหยอดเหรียญสู่เครือข่ายแฟรนไชส์กว่า 120 สาขา ภายใต้แนวคิด “All You Can Wash” ที่ต่อยอดการให้บริการจากการล้างรถสู่การล้างสิ่งของ สัตว์เลี้ยง และอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อนพัฒนาสู่บริการอัตโนมัติรูปแบบใหม่ เพื่อขยายทางเลือกในการดำเนินธุรกิจของแฟรนไชส์ซี
คุณชามา วังตระกูล ผู้ก่อตั้งแบรนด์ CAT CAR WASH กล่าวว่า แนวคิด “All You Can Wash” เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก และทำให้ผู้บริโภคมองเห็นศักยภาพของธุรกิจล้างรถหยอดเหรียญที่สามารถต่อยอดสู่บริการอื่นได้ พร้อมกล่าวว่า “ความแปลกอาจทำให้คนรู้จักเราในช่วงแรก แต่สิ่งที่จะทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ คือคุณภาพ มาตรฐาน และความพร้อมของระบบในแต่ละสาขา ถ้าแบรนด์เติบโตเร็ว แต่คุณภาพไม่เท่ากัน สุดท้ายลูกค้าจะรู้สึกได้ทันที”
บริษัทให้บริการ Self-Service Car Wash ตลอด 24 ชั่วโมง ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ตามเวลาที่สะดวก และควบคุมทุกขั้นตอนการล้างรถด้วยตนเอง ตั้งแต่การเลือกโปรแกรม การใช้โฟม ไปจนถึงการฉีดล้าง โดยมีค่าบริการเริ่มต้นเพียงหลักสิบบาท จึงเหมาะทั้งผู้ที่ต้องการล้างรถในเวลาจำกัดและผู้ใช้บริการเป็นประจำ
นอกจากนี้ บริษัทยังพัฒนาสูตรโฟมเฉพาะของแบรนด์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ไม่กัดผิว และไม่ทำลายพื้นผิวของสิ่งที่นำมาทำความสะอาด เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการของทุกสาขา
ปัจจุบัน CAT CAR WASH มีสาขาให้บริการประมาณ 120 สาขา หลังขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ โดยต่อยอดบริการอัตโนมัติ ได้แก่ ตู้อบหมวกกันน็อก และตู้อบรองเท้า ซึ่งสามารถติดตั้งเป็นบริการเสริมภายในพื้นที่เดียวกัน หรือเลือกให้เหมาะกับทำเลและกลุ่มลูกค้าของแต่ละสาขา เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ และสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับแฟรนไชส์ซี
ในปีนี้ บริษัทเปิดตัวโมเดล “Two-in-One Kiosk” ตู้บริการที่ออกแบบให้รองรับการใช้งานตั้งแต่จักรยานไปจนถึงรถยนต์ขนาดใหญ่ เพื่อให้แฟรนไชส์ซีสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้เหมาะกับพื้นที่และกลุ่มลูกค้า
คุณชามา ย้ำว่า เป้าหมายของบริษัทไม่ใช่การเป็นเพียงธุรกิจล้างรถหยอดเหรียญ แต่ต้องการสร้างแบรนด์ที่มีระบบ มีมาตรฐาน และพัฒนาบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง “เราไม่ได้อยากให้คนมองว่า CAT CAR WASH เป็นแค่ตู้ล้างรถ แต่เราอยากให้เห็นว่าเรามีระบบ มีแบรนด์ มีนวัตกรรม และมีบริการใหม่ ๆ ที่พัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่อง เรามีอะไรใหม่ ๆ มาทุกปี เพราะถ้าธุรกิจหยุดนิ่ง ลูกค้าก็อาจมองว่าเราไม่ต่างจากผู้เล่นทั่วไปในตลาด”
การเติบโตของ CAT CAR WASH ไม่ได้เกิดจากกระแสบนโลกออนไลน์เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการวางระบบบริหารจัดการ ทั้งการบำรุงรักษาเครื่องตามรอบ ระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับติดตามข้อมูล การรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ และการตรวจสอบมาตรฐานของแต่ละสาขา บริษัทจึงเลือกใช้รูปแบบการขยายแฟรนไชส์แบบ Selective Franchise Model โดยให้ความสำคัญกับผู้ลงทุนที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ เข้าใจระบบการให้บริการ และสามารถรักษามาตรฐานของแบรนด์ มากกว่าการเพิ่มจำนวนสาขา คุณชามา กล่าวเสริม
สำหรับการลงทุน แฟรนไชส์ CAT CAR WASH มีค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น 200,000 บาท ใช้พื้นที่ประมาณ 84 ตารางเมตร โดยผู้ลงทุนต้องมีพื้นที่และดำเนินการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานที่บริษัทกำหนด ก่อนที่บริษัทจะเข้าตรวจสอบและติดตั้งระบบ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าแฟรนไชส์เบื้องต้น ยังไม่รวมค่าพื้นที่และค่าก่อสร้าง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละทำเล
การวางระบบแฟรนไชส์ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของ CAT CAR WASH โดย บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ท็อป บิสสิเนส คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด เข้ามาเป็นที่ปรึกษา เพื่อร่วมวางมาตรฐานธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ การคัดเลือกผู้ลงทุน การตลาด และการพัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนด์
คุณชามา กล่าวอีกว่า การมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์เข้ามาร่วมวางระบบตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้บริษัทสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจได้ชัดเจน ทั้งด้านการวางมาตรฐาน การคัดเลือกแฟรนไชส์ซี และการจัดระบบบริหารจัดการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการขยายสาขา โดยย้ำว่า “CAT CAR WASH ที่เติบโตมาถึงวันนี้ ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเกิดจากการวางพื้นฐานที่ดีตั้งแต่แรก Top Business ช่วยให้เราเห็นว่าธุรกิจต้องจัดระบบอย่างไร ต้องคัดเลือกแฟรนไชส์แบบไหน ต้องสร้างมาตรฐานอย่างไร และต้องวางโครงสร้างแบบใดจึงจะขยายสาขาได้อย่างมั่นคง”
ทั้งนี้ CAT CAR WASH ได้เข้าร่วมงาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2026 (TFBO 2026) เพื่อนำเสนอแนวคิด “All You Can Wash” โมเดล Two-in-One Kiosk รวมถึงระบบแฟรนไชส์และแนวทางการบริหารจัดการของแบรนด์ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุน ระบบสนับสนุนแฟรนไชส์ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
จากแนวคิด “All You Can Wash” ที่เป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ วันนี้ CAT CAR WASH เติบโตสู่เครือข่ายแฟรนไชส์กว่า 120 สาขา โดยมีระบบบริหารจัดการและมาตรฐานการดำเนินงานเป็นรากฐานสำคัญของการขยายธุรกิจ พร้อมต่อยอดบริการและนวัตกรรมใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตของเครือข่ายแฟรนไชส์