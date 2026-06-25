EDTH ลงนามเชิงกลยุทธ์กับ AWS เพื่อให้บริการ Cloud และ AI

EDTH ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ AWS เพื่อให้บริการ Cloud และ AI SCA เร่งการเปลี่ยนแปลงเครือสหพัฒน์ สู่องค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบผ่าน AWS Cloud technology and Artificial Intelligence (AI)
บริษัท อี-คอมเมอร์ซ ดิจิทัล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (EDTH) บริษัทในเครือสหพัฒน์ ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (SCA) กับบริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (AWS) และบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SIS) โดยความร่วมมือนี้มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี Cloud และปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ภายในเครือสหพัฒน์ พร้อมพัฒนาทักษะบุคลากร ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูล และเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจในยุคดิจิทัล
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า “ปัจจุบัน AI และข้อมูลกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ EDTH มีพันธกิจในการส่งเสริมองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภายในเครือสหพัฒน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้องค์กรสามารถปรับตัวและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ความร่วมมือกับ AWS และ SIS ในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการวางรากฐานด้าน Cloud, Data และ AI เพื่อยกระดับทั้งบุคลากร ระบบงาน และศักยภาพการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว”
ภายใต้แผนปฏิบัติการ 3 ปี EDTH มีเป้าหมายขยายความร่วมมือไปยัง 10 บริษัทภายในเครือสหพัฒน์ พัฒนาทักษะ Cloud, Data และ AI ให้บุคลากร 1,000 คน และพัฒนา 100 AI Use case และ Digital Transformation โดยมีโครงการนำร่อง ได้แก่ การปรับปรุงระบบให้ทันสมัยด้วยการนำ AI มาใช้ (Modernizations with AI Adoption) ซึ่งเป็นต้นแบบสำหรับการนำเทคโนโลยีมาใช้และขยายผลทั่วทั้งเครือสหพัฒน์ ในอนาคต
นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ AWS กล่าวว่า “องค์กรในประเทศไทยกำลังเร่งนำ AI และข้อมูลมาใช้เป็นแกนหลักของธุรกิจอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็นมา ด้วยโครงสร้างพื้นฐานบน AWS Thailand Region บริษัทในเครือสหพัฒน์สามารถประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ PDPA และสร้างโซลูชัน AI ที่มีประสิทธิภาพสูง เรามุ่งมั่นร่วมมือกับ EDTH และ SIS เพื่อพัฒนาศักยภาพ Agentic AI ให้กับเครือสหพัฒน์ และช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวให้ทันสถานการณ์ได้อย่างยืดหยุ่นและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง”
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SIS กล่าวว่า "SIS พร้อมสนับสนุนการนำเทคโนโลยี Cloud และ AI มาประยุกต์ใช้จริงเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้ ผ่านการให้คำปรึกษา การพัฒนาพนักงาน และการถ่ายทอดความรู้ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ และสร้างความพร้อมสำหรับการแข่งขันในอนาคต"
นอกจากนี้ EDTH จะเป็นผู้นำในการสร้างศักยภาพด้าน Agentic AI ทั่วทั้งเครือสหพัฒน์ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมที่พร้อมและประสานงานการฝึกอบรม AWS และ SIS จะสนับสนุนความพยายามนี้ด้วยการจัดเตรียมเครื่องมือ เทคโนโลยี และเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติที่ออกแบบมาเพื่อเร่งการนำ AI มาใช้ในการปฏิบัติงานประจำวัน
ความร่วมมือนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ EDTH ในการปลดล็อกคุณค่าทางธุรกิจทั่วทั้งเครือสหพัฒน์ สร้างขีดความสามารถขององค์กร และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัล