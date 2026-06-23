InfoComm Asia เผยรายงาน “Pro AV Market Playbook 2026” ชี้ไทยมีศักยภาพก้าวสู่ฮับดิจิทัลและเศรษฐกิจเชิงประสบการณ์อาเซียน

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – อินโฟคอม เอเชีย (InfoComm Asia) ประกาศความพร้อมจัดงาน InfoComm Asia 2026 งานแสดงเทคโนโลยีระบบภาพและเสียงระดับมืออาชีพและเทคโนโลยีประสบการณ์แบบบูรณาการระดับนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดตัวรายงานสมุดปกขาวฉบับล่าสุด ที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางดิจิทัลเชิงยุทธศาสตร์ และหนึ่งในตลาด “เศรษฐกิจเชิงประสบการณ์” (Experience Economy) ที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียน จากแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในภาคธุรกิจ
รายงานฉบับนี้เปิดให้ดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ภาคธุรกิจ นักลงทุน และผู้ซื้อเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้านตลาดและแนวโน้มการลงทุนล่วงหน้าก่อนการจัดงาน
จูนส์ โค กรรมการบริหาร บริษัท อินโฟคอม เอเชีย พีทีอี จำกัด ในฐานะผู้จัดงานอินโฟคอม เอเชีย (InfoComm Asia) เปิดเผยว่า รายงานเชิงลึก Asia-Pacific Pro AV Market Playbook 2026 ซึ่งจัดทำขึ้นร่วมกับรายงานแนวโน้มและภาพรวมอุตสาหกรรม Industry Outlook and Trends Analysis (IOTA) 2025–2030 ของสมาคม AVIXA ได้ชี้ให้เห็นว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมระบบภาพและเสียงระดับมืออาชีพ หรือ Pro AV ของโลก
จากรายงานดังกล่าว ตลาด Pro AV ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปัจจุบันมีมูลค่าโอกาสทางธุรกิจสูงถึง 123.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตเป็น 151.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกระบุให้เป็นหนึ่งในตลาดยุทธศาสตร์ที่เติบโตเร็วที่สุดของภูมิภาค จากแรงสนับสนุนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งแตกต่างจากบางภูมิภาคที่การลงทุนส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การทดแทนเทคโนโลยีเดิม
รายงานฉบับนี้ยังเน้นให้เห็นถึงศักยภาพที่โดดเด่นของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในตลาดที่มีความหลากหลายและมีการเติบโตสูงของอาเซียน โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางระดับภูมิภาคด้านการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมขนาดใหญ่ และนิทรรศการ หรือ MICE รวมถึงความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และภาคการโรงแรม ตลอดจนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเสริมแนวโน้มการเติบโตของตลาดไทยในระยะยาว
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังถูกยกให้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเติบโตของเศรษฐกิจเชิงประสบการณ์ หรือ Experience Economy โดยภาคธุรกิจภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีก โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบมิกซ์ยูส และธุรกิจโรงแรม ต่างเร่งลงทุนในเทคโนโลยีการสื่อสารที่ช่วยสร้างประสบการณ์เสมือนจริงและประสบการณ์ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น ระบบจอแสดงผลแอลอีดีขนาดใหญ่ นวัตกรรมเสียงระดับมืออาชีพ ป้ายโฆษณาดิจิทัล และแพลตฟอร์มการจัดงานแบบไฮบริด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคยุคใหม่
เพื่อสะท้อนความพร้อมของประเทศไทย รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมกรณีศึกษาความสำเร็จของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากนวัตกรชั้นนำระดับโลกในโครงการสำคัญของไทย อาทิ การติดตั้งระบบเครือข่ายกระจายสื่อความหน่วงต่ำที่ออกแบบให้รองรับการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ การสร้างสรรค์ระบบจอแสดงผลแอลอีดีโค้งสองด้านที่ออกแบบทางวิศวกรรมให้ทนทานต่อสภาพอากาศเขตร้อนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับซูเปอร์ลักชูรี เดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias) การยกระดับประสบการณ์ด้านค้าปลีกและสุขภาพที่แฟล็กชิปสโตร์ Technogym Bangkok รวมถึงการนำเทคโนโลยีการประมวลผลอัจฉริยะมาใช้ใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย
ความสำเร็จเหล่านี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก 18 รายที่ปรากฏอยู่ในรายงาน สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกกล่าวถึงในรายงานจะถูกนำมาจัดแสดงในงาน InfoComm Asia 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15–17 กรกฎาคม 2026 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยงานนี้จะเป็นแพลตฟอร์มสำคัญระดับเอเชียแปซิฟิกที่รวบรวมโซลูชัน Pro AV และเทคโนโลยีระบบบูรณาการขั้นสูงไว้ในที่เดียว
ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน InfoComm Asia ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ (TCEB) เพื่อมอบสิทธิประโยชน์พิเศษผ่านแคมเปญ Thailand MICE Visa Card สำหรับผู้เข้าชมงานชาวต่างชาติ โดยแคมเปญดังกล่าวมอบส่วนลดพิเศษสำหรับบริการทางการค้า บริการสปา และร้านอาหาร ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมดึงดูดนักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และผู้มีอำนาจตัดสินใจในอุตสาหกรรมจากทั่วโลกให้เดินทางมายังประเทศไทย
สำหรับองค์กรธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้ซื้อเทคโนโลยี ที่ปรึกษา และผู้รับเหมาวางระบบที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ Asia-Pacific Pro AV Market Playbook 2026 ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายงานฉบับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการลงทุน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในระบบห้องประชุม โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย และโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่เกิดจากการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่เชื่อมต่อถึงกัน
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ InfoComm Asia
ดาวน์โหลดรายงาน Asia-Pacific Pro AV Market Playbook 2026 จาก InfoComm Asia ได้ฟรี
https://shorturl.asia/8coMW
เกี่ยวกับ InfoComm Asia 2026 และการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
https://shorturl.asia/WuiYg
เกี่ยวกับ InfoCommAsia
InfoCommAsia Pte Ltd ดำเนินงานและขยายบทบาทด้านเทคโนโลยีผ่านงานแสดงสินค้าชั้นนำ 3 งาน ได้แก่ InfoComm Asia, InfoComm China ณ กรุงปักกิ่ง และ InfoComm India โดยแต่ละงานประกอบด้วยส่วนนิทรรศการที่รวบรวมโซลูชันเทคโนโลยีระบบภาพและเสียงระดับมืออาชีพที่ล้ำสมัยจากทั่วโลก พร้อมด้วยการประชุมสัมมนาที่มอบโอกาสในการเรียนรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
งานเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการเชื่อมโยงผู้เล่นในอุตสาหกรรม Pro AV กับผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับสูงจากหลากหลายภาคธุรกิจ เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ สามารถดึงศักยภาพของเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่: www.infocomm-asia.com