ส.อ.ท.-หอการค้ากว่างโจวเซ็นความร่วมมือการค้า-ลงทุนอุตฯแห่งอนาคต

ส.อ.ท.–หอการค้ากว่างโจว ร่วมลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงธุรกิจไทย–จีน ขยายโอกาสการค้า การลงทุน และสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ต้อนรับคณะผู้แทนจากนครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดินทางเยือนประเทศไทยภายใต้โครงการ “Guangzhou Premium Products Enter ASEAN (Thailand)” ของหอการค้ากว่างโจว พร้อมร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างส.อ.ท.และหอการค้ากว่างโจว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างไทย-จีน และการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569
นายวีรชัย มั่นสินธร รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน กล่าวว่า ส.อ.ท.ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงตลาด เทคโนโลยี การลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลก การลงนามความร่วมมือกับหอการค้ากว่างโจวในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจไทยและจีน ต่อยอดความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต พร้อมสนับสนุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาว
ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “5I” ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะ I3: International Alliance & Network ที่มุ่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรระดับโลก เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับโอกาสทางธุรกิจ การลงทุน เทคโนโลยี และตลาดต่างประเทศ เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก
นายหวัง ฮวนชิ่ง กรรมการประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครกว่างโจว กล่าวว่า นครกว่างโจวให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกับประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของจีนในภูมิภาคอาเซียน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ และการลงนามความร่วมมือกับส.อ.ท. แสดงถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคธุรกิจ การค้า การลงทุน และนวัตกรรม เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ และร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีน ไทย และอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการหารือความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการจากนครกว่างโจวและประเทศไทย โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมสุขภาพ และอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง ซึ่งสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างทั้งสองฝ่าย และช่วยเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการในการขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน