เคล็ดลับ 15 ปีของ April's Bakery: เมื่อ "วัตถุดิบ" คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด

ท่ามกลางการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ การรักษามาตรฐานรสชาติและคุณภาพให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ ยังคงเป็นโจทย์สำคัญของผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน และสำหรับ April’s Bakery แบรนด์เบเกอรี่ชื่อดังเจ้าของเมนูซิกเนเจอร์ “พายหมูแดงสไตล์ฮ่องกง” ที่เติบโตจากร้านเล็ก ๆ สู่กว่า 40 สาขาทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) พันธมิตรด้านวัตถุดิบที่มอบมาตรฐานและความสม่ำเสมอให้กับหลากหลายเมนูที่ออกจากเตา
กนกกัญจน์ มธุรพร ผู้ก่อตั้ง April’s Bakery เปิดเผยว่า แม้ธุรกิจอาหารจะต้องเผชิญกับการแข่งขัน เทรนด์ใหม่ และต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่สิ่งที่แบรนด์ไม่เคยลดคุณภาพลง คือการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุด เพื่อรักษามาตรฐานรสชาติและความเชื่อมั่นของลูกค้า “ลูกค้าของ April’s Bakery ส่วนใหญ่คือลูกค้าประจำที่ทานบ่อยจนรู้ทันทีหากรสชาติหรือเนื้อสัมผัสเปลี่ยนไป ทำให้เราไม่กล้าเปลี่ยนวัตถุดิบ และยังคงยืนยันที่จะใช้ของคุณภาพดีที่สุดให้กับลูกค้าเสมอ”
หนึ่งในเมนูยอดนิยมของแบรนด์อย่าง “พายหมูแดงสไตล์ฮ่องกง” ซึ่งต้องอาศัยเนื้อหมูคุณภาพสูง เนื้อแน่น ไม่มีมันหรือพังผืด เพื่อให้ได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ กนกกัญจน์ระบุว่า CPF คือทางเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่สม่ำเสมอ เพราะเป็นสิ่งที่แบรนด์ให้ความสำคัญมากที่สุดนับตั้งแต่วันแรกของการทำธุรกิจ
นอกจากเรื่องรสชาติแล้ว กนกกัญจน์ยังมองว่า “ความสด” ของวัตถุดิบส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของสินค้า ไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ที่ส่งผลต่อเนื้อสัมผัสของเบเกอรี่ หรือเนื้อสัตว์ที่มีผลต่อกลิ่นและรสชาติของอาหาร “หากไข่ไม่สด เค้กอาจไม่ฟู หรือขนมอาจออกมาไม่ดีอย่างที่ต้องการ เช่นเดียวกับเนื้อสัตว์ หากไม่สดหรือไม่ได้คุณภาพ ก็อาจทำให้รสชาติเปลี่ยนไป ลูกค้าสัมผัสได้ทันที”
เหตุนี้ April’s Bakery จึงเลือกใช้วัตถุดิบจาก CPF ทั้งเนื้อหมู ไก่ และไข่เหลว เพราะเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิต ความสะอาด และระบบการตรวจสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจอาหารได้ในระยะยาว "สิ่งสำคัญคือความเชื่อมั่น เพราะเรารู้ว่าวัตถุดิบทุกอย่างผ่านการตรวจสอบ มีมาตรฐานและความปลอดภัย ทำให้เราสามารถโฟกัสกับการพัฒนาเมนูใหม่ ๆ และสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ หาก CPF ไม่มีมาตรฐานในระดับนี้ เราคงไม่สามารถสร้าง April's Bakery ให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องมาถึง 15 ปี" กนกกัญจน์กล่าวถึงบทบาทของ CPF ในฐานะรากฐานของความสำเร็จ
ด้วยแรงหนุนจากวัตถุดิบคุณภาพสูง ปัจจุบัน April's Bakery เดินหน้าพัฒนาโมเดล “อบสดหน้าร้าน” เพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้บริโภค โดยสาขาเจริญกรุงถือเป็นต้นแบบที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากลูกค้า ด้วยความหอมและความสดใหม่ของขนมที่เพิ่งออกจากเตา
ท้ายที่สุดนี้ แม้ตลาดอาหารจะเต็มไปด้วยเทรนด์ใหม่ ๆ แต่กนกกัญจน์เชื่อว่า “คุณภาพ” ยังคงเป็นสิ่งที่ทำให้แบรนด์เติบโตได้อย่างยั่งยืน “เราเชื่อว่าขนมที่ดี ไม่ใช่แค่เรื่องของความอร่อย แต่คือความสม่ำเสมอ ความใส่ใจ และความมั่นใจที่ลูกค้ามีให้กับแบรนด์ในทุกครั้งที่กลับมาซื้อซ้ำ” กนกกัญจน์ กล่าวทิ้งท้าย