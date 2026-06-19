บริษัทตั้งใหม่ พ.ค.69 7,115 ราย เพิ่ม 6.72% รวม 5 เดือน 36,794 ราย

บริษัทตั้งใหม่เดือน พ.ค.69 จำนวน 7,115 ราย เพิ่ม 6.72% ทุนจดทะเบียน 14,629 ล้านบาท ลด 22.87% รวม 5 เดือน 36,794 ราย ลด 0.06% ยอดเลิก 1,047 ราย เพิ่ม 22.46% ทุนจดทะเบียน 65,792 ล้านบาท เพิ่ม 1,485% เหตุมี 2 บริษัทใหญ่ทุนรวมกันสูงถึง 6.2 หมื่นล้านที่จดเลิก รวม 5 เดือน 5,264 ราย เพิ่ม 10.22% ยันตั้งใหม่ยังปกติ ส่วนเลิก อาจมีสาเหตุจากต้นทุนเพิ่ม การแข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เดือน พ.ค.2569 มีจำนวน 7,115 ราย เพิ่มขึ้น 6.72% ทุนจดทะเบียน 14,629 ล้านบาท ลดลง 22.87% โดยธุรกิจตั้งใหม่ที่น่าสนใจ ได้แก่ ธุรกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต ธุรกิจกิจกรรมการบริการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร รวม 5 เดือน ปี 2569 (ม.ค.-พ.ค.) ตั้งใหม่ 36,794 ราย ลดลง 0.06% และทุนจดทะเบียนตั้งใหม่ 95,970 ล้านบาท ลดลง 26.76%
ส่วนการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ เดือน พ.ค.2569 มีจำนวน 1,047 ราย เพิ่มขึ้น 22.46% ทุนจดทะเบียน 65,792 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,485% เพราะมีนิติบุคคล 2 ราย ที่มีทุนจดทะเบียนเลิกเกิน 1,000 ล้านบาท รวมมูลค่าทุนจดทะเบียนเลิกทั้งสิ้น 62,000 ล้านบาท คือ บริษัท สิริวนันต์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 50,000 ล้านบาท ลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัท เซ็นทรัลแอมบาสซีโฮเต็ล จำกัด มูลค่าทุนจดทะเบียน 12,000 ล้านบาท ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต ให้บริการเครือข่ายอีดีซี ให้บริการสวิตซ์ชิ่งในการชำระเงินหลายระบบ ให้บริการหักบัญชี ให้บริการชำระดุล ให้บริการชำระเงินแทน ให้บริการงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า ส่วนยอดรวมจดทะเบียนเลิก 5 เดือน มีจำนวน 5,264 ราย เพิ่มขึ้น 10.22% ทุนจดทะเบียนเลิก 92,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 357%
นายพูนพงษ์กล่าวว่า ยอดจดทะเบียนนิติบุคคลสะสมในช่วง 5 เดือน ลดลงเพียง 0.06% ถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน สะท้อนว่าการจัดตั้งธุรกิจใหม่ยังคงทรงตัว และยังไม่ได้ปรับลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ส่วนยอดจดทะเบียนเลิกที่เพิ่มขึ้น 10.22% ไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย แต่อาจเป็นการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ โดยบางธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวต่อภาวะต้นทุนที่สูงขึ้น การแข่งขันที่รุนแรง และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ก็ใช้วิธีออกจากระบบ แต่ก็ยังมีธุรกิจรายใหม่เข้ามาทดแทนต่อเนื่อง
“ภาพรวมดังกล่าว ตีความว่า ภาคธุรกิจไทยอยู่ในช่วงปรับตัวภายใต้แรงกดดันด้านต้นทุนและการแข่งขัน มากกว่าจะสะท้อนว่าเศรษฐกิจไม่ดี แต่ก็ต้องติดตามข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม เช่น ประเภทธุรกิจที่มีการจัดตั้งและเลิกกิจการ รายได้และกำไรของภาคธุรกิจ รวมถึงภาวะกำาลังซื้อ ราคาพลังงาน ต้นทุนโลจิสติกส์ และการลงทุนภาคเอกชน เพื่อประเมินทิศทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านต่อไป”
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค.2569 มีธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลรวมทั้งสิ้น 2,086,871 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 32.27 ล้านล้านบาท โดยมีนิติบุคคลดำเนินกิจการอยู่ 998,439 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 23.69 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นบริษัทจำกัด 797,289 ราย คิดเป็น 79.85% ของจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งหมด ทุนจดทะเบียนรวม 17.70 ล้านล้านบาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 199,638 ราย คิดเป็น 20% ของจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งหมด ทุนจดทะเบียนรวม 0.43 ล้านล้านบาท และบริษัทมหาชนจำกัด 1,512 ราย คิดเป็น 0.15% ของจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งหมด ทุนจดทะเบียนรวม 5.56 ล้านล้านบาท
กลุ่มนิติบุคคลที่มีสัดส่วนการจดทะเบียนมากที่สุด คือ กลุ่มบริการ มีจำนวน 543,673 ราย ทุนจดทะเบียน 13.86 ล้านล้านบาท รองลงมาคือ กลุ่มค้าส่ง/ค้าปลีก 326,950 ราย ทุนจดทะเบียน 2.60 ล้านล้านบาท และกลุ่มผลิต 127,816 ราย ทุนจดทะเบียน 7.23 ล้านล้านบาท คิดเป็น 54.45% 32.75% และ 12.80% ของจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ตามลำดับ