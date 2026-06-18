ห้างเซ็นทรัล งัด 3S จัดแคมเปญเด็ด

ผู้จัดการรายวัน 360 - Sport Culture’ มาแรง เมื่อลูกค้ายุคใหม่มอง “การออกกำลังกายและแฟชั่นเป็นเรื่องเดียวกัน” ห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน สานต่อสู่ “CENTRAL / ROBINSON GRAND GRAND SALE ช้อปให้เป็นแชมป์”
นางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด เซ็นทรัล รีเทล ดีพาทเมนท์สโตร์ กล่าวว่า หลังจากจัดงานคิกออฟมหกรรมช้อปกลางปี “Central / Robinson Grand Grand Sale” อย่างคึกคักไปก่อนหน้า ห้างเซ็นทรัลและ โรบินสัน เดินหน้าสานต่อคอนเซ็ปต์ “ช้อปให้เป็นแชมป์” ที่ต่อยอดจากเทรนด์ ‘Sport Culture’ ที่กำลังมาแรงและได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพ การดูแลตนเอง และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้น ผ่านการมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ครบครันในทุกมิติ ทั้งสินค้า บริการ และสิทธิพิเศษ ภายใต้กลยุทธ์ “3S” ได้แก่
1.SYNERGY การรวมพลังครั้งสำคัญของทุกธุรกิจในเครือเซ็นทรัลและพันธมิตร เพื่อสร้างแคมเปญระดับประเทศ และปีนี้เป็นปีแห่ง Sport Culture จึงเชื่อมโยงกระแสเข้ากับการสร้างประสบการณ์ใหม่ โปรโมชัน และกิจกรรมพิเศษ เป็นที่มาของ “ช้อปให้เป็นแชมป์”
2.SEAMLESS ยกระดับประสบการณ์ช้อปไร้รอยต่อ ผ่าน 360° Omni-Channel ที่เชื่อมทุกช่องทางเข้าด้วยกัน ทั้งที่ห้างเซ็นทรัลและโรบินสันทั่วประเทศ รวมถึง Central Embassy และช่องทางออนไลน์อย่าง Central App, Central Chat & Shop, Call & Shop และ Social Commerce ล่าสุดยังเปิดตัว ‘Cenni’ เพื่อนรู้ใจสายช้อป ที่ให้ลูกค้าทักมาช้อป อัปเดตสินค้าใหม่ ๆ ได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ Central App และ Central Chat & Shop
3.SPECIAL DEAL พบกับโปรโมชัน ‘Kick Off Deals’ ลดสูงสุด 70% พร้อมดีลพิเศษ ‘Taste of Victory’ มอบคูปองส่วนลดจากร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล รวมมูลค่ากว่า 3,430 บาท ตามเงื่อนไข รวมถึงโปรโมชันพิเศษจากห้างฯ และสินค้าแบรนด์ดังที่ร่วมรายการ
“ช่วงกลางปีถือเป็นเวลาสำคัญของธุรกิจค้าปลีกที่ทุกแบรนด์ เดินหน้ากระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างสีสันให้ตลาดอย่างคึกคัก สำหรับปีนี้ ห้างเซ็นทรัลและโรบินสันร่วมกับเครือเซ็นทรัล จัดแคมเปญ ‘Central / Robinson Grand Grand Sale’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 เพื่อมอบทั้งความคุ้มค่าและประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า ซึ่งไฮไลต์ปีนี้เราต่อยอดเทรนด์ ‘Sport Culture’ ที่กำลังเติบโตอย่างชัดเจน”
จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพ ดูแลตัวเอง และให้รางวัลกับตัวเองมากขึ้น เป็น ‘360° Self-Investment’ บนแนวคิด ‘Healthy Living & Sport Culture’ ที่เป็นสถานะใหม่ของความสำเร็จและกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง แอโรบิก การออกกำลังกาย สะท้อนการใช้ชีวิตในหลายรูปแบบ อาทิ Blokecore Fashion (แฟชั่นเสื้อบอลกับสตรีทแวร์) ที่กำลังได้รับความนิยม, การแต่งหน้าในธีมเชียร์กีฬา การเล่นเกม ของสะสมต่างๆ ที่บ่งบอกว่าวันนี้ ลูกค้าไม่ได้ซื้อแค่สินค้า แต่เลือกซื้อ ‘ประสบการณ์’ ที่ตรงกับตัวเองและยังให้ความสำคัญกับความคุ้มค่ามากขึ้นในการจับจ่าย
นอกจากนี้ ในงาน “Central / Robinson Grand Grand Sale 2026” ยังมีกิจกรรมต้อนรับมหกรรมฟุตบอลระดับโลก กับ “CENTRAL FOOTBALL SOCIAL CLUB” พื้นที่รวมตัวของคนรักฟุตบอลที่ผสานกีฬา ไลฟ์สไตล์ แฟชั่น อาหาร เกม และความบันเทิงไว้ด้วยกันอย่างครบวงจร ณ The Corner Shop ชั้น G ห้างเซ็นทรัลชิดลม ระหว่างวันนี้ จนถึง 19 กรกฎาคม 2569 ที่ห้างเซ็นทรัล ผนึกกำลังธุรกิจในเครือและพันธมิตรชั้นนำ ร่วมสร้างประสบการณ์ Football Lifestyle Experience สำหรับแฟนบอลทุกเจเนอเรชัน
อาทิ Weekend Special ทอล์กโชว์ นิทรรศการฟุตบอล และของสะสมหาชมยากจากนักสะสมตัวจริง รวมถึง Football Lifestyle Experiences และโปรโมชันพิเศษจากธุรกิจในเครือ อาทิ Central Embassy, Tops Eatery, Power Buy และ Supersports พร้อมเติมเต็มความสนุกผ่านกิจกรรม Interactive Experiences มากมาย ไม่ว่าจะเป็น The Ultimate Gaming Experience ที่ห้างเซ็นทรัลร่วมกับ Samsung ยกระดับประสบการณ์การรับชมและเล่นเกมฟุตบอลผ่าน Samsung Neo QLED 4K ขนาด 115 นิ้ว, Curve Shot Challenge กิจกรรมทดสอบทักษะการควบคุมบอลและลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ, Sports Lifestyle Merchandise Pop-Up ป๊อปอัปสโตร์รวมสินค้าและของสะสมที่ได้แรงบันดาลใจจากโลกฟุตบอล พร้อมมี Weekend Vibes & Customer Engagement: เติมเต็มบรรยากาศการเชียร์ตลอดช่วงการแข่งขัน ทั้งป๊อปคอร์นจาก Dirty Pop, Live DJ และเครื่องดื่มจาก Taproom รวมถึงกิจกรรม Catch & Win สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และบริการ Customize Your Football Style by WARRIX และแฟชั่นโชว์เด็กในธีมฟุตบอลโลกที่ถ่ายทอดสีสัน ความน่ารัก และแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมฟุตบอลนานาชาติ เพื่อร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกตลอดแคมเปญ ตั้งแต่วันนี้ – 24 มิถุนายน 69 ที่ห้างเซ็นทรัล-โรบินสัน รวมถึงบนออนไลน์ที่ Central App และทุกช่องทางช้อปปิ้งในทุกแพลตฟอร์ม