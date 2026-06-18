CEA ประกาศผล “Music Exchange 2026” ส่ง 33 ศิลปินไทย บุก 34 เทศกาลดนตรีระดับโลก

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดนตรีของไทยสู่สากลอย่างเป็นรูปธรรม ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญของโครงการ “Music Exchange 2026” หลังเสร็จสิ้นการคัดเลือกศิลปินผู้ได้รับทุนสนับสนุนแบบเหมาจ่ายครบทั้ง 3 รอบ โดยมีศิลปินไทยผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 33 ศิลปินมุ่งหน้าสู่ 34 เทศกาลดนตรีนานาชาติ และสร้างสรรค์การแสดงรวมกันถึง 41 การแสดงครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 16 สิงหาคม 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้คนดนตรีไทยได้เฉิดฉายในเวทีสากลอย่างไร้ขีดจำกัด
ไฮไลต์ความปัง: จากเวทีต้นปี สู่ไลน์อัปสุดฮอตตลอดช่วงซัมเมอร์
อุตสาหกรรมดนตรีไทยในปี 2569 นี้คึกคักเป็นพิเศษ โดยช่วงครึ่งปีแรก ศิลปินไทยหลากหลายแนวเพลงที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก โครงการ “Music Exchange 2026” ได้เดินทางไปสร้างความประทับใจให้แฟนเพลงต่างชาติมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็น MILLI ที่บุกงานใหญ่อย่าง HITC Japan ที่ญี่ปุ่น และข้ามทวีปไปโชว์ในงาน Feria de San Marcos ที่เม็กซิโก, BUS because of you i shine บอยกรุ๊ปสุดฮอตที่เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นคอร์ตในงาน D.U.N.K. Showcase ณ K-Arena Yokohama ที่ญี่ปุ่น, Tilly Birds ที่ไปโชว์พลังใน Round Festival ที่ฟิลิปปินส์, วงร็อกสายเดือดอย่าง WHISPERS ที่เปิดสเตจแรกของโครงการอย่างสมศักดิ์ศรีในงาน FYA FEST ที่สหรัฐอเมริกา รวมถึง ANNALYNN ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามในงาน Shockwave Tour Fest ที่จีน
ศิลปินไทยยังคงเดินสายขึ้นโชว์ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงกลางปีไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2569 กับไลน์อัปเทศกาลดนตรีระดับโลกที่เตรียมเดินทางไปเขย่าเวที นำทัพโดยเกิร์ลกรุ๊ปแห่งยุค PiXXiE ในเทศกาลดนตรีระดับตำนาน Summer Sonic 2026 ที่ญี่ปุ่น, KIKI ที่จะได้ขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่าง Fuji Rock Festival ที่ญี่ปุ่น และ STEREOLETO ที่รัสเซีย, วงหมอลำร่วมสมัยระดับอินเตอร์ The Paradise Bangkok Molam International Band ในงาน Down The Rabbit Hole ที่เนเธอร์แลนด์ และ Khana Bierbood ในเทศกาลระดับไอคอนิกอย่าง Roskilde Festival ที่เดนมาร์ก
เปิดลิสต์ 33 ศิลปินไทย ขับเคลื่อน Thai Music Wave ใน 34 เทศกาลดนตรีโลก (รายชื่อแยกตามรอบเทศกาล)
สำหรับรายชื่อศิลปินไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “Music Exchange 2026” และเทศกาลดนตรีในต่างประเทศที่ขึ้นแสดง มีดังนี้
ศิลปินที่แสดงเสร็จสิ้นแล้ว มกราคม - พฤษภาคม 2569
• WHISPERS เทศกาล FYA FEST (สหรัฐอเมริกา)
• Mindfreakkk เทศกาล BLR Hubba (อินเดีย)
• ANNALYNN เทศกาล Shockwave Tour Fest (จีน)
• AKIRA KURO, GOODMOOD และ pami เทศกาล Emerge Fest 2026 (ไต้หวัน)
• TOFU เทศกาล CHOSEN FESTIVAL 2026 (ไต้หวัน)
• SIN (Singular) และ Jūji เทศกาล Music Lane Festival Okinawa 2026 (ญี่ปุ่น)
• quicksand bed เทศกาล 浪漫都市 - Roman City (ญี่ปุ่น)
• MILLI ได้รับทุนสนับสนุน 2 การแสดง ได้แก่ HITC Japan (ญี่ปุ่น) และ Feria de San Marcos 2026 (เม็กซิโก)
• JPBS เทศกาล Bedroom (ญี่ปุ่น)
• BUS because of you i shine เทศกาล D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026 (ญี่ปุ่น)
• Foon เทศกาล LOVE FM FESTIVAL (ญี่ปุ่น)
• Mut Matthew เทศกาล Music Bridge Tokyo (ญี่ปุ่น)
• YONLAPA เทศกาล Morimichiichiba 2026 (ญี่ปุ่น)
• WIM เทศกาล The Glow Seoul 2026 (เกาหลีใต้)
• Tilly Birds เทศกาล Round Festival (ฟิลิปปินส์)
ศิลปินที่กำลังจะเดินทางไปแสดง มิถุนายน - สิงหาคม 2569
• WHISPERS เทศกาล VANS WARPED TOUR (สหรัฐอเมริกา)
• KIKI ได้รับทุนสนับสนุน 2 การแสดง ได้แก่ STEREOLETO (รัสเซีย) และ Fuji Rock Festival (ญี่ปุ่น)
• Soft Pine เทศกาล GFB’26 (Goose Fresh Beat 2026) (ญี่ปุ่น)
• Montonn Jira เทศกาล Gamma Festival (รัสเซีย)
• PiXXiE เทศกาล Summer Sonic 2026 (ญี่ปุ่น)
• SVRN เทศกาล Golden Melody Festival (ไต้หวัน)
• GYMV เทศกาล DMZ Peace Train Music Festival (เกาหลีใต้)
• Khana Bierbood เทศกาล Roskilde Festival (เดนมาร์ก)
• The Paradise Bangkok Molam International Band เทศกาล Down The Rabbit Hole (เนเธอร์แลนด์)
• Apichat Pakwan เทศกาล The Best Kept Secret (เนเธอร์แลนด์)
• Tontrakul เทศกาล Colours of Ostrava (สาธารณรัฐเช็ก)
• NOTEP ได้รับทุนสนับสนุน 2 การแสดง ได้แก่ Colours of Ostrava (สาธารณรัฐเช็ก) และ Playtime Festival (มองโกเลีย)
• JPBS เทศกาล Playtime Festival (มองโกเลีย)
• mindfreakk! เทศกาล Taichill City Festival (ไต้หวัน)
• My Dark Secret Transcendence เทศกาล Art Of Paradise with My Dark Secret Transcendence Live In Seoul 2026 (เกาหลีใต้)
ศิลปินกลุ่มที่รอประกาศ Lineup อย่างเป็นทางการจากเทศกาล
• TOFU, WAV และ Death of Heather (ไต้หวัน)
• SIN (Singular) (ญี่ปุ่น)
• OBSKURUS (อินโดนีเซีย)
เสียงสะท้อนหลังเฟสติวัลระดับโลก: อินไซต์สำคัญที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม
การที่ศิลปินไทยได้ลงสนามจริงในเวทีระดับโลก ไม่เพียงเป็นการนำเพลงไทยไปให้แฟนๆ ได้รู้จัก แต่ยังได้รับ “ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ชีวิต และประสบการณ์ทางธุรกิจ” ที่จับต้องได้
• การศึกษาพฤติกรรมแฟนเพลง (Target Insights): ศิลปินได้เรียนรู้ความชอบและวัฒนธรรมการเสพดนตรีของแต่ละประเทศ เช่น ความเป็นระเบียบและระบบการจัดการที่ดีเยี่ยมของฝั่งเอเชีย (ญี่ปุ่น/ไต้หวัน) ที่แฟนเพลงพร้อมใจอุดหนุนสินค้าลิขสิทธิ์ (Merchandise) ของศิลปินอย่างเหนียวแน่น
• โอกาสทองธุรกิจช่วง B2B Networking: เพราะดนตรีไม่ได้จบแค่การแสดงสดที่เฟสติวัล หลังแสดงเสร็จ ศิลปินไทยยังมีโอกาสได้เจรจาและทำความรู้จักพันธมิตรคนสำคัญในอุตสาหกรรมดนตรีระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Festival Booker, Promoter หรือค่ายเพลงต่างประเทศอีกด้วย
• การจัดการระบบหลังบ้าน (Logistics & Compliance): ศิลปินและค่ายเพลงไทยได้ยกระดับมาตรฐานการทำทีมงานทัวร์คอนเสิร์ต ซึ่งช่วยเสริมทักษะการทำงานของศิลปินและทีมงานเบื้องหลังให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล
ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ศิลปินและค่ายเพลงไทยทั้ง 34 รายที่เข้าร่วมโครงการ Music Exchange 2026 ในครั้งนี้ เป็นเหมือนทูตทางวัฒนธรรมที่เข้าไปปักหมุดความสร้างสรรค์ของไทยบนแผนที่ดนตรีโลก ความสำเร็จและอินไซต์ที่ได้กลับมาจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยยกระดับและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมดนตรีไทย รวมทั้งผลักดันให้ Thai Music Wave เติบโตได้อย่างยั่งยืนและแข็งแกร่งในตลาดสากล.
ร่วมติดตามความเคลื่อนไหวและส่งกำลังใจให้ศิลปินไทยในการเดินทางไปทัวร์เทศกาลดนตรีทั่วโลกได้ทางเว็บไซต์ http://www.cea.or.th หรือ Facebook/Instagram: Creative Economy Agency
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