โก โฮลเซลล์ ผนึก26 แบรนด์พันธมิตร ชู “HoReCa GO More”ปลุกมู้ดร้านอาหาร

โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลา เพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำการเป็นธุรกิจค้าส่ง เพื่อนแท้ผู้ประกอบการ ผ่านแคมเปญใหญ่ประจำปี “HoReCa GO More” ร่วมกับพันธมิตร 26 แบรนด์ชั้นนำ ขนทัพวัตถุดิบลดราคาสูงสุด 50% พร้อมอัดโปรแกรมพิเศษเฉพาะกลุ่ม กิจกรรมต่อยอดเสริมแกร่งอีกมากมาย เพื่อช่วยผู้ประกอบการร้านอาหาร ธุรกิจโฮเรก้า ลดต้นทุนเพิ่มกำไร ต่อลมหายใจนาน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – 18 สิงหาคม 2569
นายริคาร์โด้ เบารอตโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจ เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ กล่าวว่า ภาพรวมธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจโฮเรก้าในปัจจุบัน ยังต้องเผชิญแรงกดดันจากหลายปัจจัย ทั้งต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น การแข่งขันที่ดุเดือด วิกฤติพลังงาน และกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังเปราะบาง ปีนี้ แคมเปญ “HoReCa GO More” ซึ่งเป็นแคมเปญประจำปีของ โก โฮลเซลล์ จึงเน้นการช่วยผู้ประกอบการ ต่อลมหายใจให้ธุรกิจ
โดยมุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ธุรกิจโฮเรก้า ด้วยการลดต้นทุน เพิ่มกำไร จากกิจกรรมและโปรแกรมต่างๆ ที่คิดมาแล้วว่าจะช่วยผู้ประกอบการให้ผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายในช่วงนี้ไปให้ได้ ที่สำคัญ แคมเปญนี้อยู่ในช่วงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ผ่านโครงการ ‘ไทยช่วยไทยพลัส’ ที่เข้ามากระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชน สร้างความคึกคักให้กับร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมองเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้ท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้น
“กลยุทธ์สำคัญของแคมเปญประกอบด้วย 3 มิติหลัก ได้แก่ ลดต้นทุน โดยการจับมือกับ 26 แบรนด์พันธมิตรชั้นนำ รวมถึง Own Brand ของ โก โฮลเซลล์ อย่าง A-Choice, SUPER SAVE, PRO SAVE มอบส่วนลดสูงสุดถึง 50% ทั้งอาหารสด อาหารแช่แข็ง เครื่องปรุง ฯลฯ เน้นช่วยร้านอาหารลดต้นทุนวัตถุดิบ กระตุ้นยอดขาย ด้วยการจัดโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษรายสัปดาห์ (Weekly Promotion) ช่วยให้ร้านอาหารวางแผนการซื้อวัตถุดิบตามรอบการใช้ ไม่ต้องแบกรับต้นทุนจากการตุนสต็อก และมอบสิทธิประโยชน์ ผ่านกิจกรรมการตลาดรูปแบบต่างๆ อาทิ GO for GOAL, FRESHTIVAL, Online Workshop ที่จะเข้ามาช่วยเปลี่ยนยอดซื้อให้กลายเป็นสิทธิประโยชน์กลับคืนสู่ผู้ประกอบการโดยตรง”
สำหรับกิจกรรมการตลาดในแคมเปญนี้ นอกจากชูจุดแข็งที่โดดเด่นด้านอาหารสด และความเชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารของ โก โฮลเซลล์ เอาไว้อย่างครบครันแล้ว ยังเชื่อมโยงกับช่วงเวลาสำคัญ เช่น กิจกรรม “GO for Goal” ต้อนรับช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2569 โดยลูกค้าที่ซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ จะได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมลุ้นรับของพรีเมียมหรือคูปองส่วนลด กระตุ้นการกลับมาซื้อซ้ำและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
กิจกรรม “GO FRESHTIVAL เปิดวาร์บความสดใหม่ พิสูจน์ได้ถึงมือคุณ” สร้างบรรยากาศความคึกคักภายในสาขาในโซนอาหารสดต่างๆ กิจกรรมออกบูทของซัพพลายเออร์ Cooking Show ณ สาขาเจริญราษฎร์ ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2569 สาขารังสิต ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2569 และสาขาพัทยา ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2569 ขณะเดียวกันยังมี Online Workshop สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร โฮเรก้า ซึ่งจะมีเชฟชื่อดัง นำเสนอสูตรอาหารและแนวคิดการพัฒนาเมนูใหม่ จากวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างความแตกต่างให้ร้านอาหา
นอกจากนี้ โก โฮลเซลล์ ยังร่วมกับ The1 มอบสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับสมาชิก ด้วยการแลกคะแนนรับส่วนลดคูณ 2 ทุกวันพุธ เพียงใช้ 800 คะแนน แลกรับส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,500 บาท และพิเศษระหว่างวันที่ 10-23 มิถุนายน 2569 รับคะแนน The1 สูงสุด 10 เท่า เมื่อซื้อสินค้าแบรนด์ A-Choice, SUPER SAVE, PRO SAVE และ Sipp รวมถึงโปรโมชั่นบัตรเครดิต Central The1 สะสมยอดค่าใช้จ่ายสินค้าอาหารสดและอาหารแช่แข็ง รับคูปองเงินสดสูงสุด 250 บาท ระยะเวลาสะสม 10 มิถุนายน-18 สิงหาคม 2569 ผ่านทุกช่องทางของ โก โฮลเซลล์ และใช้คูปองได้ที่หน้าสาขา ซึ่งเหล่านี้เป็นอีกกลไกในการเพิ่มผลตอบแทนและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
นายริคาร์โด้ กล่าวอีกว่า แคมเปญ HoReCa GO More สะท้อนแนวทางการดำเนินธุรกิจของ โก โฮลเซลล์ ที่เป็นมากกว่าศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร เราต้องการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นเพื่อนแท้ของผู้ประกอบการที่ร่วมเติบโตไปพร้อมกัน โดยนำความเชี่ยวชาญด้านสินค้า เครือข่ายพันธมิตร และองค์ความรู้ทางธุรกิจมาช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจในทุกการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพพบกับแคมเปญ HoReCa GO More และกิจกรรมดีๆ มากมาย ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 สิงหาคม 2569 ที่ โก โฮลเซลล์ ทั้ง 14 สาขาทั่วประเทศ และแอปฯ GO WHOLESALE