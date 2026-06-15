“พาณิชย์”ชวนผู้ประกอบการ-ประชาชน ดูบอลโลกอย่างถูกลิขสิทธิ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมมือ บก.ปอศ. กสทช. และ JAS-MONO เจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ติดตามสถานการณ์การถ่ายทอดสดในทุกช่องทาง โดยเฉพาะทางออนไลน์ ป้องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ และการจำหน่ายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า แนะผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ผับ บาร์ ที่พัก โรงแรม หากต้องการถ่ายทอดการแข่งขัน ต้องขออนุญาตก่อน ส่วนประชาชน ขอให้รับชมผ่านช่องทางที่ถูกต้อง
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้บูรณาการการทำงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เช่น กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเจ้าของสิทธิ์ คือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS และบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ในไทย ติดตามการเผยแพร่การถ่ายทอดสดในทุกช่องทาง โดยเฉพาะทางออนไลน์ และใช้กลไกความร่วมมือกับเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์ลบเนื้อหาที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลก 2026 ตลอดจนเข้มงวดกวดขันการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยเฉพาะสินค้าที่มีการนำเครื่องหมายการค้า ชื่อ สัญลักษณ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อาทิ FIFA เสื้อฟุตบอลทีมชาติ สินค้าที่ระลึก สินค้าแฟชันและของสะสม เป็นต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ประกอบการ อาทิ ร้านค้า ร้านอาหาร ผับ บาร์ ที่พัก โรงแรม และสถานประกอบการต่าง ๆ ห้ามนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือเผยแพร่ต่อ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับสิทธิ์ โดยสิ่งที่ห้าม คือ ห้ามบันทึกการแข่งขัน ห้ามเผยแพร่ซ้ำผ่านช่องทางออนไลน์ ห้ามนำสัญญาณถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ ห้ามนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า เพราะจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยหากต้องการเผยแพร่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกภายในสถานประกอบการ จะต้องทำการขออนุญาตให้ถูกต้อง และตรวจสอบสิทธิ์และเงื่อนไขการใช้งานก่อนดำเนินการ
โดยผู้ประกอบการ ที่ประสงค์จะจัดให้มีการรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ให้แก่ลูกค้าเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ จะต้องขออนุญาตผู้ถือลิขสิทธิ์ในไทย ซึ่งทราบว่า ขณะนี้ได้จัดให้มีช่องทางสมัครและลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ เพื่อรับสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ภายในสถานประกอบการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ถือลิขสิทธิ์ เช่น ไม่มีการเก็บค่าบัตรหรือค่าเข้าชมใด ๆ เพิ่มเติม ไม่มีสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนภายนอกเข้ามาร่วมจัดกิจกรรม และการงดใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า โลโก้ สัญลักษณ์หรือองค์ประกอบอื่นที่สื่อถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รวมถึงสปอนเซอร์ต่าง ๆ ในสื่อประชาสัมพันธ์ของสถานประกอบการ เป็นต้น
สำหรับโทษ หากมีผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้ หรือเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับสิทธิ์ อาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้ โดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้า มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
“กรมขอเชิญชวนผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง เพราะไม่เพียงช่วยให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์การรับชมที่มีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมาย แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมคอนเทนต์กีฬา และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย สนับสนุนการสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ลิขสิทธิ์ ตลอดจนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง”นางอรมนกล่าว
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ถือเป็นมหกรรมกีฬาระดับโลกที่ได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาทั่วโลก โดยครั้งนี้จะจัดขึ้นใน 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโก และนับเป็นการแข่งขันที่มีจำนวนทีมชาติผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง 48 ทีม คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากติดตามรับชมการแข่งขันผ่านสื่อโทรทัศน์และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยการแข่งขันกีฬา ไม่ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย แต่การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หรือการสตรีมมิ่งบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ประเภทงานแพร่เสียงแพร่ภาพ ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่งานแพร่เสียงแพร่ภาพดังกล่าวต่อสาธารณชน รวมทั้งสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องได้