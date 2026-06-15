SIAL Guangzhou 2026 ปักหมุดกว่างโจวเป็นประตูการค้าอาหารโลก เชื่อมผู้ซื้อจีน-อาเซียน คาดสร้างมูลค่าทางธุรกิจกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์

"SIAL in China South - Guangzhou" เตรียมเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 3–5 กันยายน 2569 ณ Poly World Trade Center Expo เมืองกว่างโจว ประเทศจีน ตอกย้ำบทบาทของกว่างโจวในฐานะศูนย์กลางการค้าอาหารและเครื่องดื่มแห่งจีนตอนใต้ และเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ของจีนและเอเชีย
งานในปี 2569 คาดว่าจะมีผู้แสดงสินค้ากว่า 1,500 บริษัทจากทั่วโลก และผู้เข้าชมงานในกลุ่มนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและเครื่องดื่มกว่า 65,000 ราย บนพื้นที่จัดแสดงกว่า 60,000 ตารางเมตร สะท้อนความแข็งแกร่งของ SIAL ในฐานะแพลตฟอร์มการค้าระดับนานาชาติที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ซื้อจากทั่วโลกสู่ตลาดที่มีศักยภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา SIAL in China South ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการทั่วโลก ในการขยายตลาดสู่ประเทศจีน โดยมีผู้เข้าชมงานกว่า 150,000 คน จากทั่วโลก ความสำเร็จของงานไม่ได้สะท้อนจากจำนวนผู้เข้าร่วมงานเท่านั้น แต่ยังเห็นได้จากผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสร้างมูลค่าความร่วมมือทางธุรกิจที่คาดการณ์รวมมากกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เช่น ในปี 2567 Springbank Honey จากนิวซีแลนด์ ได้เข้าร่วมงานในจีนตอนใต้เป็นครั้งแรก นำเสนอผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งมานูก้าคุณภาพสูง สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจและคำสั่งซื้อใหม่ได้มากกว่า 20 รายการภายในงาน
ขณะที่ Camaria Global จากมาเลเซีย ได้นำผลิตภัณฑ์ “Golden Durian Puff Ball” มาเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงาน SIAL และคว้ารางวัล SIAL Innovation Bronze Award ก่อนจะได้รับความสนใจจากผู้ซื้อทั้งในจีนและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง ด้าน Chin Huay Public Co., Ltd. จากประเทศไทย ซึ่งเข้าร่วมงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ระบุว่า SIAL เป็นเวทีสำคัญในการสร้างการรับรู้แบรนด์ในตลาดจีน และเปิดโอกาสให้ได้พบผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ซื้อคุณภาพจากหลากหลายประเทศภายในงานเดียว
กว่างโจว ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาหารแห่ง Greater Bay Area
การจัดงานในเมืองกว่างโจวถือเป็นก้าวสำคัญของ SIAL ในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการสู่เขตเศรษฐกิจ Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA) ซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงที่สุดของจีน
กว่างโจวไม่ได้เป็นเพียงฐานการผลิตอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ แต่ยังเป็นศูนย์กลางการนำเข้า การกระจายสินค้า และการบริโภคอาหารระดับประเทศ รวมถึงเป็นประตูเชื่อมโยงการค้าระหว่างจีนกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มณฑลกวางตุ้งเป็นหนึ่งในตลาดนำเข้าสินค้าเกษตร อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ใหญ่ที่สุดของจีน อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่และร้านขนมหวานจำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ จึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงสำหรับผู้ประกอบการอาหารจากทั่วโลก
เชื่อมผู้ซื้อจีนและอาเซียน สู่โอกาสทางธุรกิจใหม่
หนึ่งในจุดแข็งสำคัญของ SIAL คือระบบ Business Matching ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยช่วยเชื่อมโยงผู้แสดงสินค้ากับผู้ซื้อรายสำคัญจากจีนและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
ภายในงาน SIAL in China South - Guangzhou ผู้ประกอบการจะมีโอกาสพบกับเครือข่ายค้าปลีก ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ซื้อจากจีนตอนใต้ รวมถึงผู้ซื้อรายใหญ่จากประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตของการบริโภคอาหารสูงที่สุดของโลก
นอกจากนี้ SIAL ยังเป็นเวทีสำคัญในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มนวัตกรรมจากทั่วโลกสู่ตลาดจีน โดยในอดีตมีสินค้าที่ประสบความสำเร็จจากการเปิดตัวในงานจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวจากประเทศไทย พืชน้ำแข็งจากแอฟริกาใต้ และเตกีลาจากเม็กซิโก สะท้อนบทบาทของงานในฐานะเวทีผลักดันนวัตกรรมอาหารสู่ตลาดโลก
นอกเหนือจากการเจรจาการค้า SIAL Guangzhou 2026 ยังมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ เวทีสัมมนา การวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหาร และ SIAL Innovation Awards ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในฐานะเวทีค้นหาและผลักดันนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
ด้วยจุดแข็งของเมืองกว่างโจวในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ผสานกับเครือข่ายผู้ซื้อและผู้ประกอบการจากทั่วโลก งาน SIAL in China South - Guangzhou ในปี 2026 จึงพร้อมเป็นเวทีสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ขยายตลาด และเชื่อมโยงความร่วมมือระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสู่อนาคต ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://dwz.cn/VHzyQpDL