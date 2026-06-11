กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ผนึกกำลังจัดงาน “มหกรรม ของดี ของเด็ด เกษตร 3 บุรี” ยกขบวนสินค้าเกษตรคุณภาพสู่ตลาดปริมณฑล สร้างเครือข่ายการค้าเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2569 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีเปิดงาน “มหกรรม ของดี ของเด็ด เกษตร 3 บุรี” อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “AGRI 3 BURI: The Golden Harvest – เสน่ห์วิถีเกษตรลุ่มน้ำ มรดกทองคำแห่งภาคกลาง” ณ พื้นที่ Big Zone ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
ภายในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และประชาชนจากทั้ง 3 จังหวัดเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักและความภาคภูมิใจในศักยภาพด้านการเกษตรของภูมิภาค
นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการเกษตรสูงของประเทศ โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรอยู่ในอันดับที่ 9 ของประเทศไทย และมีจำนวนฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มากถึง 2,370 ฟาร์ม ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 4 ของประเทศ สะท้อนถึงความพร้อมในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
การจัดงาน “มหกรรม ของดี ของเด็ด เกษตร 3 บุรี” ในครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด การสร้างโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง ตลอดจนการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพสูงจากชุมชนสู่ตลาดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกำลังซื้อสูงและมีความต้องการสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2569 รวมระยะเวลา 5 วัน โดยรวบรวมผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และเครือข่ายสินค้าเกษตรจากทั้ง 3 จังหวัด มากกว่า 50 บูธ นำผลิตภัณฑ์เด่นและของดีประจำท้องถิ่นมาจัดแสดงและจำหน่ายภายใต้บรรยากาศที่สะท้อนเอกลักษณ์วิถีชีวิตลุ่มน้ำ วัฒนธรรมชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่า
จังหวัดราชบุรี ได้นำเสนอสินค้าเกษตรปลอดภัย พืชผักและผลไม้คุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนเสน่ห์ของวิถีชีวิตลุ่มน้ำและวัฒนธรรมตลาดน้ำอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
จังหวัดกาญจนบุรี นำเสนอสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ภูเขา และสายน้ำ อาทิ ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ สมุนไพรพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจนมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในตลาด
ขณะที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทย” ได้นำเสนอผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพสูงที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับนวัตกรรมสมัยใหม่ ทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดยุคใหม่
นอกจากการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยระดับพรีเมียมแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย เพื่อสร้างสีสันและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยตลอดทั้ง 5 วัน อาทิ กิจกรรมนาทีทองวันละ 2 รอบ การจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ การแจกของรางวัลจากร้านค้าภายในงาน รวมถึงกิจกรรมสาธิตและแนะนำผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตโดยตรง
อีกทั้งยังมีการแสดงดนตรีและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่จะมาสร้างความสุขและความบันเทิงให้กับผู้เข้าชมงาน อาทิ กิมกลอย จาก GMM Grammy, เจี๊ยบ เบญจพร, เข้ม มณฑล, วง Rustic และวงอากาศ ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาสร้างสีสันตลอดการจัดงาน
สำหรับเป้าหมายสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ ไม่ได้มุ่งเพียงการกระตุ้นยอดขายสินค้าเกษตรในระยะสั้นเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยในระดับภูมิภาค สร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก และผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจและขยายโอกาสทางการตลาด เพื่อยกระดับสู่เครือข่ายการค้าด้านการเกษตรที่เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคต
จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจ ร่วมสัมผัสเสน่ห์แห่งวิถีเกษตรลุ่มน้ำ ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากทั้ง 3 จังหวัด พร้อมร่วมส่งกำลังใจให้เกษตรกรไทยได้ในงาน “มหกรรม ของดี ของเด็ด เกษตร 3 บุรี” ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 10.30 – 20.00 น. ณ พื้นที่ Big Zone ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ