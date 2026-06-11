กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผนึกกำลัง ไอคอนสยาม สร้างปรากฏการณ์ “T Mark Festival 2026: THE SIAM’S ICONIC PRESTIGE” ดัน 960 แบรนด์ไทยพรีเมียมสู่ตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ผนึกกำลัง ไอคอนสยาม (ICONSIAM) สร้างปรากฏการณ์ “T Mark Festival 2026: THE SIAM’S ICONIC PRESTIGE” ดัน 960 แบรนด์ไทยพรีเมียมสู่ตลาดโลก
กรุงเทพมหานคร – กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เดินหน้าตอกย้ำศักยภาพสินค้าไทยบนเวทีการค้าสากล เปิดฉากงาน "T Mark Festival 2026: THE SIAM’S ICONIC PRESTIGE " อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้กลยุทธ์ปูพรมสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยยึดพื้นที่แลนด์มาร์คระดับโลกณ ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM เปิดพื้นที่โชว์เคสสินค้าคุณภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) กว่า 30 รายการในรูปแบบ POP-UP SHOP พร้อมดึงเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์จากทั้งไทยและจีนร่วมสร้างกระแส คาดการณ์ขับเคลื่อนเม็ดเงินและสร้างมูลค่าทางการค้าให้กลุ่มสินค้าที่ได้รับตรา T Mark
นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยวิสัยทัศน์เชิงลึกบนเวทีว่า การยกระดับแบรนด์ไทยในปัจจุบันถูกขับเคลื่อนด้วยฟันเฟืองสำคัญภายใต้แนวคิด “ส่งออกมั่นใจ DITP” ซึ่งมุ่งผลักดันสินค้าและบริการไทยสู่ตลาดโลกผ่าน “3E: CREATE POSSIBILITIES” ได้แก่
• Expand (ขยายโอกาส): ต่อยอดโมเมนตัมความสำเร็จจากการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 ที่เพิ่งสร้างสถิติเมกะเทรนด์ ด้วยจำนวนผู้แสดงสินค้ากว่า 3,600 บริษัท จาก 56 ประเทศ บนพื้นที่ 140,000 ตารางเมตร และดึงดูดผู้เข้าชมงานกว่า 90,000 คน สู่การเดินหน้าเปิดตลาดใหม่ในภูมิภาคศักยภาพสูง เช่น ลาตินอเมริกา แอฟริกา และตะวันออกกลาง รวมถึงการเจาะตลาดอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ Art Toy, ดิจิทัลคอนเทนต์ และธุรกิจ Wellness & Medical Services
• Enable (เสริมศักยภาพ): ติดอาวุธทางปัญญาให้ผู้ประกอบการผ่านสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ด้วยหลักสูตรที่ตอบโจทย์โลกธุรกิจยุคใหม่ ตั้งแต่การทำการตลาดดิจิทัลไปจนถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI
• Empower (ยกระดับแบรนด์): สร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นในระดับสากล ผ่านตราสัญลักษณ์สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะ "Thailand Trust Mark" (T Mark)
ปัจจุบัน ตราสัญลักษณ์ T Mark ถือเป็น "มาตรฐานทองคำ" (Gold Standard) ที่การันตีคุณภาพสินค้าและบริการไทยว่ามีมาตรฐานการผลิตระดับสากล ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานแรงงาน โดยมีกลุ่มธุรกิจชั้นนำกว่า 960 แบรนด์ ครอบคลุมสินค้ามากกว่า 7,000 รายการ ซึ่งสถิตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของสินค้าไทยในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคและคู่ค้าทั่วโลก
สำหรับการจัดงาน T Mark Festival 2026 ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง DITP และ SIAMPIWAT เพื่อสร้างพื้นที่ทางธุรกิจและเปิดประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภค โดยนอกจากการจัดโชว์เคสที่ ICONSIAM แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับ DEAR TUMMY SUPERMARKET และกิจกรรมสาธิตพิเศษจากผู้ประกอบการ T Mark อาทิ การทำยาดมสมุนไพร เครื่องดื่ม Thai Mocktail เป็นต้น
ความร่วมมืออย่างแข็งแกร่งระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และอินฟลูเอนเซอร์ในครั้งนี้ จะเป็นสปริงบอร์ดสำคัญที่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในฐานะแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพที่รับผิดชอบต่อโลก กรมฯ ขอเชิญชวนผู้บริโภคทุกท่านมาร่วมสัมผัสศักยภาพของแบรนด์ไทยได้ในงาน T Mark Festival 2026 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2569 ณ ICONSIAM