SMEs ภาคใต้ตื่นตัว! กรมการค้าต่างประเทศบุกหาดใหญ่ เปิดเวที "FTA GO!" ติดอาวุธผู้ส่งออก 7 จังหวัด รับมือพายุการค้าโลก

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าจัดสัมมนา "FTA GO! ขับเคลื่อนการค้า เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย"เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการส่งเสริม SMEs ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล ดึงผู้ประกอบการ SMEs จาก 7 จังหวัดภาคใต้ ทั้งสงขลา พัทลุง สตูล ยะลา ปัตตานี ตรัง และนราธิวาส โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 140 คน
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีและร่วมเสวนา พร้อมย้ำว่า FTA คือ "แต้มต่อ" ทรงพลังของผู้ส่งออกไทย ทั้งลดภาษีและเปิดประตูสู่ตลาดใหม่ แต่จะใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ต้องเข้าใจกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและสิทธิประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดโลกโดยตรง
การสัมมนาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 ของโครงการในปีงบประมาณ 2569 ที่กรมฯ มุ่งมั่นให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงปฏิบัติการที่นำไปใช้จริงในธุรกิจได้ทันที
ไฮไลต์ของงานคือเวทีเสวนาสุดเข้มข้น "ขอทุนฉลุย ลุยตลาด FTA" ที่รวมมุมมองจากสามภาคส่วนไว้ในเวทีเดียว ทั้งกรมการค้าต่างประเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และตัวแทนภาคเอกชนผู้ใช้ FTA ร่วมผ่าทุกประเด็นร้อนที่ SMEs ต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ มาตรการกีดกันทางการค้าที่เข้มข้นขึ้นทุกวัน และความไม่แน่นอนด้านภาษีของประเทศคู่ค้า พร้อมแนะกลยุทธ์รับมือครบทุกด้าน ทั้งการเข้าถึงแหล่งทุน การบริหารความเสี่ยง การปรับทิศทางตลาดและโลจิสติกส์ และการใช้ FTA เป็นเครื่องมือขยายฐานส่งออกในระยะยาว
ภายในงานยังเสริมความรู้ด้วยการบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมพร้อมรับ FTA ไทย–EFTA
ความตกลงการค้าเสรีฉบับแรกของไทยกับกลุ่มประเทศยุโรป ที่กำลังจะกลายเป็นประตูบานใหม่สู่ตลาดยุโรปสำหรับผู้ประกอบการไทย พร้อมสาธิตการใช้งาน ระบบ DFT SMART C/O แพลตฟอร์มออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าดิจิทัล ที่ช่วยให้ผู้ส่งออกดำเนินการได้ถูกต้อง รวดเร็ว และประหยัดต้นทุน เพื่อให้สิทธิประโยชน์จาก FTA ถูกใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
ปีงบประมาณ 2569 กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าจัด FTA GO! ต่อเนื่องครบ 10 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคแล้ว ตั้งแต่อุบลราชธานี เพชรบุรี ระนอง ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ เชียงราย จันทบุรี พิษณุโลก จนถึงสงขลา ครอบคลุมผู้ประกอบการที่ได้รับความรู้และเสริมศักยภาพการใช้ประโยชน์จาก FTA แล้วกว่า 1,100 ราย และยังมีกำหนดจัดต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 2569 ณ จังหวัดตากและชลบุรี
ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดสัมมนาได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th และ Facebook กรมการค้าต่างประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า โทร. 081 701 4654 และสายด่วน 1385 DFT Call Center