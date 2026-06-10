MAGURO Group เจาะGen Z จับมือเครือซีคอนสแควร์รุกแอลกอฮอล์

MAGURO Group (มากุโระ กรุ๊ป) ผู้นำร้านอาหารญี่ปุ่นและเกาหลีระดับพรีเมียม เดินหน้าขยายฐานลูกค้าสู่คนรุ่นใหม่ ประกาศความร่วมมือกับแบรนด์เครื่องดื่ม YOTEI (โยเท) บริษัทในเครือซีคอนสแควร์ เปิดตัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รสบ๊วยพรีเมียม “Yotei Light Ume” (โยเท ไลท์ อุเมะ) เสริมทัพกลยุทธ์เมนูที่เข้าถึงง่าย (Affordable Price) เพื่อสร้างประสบการณ์มื้ออาหารที่สมบูรณ์แบบให้กับกลุ่ม Gen Z และคนเมือง ในราคาเพียง 69 บาท ที่ร้านอาหารในเครือทุกสาขา
การเปิดตัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รสบ๊วยพรีเมียม “Yotei Light Ume” (โยเท ไลท์ อุเมะ)ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักของ MAGURO Group ในการขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z และกลุ่มคนเมืองที่มองหาความคุ้มค่า (Value for Money) ผ่านการพัฒนาเมนูที่ราคาจับต้องได้ง่ายของทุกแบรนด์ในเครือ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงรสชาติระดับพรีเมียมได้มากขึ้นในชีวิตประจำวัน
นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO กล่าวว่า เรามองเห็นโอกาสในการเติบโตผ่านการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่ม Gen Z ที่ชื่นชอบประสบการณ์ใหม่ๆ แต่ยังคงให้ความสำคัญกับความคุ้มค่า การเปิดตัว Yotei Light Ume เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในราคาเพียง 69 บาท จะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่เข้ามาเติมเต็มรสชาติของมื้ออาหารให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตามปรัชญา ‘Give More’ (ให้มากกว่าที่ขอ) ซึ่งเป็น DNA ของเราที่มุ่งเน้นการส่งมอบคุณภาพระดับพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้จริง
“Yotei Light Ume” เป็นรสใหม่ล่าสุดในไลน์สินค้า Yotei Light ตามจาก “Yotei Light Yuzu” และ “Yotei Light Peach” ที่มีวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศ โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Chu-hi (ชูไฮ) ยอดนิยมจากญี่ปุ่น มีจุดเด่นที่ความซ่า สดชื่น หอมหวานจากผลไม้ไสตล์ญี่ปุ่น และดื่มง่ายด้วยปริมาณแอลกอฮอล์ที่พอเหมาะ MAGURO Group และ YOTEI ร่วมมือกันออกรสพิเศษ Yotei Light Ume ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณภาพสูงเทียบเท่าเหล้าบ๊วยโซดาพรีเมี่ยมส่งตรงจากญี่ปุ่นเพื่อยกระดับมื้ออาหารในร้านอิซากายะและร้านอาหารในเครือให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ มีสีสันมากขึ้น
นายติยะ ซอโสตถิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SEACOBEV บริษัทแม่ของแบรนด์ YOTEI กล่าวว่า ความร่วมมือกับ MAGURO Group ในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพิสูจน์ว่าเครื่องดื่มคราฟต์คุณภาพสูงไม่จำเป็นต้องมีราคาที่แพงเกินเอื้อม Yotei Light Ume ถูกพัฒนาขึ้นด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก Umeshu (อูเมชู) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ๊วยพรีเมียมต้นตำรับญี่ปุ่น ผสมผสานกับความซ่าสดชื่น เราเชื่อมั่นว่าผู้บริโภคจะได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุด
เพื่อเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์ราคาที่เข้าถึงได้ Yotei Light Ume พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอาหารในเครือ MAGURO Group ทุกสาขา อาทิ MAGURO, HITORI SHABU, Tonkatsu Aoki และ Kiwamiya เป็นต้น ในราคาเดียวสุดคุ้มเพียง 69 บาท ซึ่งถือเป็นราคาที่โดดเด่นและแข่งขันได้ในตลาดเครื่องดื่มพรีเมียมปัจจุบัน