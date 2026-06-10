เตือนภัยประชาชน-ผู้ประกอบการ ขายหัวบริษัท ระวังกลายเป็นมิจฉาชีพ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตือนประชาชนและผู้ประกอบการ อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหัวห้างหุ้นส่วนและบริษัท หรือให้ผู้อื่นนำชื่อของตนไปใช้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ระวังจะกลายเป็นมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัว แนะตรวจสอบข้อมูลก่อนทำธุรกิจทุกครั้ง เผยหลังเข้มมาตรการป้องกัน ทำบัญชีม้านิติบุคคลลดเหลือ 19 ราย จากทั้งปี 68 ที่มีสูงถึง 549 ราย
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีสื่อมวลชนได้มีการนำเสนอข่าวว่ามีกลุ่มบุคคลนำหัวนิติบุคคลทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด ไปเสนอขายให้กลุ่มมิจฉาชีพเพื่อนำไปใช้หลอกลวงประชาชนและผู้ประกอบการ และจากการติดตามข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ พบการประกาศซื้อขายหัวห้างหุ้นส่วน/บริษัท และบัญชีธนาคารนิติบุคคลจำนวนมาก ว่า กรมขอเตือนประชาชนและผู้ประกอบการว่าการยินยอมให้ผู้อื่นนำชื่อไปใช้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือการรับจ้างเป็นผู้เป็นหุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นโดยมิได้มีการดำเนินธุรกิจจริง เป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอย่างยิ่ง เนื่องจากบุคคลที่มีชื่อปรากฏในเอกสารทางทะเบียนอาจต้องรับผิดตามกฎหมายทั้งโทษทางอาญาและทางแพ่งในฐานะผู้เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนโดยตรง โดยเฉพาะหากมีการนำหัวห้างหุ้นส่วน บริษัทนั้นไปเป็นบัญชีม้านิติบุคคล อาจจะกลายเป็นมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัว
“ขอย้ำเตือนประชาชนและผู้ประกอบการอีกครั้ง ให้ใช้ความระมัดระวังอย่าหลงเชื่อคำชักชวนให้ขายชื่อ หรือให้ผู้อื่นนำชื่อไปใช้ในการจดทะเบียนนิติบุคคล รวมทั้งควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนดำเนินธุรกิจทุกครั้ง โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ DBD DataWarehouse+ ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หรือแอปพลิเคชัน DBD e-Service ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และหากพบเห็นพฤติการณ์ต้องสงสัย หรือชักชวนให้ดำเนินการที่อาจส่อไปในทางทุจริตหรือผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th, Call Center 1570 หรือผ่าน Line Official Account : @DBD1570”นายพูนพงษ์กล่าว
นายพูนพงษ์กล่าวว่า กรมในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนได้ติดตามพฤติการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินคดีตามกฎหมายกับกลุ่มบุคคลเหล่านั้น ส่งผลให้ช่วง 5 เดือน ปี 2569 (ม.ค.-พ.ค.) มีบัญชีม้านิติบุคคลลดลงเหลือ 19 ราย และมูลค่าความเสียหายลดลงอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า ปี 2568 มีการนำนิติบุคคลไปเป็นบัญชีม้านิติบุคคล 549 ราย โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ตรวจพบก่อนการบังคับใช้มาตรการป้องกันนอมินีและบัญชีม้าอย่างเข้มข้น ตาม 4 คำสั่ง และ 2 ประกาศของกรม เมื่อวันที่ 1 ม.ค.2569 และในจำนวนนี้ พบพฤติการณ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหัวห้างหุ้นส่วนและบริษัท เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยนิติบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหัวห้างหุ้นส่วนและบริษัท มีการนำชื่อบุคคลมาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนนิติบุคคลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย เช่น การหลอกลวงออนไลน์ การฟอกเงิน หรือการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ