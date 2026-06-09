SE Biz Group จัดกิจกรรม “SE Biz Charity Pawsitive Run 2026” รวมพลังคนรักสัตว์ ส่งต่อความช่วยเหลือสู่สุนัขและแมวจรจัด

SE Biz Group ร่วมกับบริษัทในเครือ นำโดย บริษัท อีเอสซี วอเตอร์ สปอร์ต พาร์ค จำกัด (ESC Park) จัดกิจกรรม “SE Biz Charity Pawsitive Run 2026” ณ ESC Park รังสิต เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา โดยมีประชาชน ผู้รักสุขภาพ ผู้รักสัตว์เลี้ยง พันธมิตรทางธุรกิจ และบริษัทในเครือเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 269 คน
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิ่งเพื่อให้...ทุกก้าวมีความหมาย” เพื่อส่งเสริมสุขภาพควบคู่กับการระดมทุนและสนับสนุนการช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด รวมถึงสร้างพื้นที่แห่งการแบ่งปันระหว่างครอบครัว คนรักสัตว์ และชุมชน
ภายในงานมีกิจกรรมวิ่ง 3 ระยะ ได้แก่ 2 กิโลเมตร, 5 กิโลเมตร และ 8 กิโลเมตร รวมถึงกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมที่นำสัตว์เลี้ยงมาร่วมงาน ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง และเป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
นางสาวณัฏฐ์ธนิน คุณาธนาฒย์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Managing Director & Chief Marketing Officer) บริษัท อีเอสซี วอเตอร์ สปอร์ต พาร์ค จำกัด (ESC Park) กล่าวว่า “SE Biz Charity Pawsitive Run 2026 ไม่ใช่เพียงกิจกรรมวิ่งการกุศล แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง Community ที่เชื่อมโยงผู้คน ครอบครัว คนรักสุขภาพ และคนรักสัตว์เข้าด้วยกัน
เราเชื่อว่าการช่วยเหลือสังคมไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอไป แต่สามารถเริ่มต้นได้จากการลงมือทำเล็ก ๆ ร่วมกัน และทุกก้าวที่เกิดขึ้นในงานวันนี้ คืออีกหนึ่งก้าวของการส่งต่อโอกาสและความช่วยเหลือให้กับสุนัขและแมวจรที่ยังรอการดูแลจากสังคม
กิจกรรมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือจากภาคธุรกิจ พันธมิตร และประชาชน ที่ร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับสังคม และเป็นอีกก้าวสำคัญของ SE Biz Group ในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน”
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรในเครือ SE Biz Group และพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ Vitamilk Protein Plus, Pet Planet รักนี้มีหางโดยบริษัท Tell2Tell, Thai Coco,
100 Plus Pro, Choo Choo, Moochie, PKAH Veterinary Center Rangsit, โรงพยาบาลสัตว์สินแพทย์, CatLab, iWelty, ผลิตภัณฑ์เซียงเพียวอิ๊ว และน้ำดื่มตราช้าง เป็นต้น
นอกจากนี้ กิจกรรมยังได้รับความร่วมมือจาก Influencer และ Pet Creator ที่ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรม อาทิ
• คุณแบล็ก เจ้าของเพจ “คิ้วคือมงกุฏของแค”
• คุณทรีชเชีย เจ้าของเพจ “ทริชเชียพี่มีโชค” และ AboutMeeFamily
• คุณบุ๊ง ใบหยก
• คุณแอนดรูว์ โคร์นิน
ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างการรับรู้และขยายการเข้าถึงกลุ่มคนรักสัตว์ กลุ่มครอบครัว และผู้รักสุขภาพ ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้
กิจกรรมยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในเครือ SE Biz Group พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้สนับสนุนจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งในรูปแบบเงินสนับสนุน การซื้อบัตรเข้าร่วมกิจกรรม การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายในการช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดอย่างเป็นรูปธรรม
จากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถรวบรวมเงินบริจาคและสิ่งของเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานและองค์กรที่ดูแลสุนัขและแมวจรจัดได้เป็นจำนวนหนึ่ง รวมถึงได้รับผลิตภัณฑ์และสิ่งของบริจาคจากภาคเอกชนหลายองค์กร อันสะท้อนถึงพลังแห่งการแบ่งปันและความร่วมมือของทุกภาคส่วน
SE Biz Group เชื่อว่าความสำเร็จทางธุรกิจควรเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคม และกิจกรรม SE Biz Charity Pawsitive Run 2026 คืออีกหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ พันธมิตร และประชาชน ที่ร่วมกันเปลี่ยนพลังเล็ก ๆ ให้กลายเป็นโอกาสที่ดีกว่าสำหรับสุนัขและแมวจรจัด
กลุ่มบริษัทจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้นร่วมกัน โดยมุ่งหวังให้กิจกรรมนี้เป็นมากกว่างานวิ่งการกุศล แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันภายในองค์กรและสังคมไทย
“SE Biz Group — Growing Business, Growing Together.”