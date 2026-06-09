KingBridge Tower ร่วมกับ One Law เปิดเวที Complicated Long-Term Lease & REIT สำหรับผู้นำธุรกิจยุคใหม่

ในยุคที่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการสร้างพื้นที่ แต่ต้องผสานองค์ความรู้ด้านกฎหมาย การเงิน และโครงสร้างการลงทุนอย่างรอบด้าน การทำความเข้าใจเครื่องมือและรูปแบบธุรกรรมที่ซับซ้อน จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจของภาคธุรกิจ KingBridge Tower ในเครือสหพัฒน์ ร่วมกับ บริษัท วัน ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด (One Law) เดินหน้าสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรม Exclusive Session ภายใต้หัวข้อ "Complicated Long-Term Lease & REIT" ณ KingBridge Hall ชั้น 4 อาคาร KingBridge Tower เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เปิดมุมมองเชิงลึกแก่ผู้บริหารและผู้ประกอบการ
กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมอง ได้แก่ คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์ Partner บริษัท วัน ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด, คุณอภิชน สุทธิพงศ์เกียรติ์ Partner บริษัท วัน ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด และ คุณปิยะพงศ์ พินธุประภา ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เนื้อหาการบรรยายครอบคลุมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน อาทิ โครงสร้างและข้อควรระวังของสัญญาเช่าระยะยาว (Long-Term Lease) แนวทางการบริหารความเสี่ยงทางกฎหมายในการเจรจาสัญญา การวางแผนภาษี ตลอดจนภาพรวมและประสบการณ์การลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มมูลค่า และบริหารสินทรัพย์ขององค์กรในระยะยาว
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมกิจกรรม Site Visit เยี่ยมชมอาคาร KingBridge Tower อาคารสำนักงานให้เช่าจากเครือสหพัฒน์ เพื่อสัมผัสแนวคิดการออกแบบอาคารสำนักงานระดับพรีเมียม ที่มุ่งเน้นการผสานประสิทธิภาพการทำงานเข้ากับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน พร้อมเปิดประสบการณ์พื้นที่จริงที่ถูกพัฒนาให้รองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต รวมถึงกิจกรรม Networking ซึ่งเอื้อต่อการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ล้อมด้วยทัศนียภาพของโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาและความสง่างามของสะพานภูมิพล ณ Executive Sky Lounge ชั้น 39
กิจกรรมครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนา KingBridge Tower ให้เป็นมากกว่าอาคารสำนักงาน ผ่านแนวคิดการพัฒนาในฐานะ “Synergy Platform” ที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อผู้คน องค์กร และโอกาสทางธุรกิจเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ โดยอาคารไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเป็นพื้นที่สำนักงาน แต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง Ecosystem ทางธุรกิจ ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเติบโตร่วมกันในระยะยาว
KingBridge Tower ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดที่ใช้ “การเข้าใจคนทำงาน” เป็นศูนย์กลาง ทั้งในด้านโครงสร้างอาคารที่รองรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการออกแบบพื้นที่ที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความคิด และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยมาตรฐานอาคารระดับสากล อาทิ WiredScore Platinum (Pre-certified), LEED Gold, Fitwel มาตรฐานระดับโลกสูงสุด 3 ดาว ประเภท Multi-Tenant Base Building อาคารแรกในไทยและเอเชีย และการออกแบบผนังกระจกแบบ Full Height ที่เปิดมุมมองให้พื้นที่ภายในอาคารมีความโล่ง โปร่งสบาย สามารถรับแสงธรรมชาติและวิวสะพานภูมิพลได้อย่างเต็มที่ พร้อมเลือกใช้กระจก Low-E ที่ช่วยให้แสงธรรมชาติส่องเข้าสู่ภายในอาคารได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันสามารถลดการแผ่รังสีความร้อน ช่วยให้พื้นที่ภายในอาคารสว่าง สบายตา ตอกย้ำบทบาทการเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจที่ช่วยยกระดับทั้ง Productivity และ Well-being ของผู้ใช้งาน ทั้งในทำเลตามศาสตร์หลักฮวงจุ้ย ที่พร้อมสร้างคุณค่าในระยะยาวในฐานะ “สินทรัพย์เชิงกลยุทธ์” ขององค์กร
โครงการ KingBridge Tower อาคารสำนักงานให้เช่าเกรดเอ บนถนนพระราม 3 หนึ่งในโครงการมิกซ์ยูส “Community of Kindness” ของเครือสหพัฒน์ เปิดให้เยี่ยมชม Office Show Suite แล้ววันนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-295-3333, เว็บไซต์ www.KingBridgeTower.com หรือ Facebook: KingBridgeTower