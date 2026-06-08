AMARANTE CLINIC ก้าวสู่ปีที่ 10 ตอกย้ำมาตรฐานความงามระดับ MASTER เปิดแคมเปญ “คืนรอยยิ้ม” ส่งต่อโอกาสสู่สังคม

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา AMARANTE CLINIC ได้เติบโตจากคลินิกเสริมความงามสู่การเป็นหนึ่งในคลินิกชั้นนำด้านการจัดการปัญหารูปหน้า และเลเซอร์ผิวพรรณ รวมถึงการดูแลรูปร่างของประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ของ นพ.สฤษดิ์ ตันติอภิชาต หรือ “คุณหมอต้น” ผู้ก่อตั้งและ Medical Director ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานความงามไทยด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความปลอดภัยในระดับสากล
เส้นทางความสำเร็จของ AMARANTE CLINIC เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย นพ.สฤษดิ์ ตันติอภิชาต ถือเป็นหนึ่งในแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการปรับโครงสร้างใบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดที่ได้รับการยอมรับในวงการเวชศาสตร์ความงาม ทั้งในฐานะ AMI Trainer แพทย์ผู้สอนการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์และโปรแกรมโบท็อกซ์จากบริษัท Allergan ประเทศไทย รวมถึงเป็น Trainer และ Speaker ด้านเทคโนโลยีความงามระดับโลกอีกหลายโปรแกรม
นพ.สฤษดิ์ กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์การดูแลผู้เข้ารับบริการจำนวนมาก และการยึดมั่นในแนวคิด “Personalized Beauty” หรือการออกแบบความงามเฉพาะบุคคล ทำให้ AMARANTE CLINIC ได้รับความไว้วางใจจากทั้งบุคคลทั่วไป ดารา เซเลบริตี้ และบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการจัดการปัญหารูปหน้าปรับโครงสร้าง ให้ดูสวยอย่างดูเป็นธรรมชาติ และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ
ปัจจุบัน AMARANTE CLINIC มีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการหลายท่าน พร้อมประสบการณ์ดูแลผู้เข้ารับบริการมาแล้วมากกว่า 10,000 เคส และมีการนำเทคโนโลยีด้านความงามมาตรฐานระดับสากลเข้ามาให้บริการ ทั้งโปรแกรมฟิลเลอร์ โปรแกรมโบท็อกซ์ โปรแกรมยกกระชับ และเลเซอร์ผิวพรรณชั้นนำ รวมถึงโปรแกรมการดูแลรูปร่างอีกด้วย
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา AMARANTE CLINIC ยังได้รับรางวัลและการรับรองจากสถาบันด้านความงามระดับประเทศและระดับเอเชียอย่างต่อเนื่อง อาทิ รางวัลยอดผู้ใช้โปรแกรมฟิลเลอร์สูงสุดในประเทศไทย 10 ปีซ้อน (2016–2025) จาก Allergan Aesthetics รวมถึงรางวัล Prestige Awards ในฐานะคลินิกที่มียอดผู้ใช้บริการสูงสุดในกลุ่มโปรแกรมฟิลเลอร์ โปรแกรม BOTOX และ Coolsculpting
นอกจากนี้ AMARANTE CLINIC ยังได้รับรางวัลด้านเวชศาสตร์ความงามระดับเอเชีย อาทิ Medical Aesthetic Clinic of the Year in Asia Pacific และ Filler and Toxin Clinic of the Year in Thailand รวมถึงได้รับ Certificate จากบริษัท Cynosure ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นศูนย์ Learning Center และแพทย์ผู้สอนการใช้เครื่อง Picosure Laser อย่างเป็นทางการ
นพ.สฤษดิ์ กล่าวต่อว่า “ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เราเชื่อเสมอว่าความงามที่สมบูรณ์และเหมาะสม คือความงามที่ยังคงเอกลักษณ์ของแต่ละคนไว้ได้อย่างดูเป็นธรรมชาติและปลอดภัย สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ภายนอก แต่คือความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้เข้ารับบริการ และแน่นอนว่าอุตสาหกรรมความงามในปัจจุบันไม่ได้แข่งขันเพียงด้านผลลัพธ์ แต่ต้องแข่งขันด้วยมาตรฐาน การคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทีมแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับประสบการณ์และสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาว”
นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจ AMARANTE CLINIC ยังให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าคืนสู่สังคม ผ่านกิจกรรม CSR “คืนรอยยิ้ม” เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ด้วยการเปิดรับดูแลผู้ที่เคยประสบปัญหาจากการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์ผิดพลาด จนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความมั่นใจ โดยมอบการรักษาและแก้ไขโปรแกรมฟิลเลอร์ มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 เคส โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งเรื่องราวและรายละเอียดปัญหาที่เคยได้รับผลกระทบจากโปรแกรมฟิลเลอร์ พร้อมแนบภาพประกอบ ก่อนและหลังเกิดปัญหา รวมถึงข้อมูลการติดต่อ ผ่านช่องทาง Facebook Inbox และ LINE OAของ AMARANTE CLINIC โดยทีมแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเคสที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการดูแลและแก้ไขอย่างใกล้ชิด ซึ่งยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท Allergan ประเทศไทย ในโครงการนี้ร่วมด้วย
“สำหรับเรา ความงามไม่ใช่เพียงเรื่องของรูปลักษณ์ แต่คือการช่วยให้ใครบางคนกลับมายิ้มและใช้ชีวิตอย่างมั่นใจได้อีกครั้ง นั่นคือคุณค่าที่แท้จริงของการเป็นแพทย์” นพ.สฤษดิ์ กล่าวทิ้งท้าย
ปัจจุบัน AMARANTE CLINIC เปิดให้บริการ 2 สาขา ทั้งสาขาอารีย์และบางนา พร้อมเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และมาตรฐานการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเวชศาสตร์ความงามระดับสากลในอนาคต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/amaranteclinic หรือ LINE ID: @amarante.official และเว็บไซต์ https://amaranteclinic.co.th