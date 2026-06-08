ยูเซอริน เปิดตัว Eucerin Sun Serum Oil Control เซรั่มกันแดดใหม่ล่าสุด ตอบโจทย์เทรนด์การดูแลผิวยุคใหม่

ยูเซอริน (Eucerin) แบรนด์เวชสำอางชั้นนำจากประเทศเยอรมนี เปิดตัว “Eucerin Sun Serum Oil Control” กันแดดเซรั่มนวัตกรรมใหม่ภายใต้แนวคิด “The Next Level of Protection” ยกระดับมาตรฐานการปกป้องผิวจากแสงแดดสู่การดูแลผิวแบบครบวงจร ด้วยการผสานเทคโนโลยีการปกป้องผิวจากรังสี UVA, UVB แสงสีฟ้าพลังงานสูง (HEVIS) และมลภาวะ พร้อมเสริมเกราะป้องกันผิวด้วย Vitamin Booster Technology เพื่อช่วยให้ผิวแข็งแรงและพร้อมรับมือกับปัจจัยทำร้ายผิวในชีวิตประจำวันอีกทั้งคุมมันยาวนาน 16 ชั่วโมงอย่างมีประสิทธิภาพ
Eucerin Sun Serum Oil Control มาพร้อม AOX Shield Technology เทคโนโลยีการปกป้องผิวลึกถึงระดับเซลล์ผิว ที่ช่วยเสริมการทำงานของระบบสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติของผิว โดยผสานพลังของ Licochalcone A สารแอนติออกซิแดนท์ประสิทธิภาพสูงที่ช่วยจัดการอนุมูลอิสระจากรังสี UVA, UVB และแสง HEVIS ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของความหมองคล้ำและริ้วรอยก่อนวัย พร้อมช่วยปลอบประโลมผิว ขณะที่ Glycyrrhetinic Acid ช่วยสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูผิวจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในระดับลึก*
นอกจากนี้ ยูเซอรินยังเสริมประสิทธิภาพการปกป้องผิวด้วย Triple Vitamin Booster ซึ่งประกอบด้วย Vitamin B5 ที่ช่วยเสริมเกราะปกป้องผิวจากมลภาวะ ร่วมกับ Vitamin C ในรูปแบบ Sodium Ascorbyl Phosphate และ Vitamin E ที่ทำงานร่วมกันในการสร้าง Anti-Oxidant Network ช่วยปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระทั้งภายในและภายนอกเซลล์ผิว ส่งเสริมให้ผิวดูแข็งแรง สุขภาพดี และพร้อมรับมือกับปัจจัยทำร้ายผิวรอบตัวได้ดียิ่งขึ้น
อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของ Eucerin Sun Serum Oil Control คือ เนื้อเซรั่ม Ultra-Light ที่บางเบา ซึมไว ไม่เหนียวเหนอะหนะ พร้อมเทคโนโลยีควบคุมความมันยาวนานถึง 16 ชั่วโมง ช่วยให้ผิวรู้สึกสบายตลอดวัน และสามารถแต่งหน้าต่อได้ทันที ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการทั้งประสิทธิภาพการปกป้องผิวขั้นกว่าและความสบายผิวในทุกวัน
เพื่อถ่ายทอดแนวคิด “The Next Level of Protection” ให้เกิดขึ้นจริงในทุกมิติของการดูแลผิว ยูเซอรินได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ณ The LOBB CLUB โดยมี KOLs และคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายบิวตี้และไลฟ์สไตล์กว่า 40 คนเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์ผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับความท้าทายใหม่ของผิวในยุคปัจจุบันที่ต้องเผชิญทั้งแสงแดด แสง HEVIS และมลภาวะ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งการเกิดอนุมูลอิสระและความเสื่อมของผิว
ภายในงาน ผู้ร่วมงานได้ร่วมฟัง Expert Talk จาก Eucerin Specialist เกี่ยวกับวิวัฒนาการของการปกป้องผิวยุคใหม่ พร้อมเจาะลึกนวัตกรรมเบื้องหลัง Eucerin Sun Serum Oil Control ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยปัจจัยทำร้ายผิว นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “Co-Creator Voice for Next-Level Protection” ที่เปิดโอกาสให้ KOLs ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จริงหลังทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ สะท้อนมุมมองใหม่ว่ากันแดดในปัจจุบันควรให้การปกป้องที่ครอบคลุมมากกว่ารังสี UV เพียงอย่างเดียว และต้องสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อยอดประสบการณ์ผ่าน Interactive Experience ที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสและพิสูจน์ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านการปกป้องผิว การควบคุมความมัน และการเสริมเกราะป้องกันผิว ตอกย้ำแนวคิด “The Next Level of Protection” ที่ผสานนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เข้ากับการดูแลผิวในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว
การเปิดตัว Eucerin Sun Serum Oil Control ในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของยูเซอรินในการพัฒนานวัตกรรมการดูแลผิวที่มีพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องเผชิญปัจจัยทำร้ายผิวที่ซับซ้อนมากขึ้น พร้อมยกระดับมาตรฐานการปกป้องผิวในชีวิตประจำวันสู่ “The Next Level of Protection” อย่างแท้จริง