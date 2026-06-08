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ยูเซอริน เปิดตัว Eucerin Sun Serum Oil Control เซรั่มกันแดดใหม่ล่าสุด ตอบโจทย์เทรนด์การดูแลผิวยุคใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยูเซอริน (Eucerin) แบรนด์เวชสำอางชั้นนำจากประเทศเยอรมนี เปิดตัว “Eucerin Sun Serum Oil Control” กันแดดเซรั่มนวัตกรรมใหม่ภายใต้แนวคิด “The Next Level of Protection” ยกระดับมาตรฐานการปกป้องผิวจากแสงแดดสู่การดูแลผิวแบบครบวงจร ด้วยการผสานเทคโนโลยีการปกป้องผิวจากรังสี UVA, UVB แสงสีฟ้าพลังงานสูง (HEVIS) และมลภาวะ พร้อมเสริมเกราะป้องกันผิวด้วย Vitamin Booster Technology เพื่อช่วยให้ผิวแข็งแรงและพร้อมรับมือกับปัจจัยทำร้ายผิวในชีวิตประจำวันอีกทั้งคุมมันยาวนาน 16 ชั่วโมงอย่างมีประสิทธิภาพ


Eucerin Sun Serum Oil Control มาพร้อม AOX Shield Technology เทคโนโลยีการปกป้องผิวลึกถึงระดับเซลล์ผิว ที่ช่วยเสริมการทำงานของระบบสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติของผิว โดยผสานพลังของ Licochalcone A สารแอนติออกซิแดนท์ประสิทธิภาพสูงที่ช่วยจัดการอนุมูลอิสระจากรังสี UVA, UVB และแสง HEVIS ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของความหมองคล้ำและริ้วรอยก่อนวัย พร้อมช่วยปลอบประโลมผิว ขณะที่ Glycyrrhetinic Acid ช่วยสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูผิวจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในระดับลึก*


นอกจากนี้ ยูเซอรินยังเสริมประสิทธิภาพการปกป้องผิวด้วย Triple Vitamin Booster ซึ่งประกอบด้วย Vitamin B5 ที่ช่วยเสริมเกราะปกป้องผิวจากมลภาวะ ร่วมกับ Vitamin C ในรูปแบบ Sodium Ascorbyl Phosphate และ Vitamin E ที่ทำงานร่วมกันในการสร้าง Anti-Oxidant Network ช่วยปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระทั้งภายในและภายนอกเซลล์ผิว ส่งเสริมให้ผิวดูแข็งแรง สุขภาพดี และพร้อมรับมือกับปัจจัยทำร้ายผิวรอบตัวได้ดียิ่งขึ้น


อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของ Eucerin Sun Serum Oil Control คือ เนื้อเซรั่ม Ultra-Light ที่บางเบา ซึมไว ไม่เหนียวเหนอะหนะ พร้อมเทคโนโลยีควบคุมความมันยาวนานถึง 16 ชั่วโมง ช่วยให้ผิวรู้สึกสบายตลอดวัน และสามารถแต่งหน้าต่อได้ทันที ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการทั้งประสิทธิภาพการปกป้องผิวขั้นกว่าและความสบายผิวในทุกวัน


เพื่อถ่ายทอดแนวคิด “The Next Level of Protection” ให้เกิดขึ้นจริงในทุกมิติของการดูแลผิว ยูเซอรินได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ณ The LOBB CLUB โดยมี KOLs และคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายบิวตี้และไลฟ์สไตล์กว่า 40 คนเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์ผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับความท้าทายใหม่ของผิวในยุคปัจจุบันที่ต้องเผชิญทั้งแสงแดด แสง HEVIS และมลภาวะ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งการเกิดอนุมูลอิสระและความเสื่อมของผิว


ภายในงาน ผู้ร่วมงานได้ร่วมฟัง Expert Talk จาก Eucerin Specialist เกี่ยวกับวิวัฒนาการของการปกป้องผิวยุคใหม่ พร้อมเจาะลึกนวัตกรรมเบื้องหลัง Eucerin Sun Serum Oil Control ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยปัจจัยทำร้ายผิว นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “Co-Creator Voice for Next-Level Protection” ที่เปิดโอกาสให้ KOLs ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จริงหลังทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ สะท้อนมุมมองใหม่ว่ากันแดดในปัจจุบันควรให้การปกป้องที่ครอบคลุมมากกว่ารังสี UV เพียงอย่างเดียว และต้องสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อยอดประสบการณ์ผ่าน Interactive Experience ที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสและพิสูจน์ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านการปกป้องผิว การควบคุมความมัน และการเสริมเกราะป้องกันผิว ตอกย้ำแนวคิด “The Next Level of Protection” ที่ผสานนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เข้ากับการดูแลผิวในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว


การเปิดตัว Eucerin Sun Serum Oil Control ในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของยูเซอรินในการพัฒนานวัตกรรมการดูแลผิวที่มีพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องเผชิญปัจจัยทำร้ายผิวที่ซับซ้อนมากขึ้น พร้อมยกระดับมาตรฐานการปกป้องผิวในชีวิตประจำวันสู่ “The Next Level of Protection” อย่างแท้จริง




ยูเซอริน เปิดตัว Eucerin Sun Serum Oil Control เซรั่มกันแดดใหม่ล่าสุด ตอบโจทย์เทรนด์การดูแลผิวยุคใหม่
ยูเซอริน เปิดตัว Eucerin Sun Serum Oil Control เซรั่มกันแดดใหม่ล่าสุด ตอบโจทย์เทรนด์การดูแลผิวยุคใหม่
ยูเซอริน เปิดตัว Eucerin Sun Serum Oil Control เซรั่มกันแดดใหม่ล่าสุด ตอบโจทย์เทรนด์การดูแลผิวยุคใหม่
ยูเซอริน เปิดตัว Eucerin Sun Serum Oil Control เซรั่มกันแดดใหม่ล่าสุด ตอบโจทย์เทรนด์การดูแลผิวยุคใหม่
ยูเซอริน เปิดตัว Eucerin Sun Serum Oil Control เซรั่มกันแดดใหม่ล่าสุด ตอบโจทย์เทรนด์การดูแลผิวยุคใหม่
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