LONARK แบรนด์สกินแคร์พรีเมียม นวัตกรรมระดับ K-Beauty จาก เกาหลีใต้ดึง “กระทิง-ขุนณรงค์” เป็นพรีเซนเตอร์ เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่

“LONARK” แบรนด์สกินแคร์นวัตกรรม K-Beauty ระดับพรีเมียม ส่งสัญญาณเปิดฉากรุกตลาดบิวตี้เมืองไทยครั้งสำคัญ ด้วยการส่งตรงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและนำเข้าจากเกาหลี ชูไฮไลต์ภายใต้แนวคิด “K-Beauty Innovation for Timeless Skin” เพื่อเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจการดูแลผิวด้วยตัวเอง พร้อมดึงพระเอกหนุ่มฮอต “กระทิง - ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์” นั่งแท่นพรีเซนเตอร์สะท้อนภาพลักษณ์ความพรีเมียม ในงาน LONARK GRAND OPENING NEWPRESENTER ณ ศูนย์การค้า The Mall Lifestore Bangkae
คุณฤชาภร คร้ามบุญลือ Chief Operating Officer ผู้บริหารฯ เปิดเผยว่า “ตลาดสกินแคร์ในประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ที่ผู้บริโภคยุคใหม่ยินดีลงทุนกับผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและเห็นผลลัพธ์ชัดเจนการเปิดตัวแบรนด์ LONARK ถือเป็นก้าวสำคัญในการปักธงรบในตลาดบิวตี้เมืองไทย เพื่อมุ่งสู่การส่งมอบโซลูชันดูแลผิวที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวได้อย่างครบวงจร โดยเราวางตำแหน่งให้ LONARK เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม 'Masstige' ที่โดดเด่นด้วยคุณภาพมาตรฐาน K-Beauty จากเกาหลีใต้ ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อสร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าในวงกว้าง (Mass Market) ได้อย่างรวดเร็ว”
ด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ได้มุ่งเน้นการยกระดับการดูแลผิวด้วย “The 4-Step Radiance System” ระบบดูแลผิวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนวัตกรรมเกาหลี ออกแบบมาให้ 4 ขั้นตอนทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรม At-Home Skincare ของคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่ขั้นตอน CLEAN ทำความสะอาดและเตรียมผิวด้วยโฟมไมโครบีดส์, ACTIVATE บำรุงฐานผิวให้อิ่มฟูด้วยเอสเซนส์ TREAT & REPAIR ฟื้นฟูล้ำลึกตรงจุด และ PROTECT ล็อกผลลัพธ์พร้อมปกป้องผิวด้วยกันแดด โดยมีผลิตภัณฑ์เรือธงอย่าง “LONARK LE BLANC RADIANCE SERUM” หรือเซรั่มขวดแดง เป็นหัวใจสำคัญในการบุกตลาดพรีเมียมแมส (Premium Mass) โดดเด่นด้วยสารบำรุงเข้มข้นกว่า 58 ชนิด ผสานเทคโนโลยี Multi-Repair Complex และ Hybrid Q10 Exosome ที่นำพาสารสกัดเมกะเทรนด์อย่าง สเต็มเซลล์ทิวลิป, DNA แซลมอน (c-PDRN) และทองคำบริสุทธิ์ 24K เข้าฟื้นฟูผิวครบทุกมิติ เพื่อสร้างพื้นฐานผิวที่แข็งแรง กระจ่างใส และเปล่งประกายมีออร่าแบบซุปตาร์จากภายในสู่ภายนอกอย่างสมบูรณ์แบบ
คุณฤชาภร กล่าวต่อว่า ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ LONARK ได้วางหมากกระจายสินค้าเชิงรุกภายใต้แนวคิดสะท้อนความคุ้มค่าและความสะดวกสบายอย่าง “ไม่ต้องบินไปถึงเกาหลี ก็มีสกินแคร์ระดับโลกให้ใช้ได้ที่บ้าน” โดยช่องทางการขายครอบคลุมทั้งโมเดิร์นเทรดและบิวตี้สโตร์ชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น Tops, BEAUTRIUM, Watsons และ Gourmet Market ควบคู่ไปกับแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยม ทั้ง Shopee, TikTok
และ LINE: @Lonark เพื่อเร่งสปีดการเข้าถึงและขับเคลื่อนยอดขายสู่ฐานผู้บริโภคทั่วประเทศทันที
ขอเชิญชวนทุกคนมาพิสูจน์ผลลัพธ์ของ “LONARK” แบรนด์สกินแคร์ K-Beauty Innovation ผลิตและนำเข้าจากเกาหลี ที่พร้อมส่งต่อพลังแห่ง Radiance ปลดล็อกผิวสวย กระจ่างใส และมีออร่าเปล่งประกายในแบบของคุณเอง สัมผัสประสบการณ์ผิวโกลว์ระดับโลกส่งตรงจากเกาหลีได้แล้ววันนี้ ที่ร้านบิวตี้สโตร์ชั้นนำ และช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
“เพราะผิวที่ดี... ต้องเริ่มจากระบบที่ถูกต้อง และความงามที่แท้จริง คือการปล่อยให้ผิวได้เปล่งประกายในแบบที่เป็นคุณ”