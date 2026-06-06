Deli ร่วมเติมสีสันในงาน World of BeTrend 2026 ยกระดับประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ต้อนรับช่วงเวลาแห่งเทศกาล Back to School

BeTrend เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ไลฟ์สไตล์ผ่านการจัดงาน “World of BeTrend 2026” ที่แผนก BeTrend ทุกสาขา ตอกย้ำการเป็น Destination ของคนรุ่นใหม่ ให้เป็น NO.1 ONE STOP SHOPPING FOR CREATIVE & LIFESTYLE STORE ด้วยการผสานสินค้าและประสบการณ์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อต้อนรับช่วงเทศกาลแห่ง Back to School ที่กำลังจะมาถึง
ภายในงาน BeTrend ชวนสายครีเอทีฟคนรักงานศิล์ปมาอัพเดท ไอเท็มที่ต้องมี ทั้งอุปกรณ์ศิลปะ, เครื่องเขียน, อุปกรณ์สำนักงาน, แก็ดเจ็ต, หนังสือ รวมถึงของขวัญ และอุปกรณ์ตกแต่งหลากสไตล์ ที่มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำ มุ่งสร้างการรับรู้และขับเคลื่อน key categories สำคัญ ผ่านการนำเสนอที่สด-ใหม่ ทั้งการจัดวางสินค้า (visual merchandising) ที่โดดเด่น การใช้สีสันและดีไซน์เพื่อสร้าง mood & tone ที่สนุก ทันสมัย และการออกแบบพื้นที่ให้เป็นมากกว่าร้านค้า เน้นสร้างให้เป็นสถานที่แหล่งรวมไลฟ์สไตล์ อัพเดทสินค้าใหม่แบบไร้ขีดจำกัด และเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจและ engagement สำหรับกลุ่ม Gen Z และ young consumers ด้วยกิจกรรม PR Shooting Session ในครั้งนี้ สะท้อนแนวคิดของ BeTrend ในการยกระดับ in-store experience ให้เป็น content-driven retail ที่เชื่อมต่อทั้ง offline และ online โดยมีทั้ง VIP mingle, group photo shoot และ KOL workshop ที่ช่วยสร้างกระแสและต่อยอดสู่ social engagement ในการเลือกใช้ KOL Influencer ที่มีฐานผู้ติดตามตรงกับกลุ่มเป้าหมาย มาช่วยให้แบรนด์สามารถสื่อสารได้อย่างตรงจุด และมาพร้อมการสร้าง community engagement ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในโอกาสนี้ Deli ในฐานะพาร์ตเนอร์ด้านเครื่องเขียนและสินค้า Lifestyle ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ งาน World of BeTrend ในปี 2026 นี้เพื่อสนับสนุนการเติบโตของหมวด Stationery & Lifestyle ผ่านการนำเสนอสินค้าในกลุ่ม Deli, Nusign และ IP ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ทั้งฟังก์ชันและดีไซน์ พร้อมพัฒนา visibility ณ จุดขาย ให้มีความโดดเด่น สอดคล้องกับภาพลักษณ์ไลฟ์ สไตล์ของ BeTrend
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนการทำงานร่วมกันเชิงกลยุทธ์ ที่มุ่งสร้างทั้งการเติบโตอย่างยั่งยืนและประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค โดยใช้จุดแข็งของ BeTrend ในการเป็น lifestyle platform และความเชี่ยวชาญด้าน สินค้าของ Deli เพื่อขับเคลื่อนตลาด Back to School อย่างมีพลังและยั่งยืน