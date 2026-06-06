“ซัมซุง” บุกงานTFBO 2026 ขยายตลาดเครื่องซักผ้าพาณิชย์

เครื่องซักผ้าและอบผ้าเชิงพาณิชย์ซัมซุง ก้าวนำตลาดธุรกิจร้านสะดวกซักยุคใหม่ ชูทางเลือกที่คุ้มค่า-คืนทุนไว-ทนทาน พร้อมรับประกัน 3 ปี ฟรีค่าแรง ค่าอะไหล่ ค่าเดินทาง พบข้อเสนอสุดพิเศษ! เฉพาะในงาน TFBO 2026
ซัมซุง เดินหน้าขยายพอร์ตธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย เปิดตัวเครื่องซักและอบผ้าเชิงพาณิชย์ซัมซุงอย่างเป็นทางการ ชูจุดเด่นด้านความทนทาน ที่ผ่านการทดสอบความทนทานถึง 30,000 รอบการใช้งาน ประสิทธิภาพการซักอบ ความคุ้มค่าในการลงทุน ระบบการจัดการที่ดูแลรักษาง่าย และบริการหลังการขายครบวงจร พร้อมมอบความอุ่นใจในการลงทุนด้วยการรับประกัน 3 ปี ดูแลถึงที่ ฟรีค่าแรง ค่าอะไหล่ ค่าเดินทาง ทางเลือกใหม่ที่ใช่สำหรับธุรกิจร้านสะดวกซักยุคใหม่ ตอบโจทย์เรื่องการคืนทุนไว ทำกำไรได้จริง สำหรับผู้ประกอบการไทยในธุรกิจร้านสะดวกซักที่กำลังเติบโตและแข่งขันด้วยมาตรฐานบริการมากขึ้น พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษเพื่อผู้ประกอบการและพาร์ตเนอร์ธุรกิจ เฉพาะในงาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2026 (TFBO 2026) ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2569
ในฐานะหนึ่งในผู้นำตลาดเครื่องซักผ้าในประเทศไทย ซัมซุง เห็นโอกาสการเติบโตของตลาดเครื่องซักและอบผ้าเชิงพาณิชย์ มูลค่า 16,000 ล้านบาท ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จากการขยายตัวของธุรกิจร้านสะดวกซักในเขตเมือง ชุมชน คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภครุ่นใหม่และคนเมืองที่เปลี่ยนไป ทั้งการอยู่อาศัยในพื้นที่จำกัด เวลาว่างน้อยลง และไลฟ์สไตล์ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่เร่งรีบในทุกวัน การซักผ้าจึงไม่ใช่เพียงงานบ้านประจำวัน แต่ยังต้องสะอาด เสร็จไว และสามารถบริหารเวลาได้ดี ธุรกิจร้านสะดวกซักจึงเข้ามาตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่ และเปิดโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการไทย ซัมซุง จึงนำเสนอเครื่องซักและอบผ้าเชิงพาณิชย์ซัมซุง ทางเลือกใหม่ให้ผู้ประกอบการร้านสะดวกซักยุคใหม่และผู้ที่สนใจเข้าสู่ธุรกิจนี้ คัดสรรและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Commercial Laundry จากเกาหลีที่มีสเปกเหมาะสมกับการใช้งานเชิงธุรกิจในไทย พร้อมโซลูชั่นที่ช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจเป็นไปได้ง่ายขึ้น และยกระดับประสบการณ์ซักอบด้วยเทคโนโลยีที่ผู้บริโภคเชื่อมั่น
นายเซยุน คิม ประธานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “ธุรกิจร้านสะดวกซักในประเทศไทยยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก และกำลังเปลี่ยนผ่านจากบริการพื้นฐานสู่บริการอัจฉริยะ ผู้ประกอบการยุคใหม่ไม่ได้ต้องการเพียงเครื่องซักและอบผ้า แต่ยังต้องการโซลูชั่นที่ช่วยให้เริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นและขยายธุรกิจได้อย่างมั่นใจ สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมอบประสบการณ์การใช้งานที่สะดวกและรวดเร็วขึ้นให้กับลูกค้า “เครื่องซักผ้าและอบผ้าเชิงพาณิชย์ซัมซุง” ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความเชื่อมั่นในแบรนด์
สำหรับซัมซุง ในฐานะผู้นำนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลก พร้อมด้วยประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการซักและอบผ้ามาอย่างยาวนาน เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและเปิดรับความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านสะดวกซัก แฟรนไชส์ และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อผลักดันธุรกิจร้านสะดวกซักไทยสู่ยุค Smart Laundromat ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาว
นายสารัช อักษราลิขิตสันติ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า เครื่องซักและอบผ้าเชิงพาณิชย์ซัมซุง” ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการธุรกิจร้านสะดวกซักยุคใหม่ที่ต้องการเครื่องที่ใช้งานหนักได้จริง ดูแลรักษาง่าย และช่วยควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องซักผ้าขนาดถึง 18 กิโลกรัม ซักเร็วภายใน 36 นาที และเครื่องอบผ้าขนาด 14 กิโลกรัม อบแห้งภายใน 45 นาที ช่วยลดเวลารอของลูกค้า และเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ต่อวัน
นอกจากนี้ ยังผ่านการทดสอบความทนทานถึง 30,000 รอบการใช้งาน และเทคโนโลยี Ball Balance ที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือน ดีไซน์สวย ทันสมัย ประหยัดพื้นที่ มาพร้อมแพคเกจเริ่มต้นไม่ถึงล้าน เงินลงทุนตั้งต้นไม่สูง รวมทั้งบริการหลังการขายแบบออนไซต์ครบวงจร ฟรีค่าแรง ค่าอะไหล่ ค่าเดินทาง ตลอดระยะเวลารับประกัน 3 ปี ควบคุมต้นทุนการบริหารจัดการได้ง่าย จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่คุ้มค่าสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจร้านสะดวกซักด้วยโซลูชั่นจากแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลก
ข้อเสนอในงาน TFBO 2026 รวมมูลค่าสูงสุด 47,480 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด) ข้อเสนอพิเศษเฉพาะภายในงาน TFBO 2026 ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2569 ณ บูทซัมซุง G5 ฮอลล์ EH 102
• ชำระเงินมัดจำ 30,000 บาท ภายในงานระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2569 รับเลย! ทีวีซัมซุงขนาด 55” UA55U8000HKXXT มูลค่า 15,490 บาท* พร้อมสิทธิ์ขยายระยะเวลาซื้อแพกเกจถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2569
• พิเศษอีกต่อ เพียงชำระครบเต็มจำนวนแพกเกจภายในงานหรือชำระส่วนต่างแพกเกจจากเงินมัดจำครบเต็มจำนวนภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2569 รับเพิ่ม! ตู้เย็นซัมซุง Multi Door 4 ประตู ขนาด 488ลิตร (17.2คิว) RF48A4010B4/ST มูลค่า 31,990 บาท**
“เครื่องซักและอบผ้าเชิงพาณิชย์ซัมซุง” ประกอบด้วย เครื่องซักผ้าเชิงพาณิชย์ขนาด 18 กิโลกรัม สามารถซักเสร็จภายใน 36 นาที และเครื่องอบผ้าเชิงพาณิชย์ขนาด 14 กิโลกรัม สามารถอบแห้งภายใน 45 นาทีซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะกับการใช้งานในธุรกิจร้านสะดวกซักและธุรกิจบริการในไทย รวมทั้งช่วยเพิ่มรอบการใช้งาน ลดเวลารอของลูกค้า และเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ต่อวันให้กับผู้ประกอบการ
นอกจากนี้ ยังถูกออกแบบให้ตอบโจทย์พื้นที่เชิงพาณิชย์ โดยมี Reversible Door ที่สามารถปรับทิศทางการเปิดประตูเครื่องอบผ้าได้ตามพื้นที่การใช้งาน รองรับการจัดวางเครื่องในแนวตั้งเพื่อประหยัดพื้นที่ด้วย Stackable Design พร้อมแผงควบคุมการทำงานด้านล่างสำหรับเครื่องอบผ้าที่วางอยู่ด้านบน
เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการธุรกิจสะดวกซัก เครื่องซักและอบผ้าเชิงพาณิชย์ซัมซุง มาพร้อมบริการหลังการขายที่ดูแลถึงที่ตลอดระยะเวลารับประกัน 3 ปี ครอบคลุมค่าแรง ค่าอะไหล่ และค่าเดินทาง พร้อมทีมซัพพอร์ตจากซัมซุง พร้อมศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ
*สินค้าสมนาคุณจากโปรโมชันมัดจำภายในงานฯ จะจัดส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2569
**สินค้าสมนาคุณจากโปรโมชันชำระเงินเต็มจำนวน จะจัดส่งพร้อมเครื่องซักผ้าเชิงพาณิชย์ในแพกเกจซึ่งต้องนัดรับสินค้าภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569