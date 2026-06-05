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Sewa รุกตลาดสกินแคร์พรีเมียม คว้า “กลัฟ คณาวุฒิ” พรีเซ็นเตอร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Sewa (เซวา) แบรนด์สกินแคร์ลูกครึ่งไทย-เกาหลี เจ้าของตำนาน “น้ำตบโสม 2,000 ปี” เดินหน้าขยายพอร์ตโฟลิโอสู่ตลาดสกินแคร์พรีเมียม เปิดตัว “Sewa Ultimate Recovery Capsule Oil Serum” นวัตกรรมออยล์เซรั่มเพื่อการฟื้นฟูผิว พร้อมเปิดตัว “กลัฟ - คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์” ในฐานะพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของแบรนด์


การเปิดตัวครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของ Sewa ในการต่อยอดความสำเร็จจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ First Care อย่าง “น้ำตบโสม 2,000 ปี” สู่การสร้าง Ecosystem การดูแลผิวที่ครบวงจรยิ่งขึ้น โดย Sewa Ultimate Recovery Capsule Oil Serum ถือเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่เข้ามาเติมเต็มพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ ครอบคลุมการดูแลผิวตั้งแต่การเตรียมผิวด้วย First Care ไปจนถึงการฟื้นบำรุงผิวเชิงลึก (Recovery Care) ในขั้นสุดท้าย ซึ่งให้ความสำคัญกับการดูแลผิวเชิงป้องกัน (Prejuvenation) มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนเมืองที่ต้องเผชิญกับความเครียด มลภาวะ และไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบในชีวิตประจำวัน


นางสาวเบญจกิติ เมฆแสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sewa กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาเซวาเติบโตจากความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผิวให้ดูอ่อนเยาว์และยกกระชับ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่กังวลเรื่องริ้วรอยก่อนวัยและสัญญาณแห่งวัยที่เริ่มปรากฏบนผิว แม้ตลาดสกินแคร์จะมีการแข่งขันสูง แต่เรามองเห็นช่องว่างสำคัญของตลาด โดยเฉพาะความต้องการผลิตภัณฑ์ออยล์เซรั่มที่ให้การบำรุงเข้มข้น เหมาะกับสภาพอากาศและสภาพผิวของคนไทย ตอบโจทย์ปัญหาผิวที่เกิดจากความเครียด การพักผ่อนไม่เพียงพอ และมลภาวะที่ผู้บริโภคเผชิญในทุกวัน”

สำหรับ Sewa Ultimate Recovery Capsule Oil Serum ได้รับการพัฒนาจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมความงามจากประเทศเกาหลีใต้ โดยชูจุดเด่นด้านการฟื้นฟูผิว ยกกระชับ ผ่านการผสานสองนวัตกรรมสำคัญ ได้แก่ Micro Capsule Technology เทคโนโลยีการกักเก็บสารสกัดเข้มข้นไว้ภายในแคปซูลขนาดเล็ก และ PORE LASER™ นวัตกรรมเฉพาะจากประเทศเกาหลีใต้ที่พัฒนาขึ้นเพื่อดูแลปัญหารูขุมขนโดยเฉพาะ


นางสาวเบญจกิติ กล่าวว่า ด้านกลุ่มเป้าหมายเราวางกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าจากกลุ่ม Gen Y ซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของแบรนด์ ไปสู่ผู้บริโภครุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Early Gen Z ที่เริ่มให้ความสำคัญกับการดูแลผิวเชิงป้องกันก่อนเกิดปัญหา รวมถึงกลุ่ม Late Gen Y อายุ 40 ปีขึ้นไป ที่เริ่มเผชิญปัญหาริ้วรอยและรูขุมขนที่เห็นได้ชัดมากขึ้น

เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ Sewa ได้เปิดตัว “กลัฟ - คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์” เป็นพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของแบรนด์ ด้วยภาพลักษณ์เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ มีภาพลักษณ์ของผิวสุขภาพดี และสะท้อนแนวคิด Skin Has No Gender ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาดเอเชีย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตของแบรนด์ในระยะยาว

การทำตลาดใช้กลยุทธ์ Massive Influencer Marketing ตั้งแต่กลุ่ม Top Influencer ไปจนถึง Micro และ Nano Influencer โดยมุ่งเน้นการรีวิวจากประสบการณ์จริง พร้อมผลักดันการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในวงกว้าง ขณะเดียวกันยังคงเน้นการจำหน่ายผ่านกลยุทธ์ Omnichannel ครอบคลุมทั้งแพลทฟอร์มออนไลน์ควบคู่กับช่องทางออฟไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคและสร้างอัตราการทดลองใช้ (Trial Rate) ให้สูงที่สุด สำหรับการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ Sewa เลือกอยู่ในกลุ่ม Masstige หรือ Premium Accessible

“ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้จะเข้ามาเติมเต็มพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์อย่างสมบูรณ์ จากเดิมที่ Sewa เป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำตบและผลิตภัณฑ์เตรียมผิว สู่การเป็นแบรนด์ที่สามารถดูแลผิวได้ครบทุกขั้นตอน บริษัทตั้งเป้าปิดยอดขายปีนี้ที่ 200 ล้านบาท หรือเติบโตมากกว่า 10% จากปีก่อน ขณะที่ Sewa Ultimate Recovery Capsule Oil Serum ถูกวางให้เป็นหนึ่งใน Hero Product ที่จะเข้ามาเสริมการเติบโตของแบรนด์หลังเปิดตัว พร้อมผลักดันการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ และสร้างความแข็งแกร่งให้กับ Sewa ในตลาดสกินแคร์พรีเมียม” นางสาวเบญจกิติ กล่าว







Sewa รุกตลาดสกินแคร์พรีเมียม คว้า “กลัฟ คณาวุฒิ” พรีเซ็นเตอร์
Sewa รุกตลาดสกินแคร์พรีเมียม คว้า “กลัฟ คณาวุฒิ” พรีเซ็นเตอร์
Sewa รุกตลาดสกินแคร์พรีเมียม คว้า “กลัฟ คณาวุฒิ” พรีเซ็นเตอร์
Sewa รุกตลาดสกินแคร์พรีเมียม คว้า “กลัฟ คณาวุฒิ” พรีเซ็นเตอร์
Sewa รุกตลาดสกินแคร์พรีเมียม คว้า “กลัฟ คณาวุฒิ” พรีเซ็นเตอร์
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