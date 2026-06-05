Sewa รุกตลาดสกินแคร์พรีเมียม คว้า “กลัฟ คณาวุฒิ” พรีเซ็นเตอร์

Sewa (เซวา) แบรนด์สกินแคร์ลูกครึ่งไทย-เกาหลี เจ้าของตำนาน “น้ำตบโสม 2,000 ปี” เดินหน้าขยายพอร์ตโฟลิโอสู่ตลาดสกินแคร์พรีเมียม เปิดตัว “Sewa Ultimate Recovery Capsule Oil Serum” นวัตกรรมออยล์เซรั่มเพื่อการฟื้นฟูผิว พร้อมเปิดตัว “กลัฟ - คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์” ในฐานะพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของแบรนด์
การเปิดตัวครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของ Sewa ในการต่อยอดความสำเร็จจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ First Care อย่าง “น้ำตบโสม 2,000 ปี” สู่การสร้าง Ecosystem การดูแลผิวที่ครบวงจรยิ่งขึ้น โดย Sewa Ultimate Recovery Capsule Oil Serum ถือเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่เข้ามาเติมเต็มพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ ครอบคลุมการดูแลผิวตั้งแต่การเตรียมผิวด้วย First Care ไปจนถึงการฟื้นบำรุงผิวเชิงลึก (Recovery Care) ในขั้นสุดท้าย ซึ่งให้ความสำคัญกับการดูแลผิวเชิงป้องกัน (Prejuvenation) มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนเมืองที่ต้องเผชิญกับความเครียด มลภาวะ และไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบในชีวิตประจำวัน
นางสาวเบญจกิติ เมฆแสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sewa กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาเซวาเติบโตจากความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผิวให้ดูอ่อนเยาว์และยกกระชับ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่กังวลเรื่องริ้วรอยก่อนวัยและสัญญาณแห่งวัยที่เริ่มปรากฏบนผิว แม้ตลาดสกินแคร์จะมีการแข่งขันสูง แต่เรามองเห็นช่องว่างสำคัญของตลาด โดยเฉพาะความต้องการผลิตภัณฑ์ออยล์เซรั่มที่ให้การบำรุงเข้มข้น เหมาะกับสภาพอากาศและสภาพผิวของคนไทย ตอบโจทย์ปัญหาผิวที่เกิดจากความเครียด การพักผ่อนไม่เพียงพอ และมลภาวะที่ผู้บริโภคเผชิญในทุกวัน”
สำหรับ Sewa Ultimate Recovery Capsule Oil Serum ได้รับการพัฒนาจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมความงามจากประเทศเกาหลีใต้ โดยชูจุดเด่นด้านการฟื้นฟูผิว ยกกระชับ ผ่านการผสานสองนวัตกรรมสำคัญ ได้แก่ Micro Capsule Technology เทคโนโลยีการกักเก็บสารสกัดเข้มข้นไว้ภายในแคปซูลขนาดเล็ก และ PORE LASER™ นวัตกรรมเฉพาะจากประเทศเกาหลีใต้ที่พัฒนาขึ้นเพื่อดูแลปัญหารูขุมขนโดยเฉพาะ
นางสาวเบญจกิติ กล่าวว่า ด้านกลุ่มเป้าหมายเราวางกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าจากกลุ่ม Gen Y ซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของแบรนด์ ไปสู่ผู้บริโภครุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Early Gen Z ที่เริ่มให้ความสำคัญกับการดูแลผิวเชิงป้องกันก่อนเกิดปัญหา รวมถึงกลุ่ม Late Gen Y อายุ 40 ปีขึ้นไป ที่เริ่มเผชิญปัญหาริ้วรอยและรูขุมขนที่เห็นได้ชัดมากขึ้น
เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ Sewa ได้เปิดตัว “กลัฟ - คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์” เป็นพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของแบรนด์ ด้วยภาพลักษณ์เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ มีภาพลักษณ์ของผิวสุขภาพดี และสะท้อนแนวคิด Skin Has No Gender ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาดเอเชีย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตของแบรนด์ในระยะยาว
การทำตลาดใช้กลยุทธ์ Massive Influencer Marketing ตั้งแต่กลุ่ม Top Influencer ไปจนถึง Micro และ Nano Influencer โดยมุ่งเน้นการรีวิวจากประสบการณ์จริง พร้อมผลักดันการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในวงกว้าง ขณะเดียวกันยังคงเน้นการจำหน่ายผ่านกลยุทธ์ Omnichannel ครอบคลุมทั้งแพลทฟอร์มออนไลน์ควบคู่กับช่องทางออฟไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคและสร้างอัตราการทดลองใช้ (Trial Rate) ให้สูงที่สุด สำหรับการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ Sewa เลือกอยู่ในกลุ่ม Masstige หรือ Premium Accessible
“ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้จะเข้ามาเติมเต็มพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์อย่างสมบูรณ์ จากเดิมที่ Sewa เป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำตบและผลิตภัณฑ์เตรียมผิว สู่การเป็นแบรนด์ที่สามารถดูแลผิวได้ครบทุกขั้นตอน บริษัทตั้งเป้าปิดยอดขายปีนี้ที่ 200 ล้านบาท หรือเติบโตมากกว่า 10% จากปีก่อน ขณะที่ Sewa Ultimate Recovery Capsule Oil Serum ถูกวางให้เป็นหนึ่งใน Hero Product ที่จะเข้ามาเสริมการเติบโตของแบรนด์หลังเปิดตัว พร้อมผลักดันการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ และสร้างความแข็งแกร่งให้กับ Sewa ในตลาดสกินแคร์พรีเมียม” นางสาวเบญจกิติ กล่าว