โก โฮลเซลล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ปล่อยแคมเปญใหญ่ “HoReCa GO More 2026” ช่วยธุรกิจร้านอาหาร- โฮเรก้า ลดต้นทุนเพิ่มกำไร รับ “ไทยช่วยไทยพลัส”

โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) รวมพลังพันธมิตรทางธุรกิจ จัดแคมเปญใหญ่ประจำปี “HoReCa GO More 2026” เพื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร ธุรกิจโฮเรก้า แบบนอนสต๊อปติดต่อกันกว่า 3 เดือน ตั้งแต่ 10 มิถุนายน – 18 สิงหาคม ซึ่งปีนี้พิเศษสุดกับ ลอยัลตี้โปรแกรมสะสมยอดที่ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งคุ้ม กับโปรโมชั่นและดีลสินค้าราคาพิเศษทุกสัปดาห์ ลดสูงสุดกว่า 50% พร้อมกิจกรรมสร้างสีสันภายในสาขา ไม่ว่าจะเป็น GO for Goal ที่จัดในช่วงฟุตบอลโลก (10 มิ.ย. - 21 ก.ค.), เทศกาล GO FRESHTIVAL “เปิดวาร์บความสดใหม่ พิสูจน์ได้ถึงมือคุณ” ที่สาขาเจริญราษฎร์ (17 - 21 มิ.ย.) สาขารังสิต (8 - 12 ก.ค.) สาขาพัทยา (5 - 9 ส.ค.), กิจกรรม Online Workshop เพิ่มไอเดียสร้างสูตรอาหารแบบเอกซ์คลูซีฟเพื่อลูกค้าโฮเรก้าโดยเฉพาะ และอื่นๆ อีกมากมาย
สำหรับแคมเปญนี้ น่าจะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโฮเรก้า ได้พบดีลดีๆ สำหรับการซื้อหาวัตถุดิบ เพื่อรับโอกาสทำเงินจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่าง “ไทยช่วยไทยพลัส” รอติดตามและตามให้ติด ได้ที่ โก โฮลเซลล์ ทั้ง 14 สาขาและ แอปฯ GO WHOLESALE