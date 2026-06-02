Aestheta พลิกโฉมการตลาด Wellness สู่ยุค ‘Authentic & Community’ จับมือ MI Thailand 2026 เป็นปีที่ 3มุ่งสร้างสังคมคนรักสุขภาพที่ ‘สัมผัสได้จริง’ พร้อมดีไซน์ Longevity Lifestyle รับเทรนด์ยุคใหม่
Aestheta Wellness & Aesthetic Center สถาบันดูแลสุขภาพและเวชศาสตร์ชะลอวัยชั้นนำระดับพรีเมียม นำโดย คุณมรุพงษ์ กิจกสิกร Managing Director บริษัท เอสเธตา จำกัด ประกาศก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Wellness ไทยในงาน MONTIEN X MI THAILAND 2026 PRESENTS ACTIFF FASHIONFEST 2026 ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ ตอกย้ำการเป็นผู้สนับสนุนหลักต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ของเวทีหนุ่มหล่ออันดับหนึ่ง Mister International Thailand (MI Thailand 2026) ชูกลยุทธ์ความจริงใจ (Authenticity) พลิกโฉมจากการตลาดที่จับต้องยาก สู่การสร้างคอมมูนิตี้ของคนรักสุขภาพที่ขับเคลื่อนด้วยไลฟ์สไตล์และผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริง
ก้าวข้ามการเป็นสปอนเซอร์ สู่การเป็น ‘ผู้ร่วมสร้างสังคมคนรักสุขภาพ’ การสนับสนุนเวทีระดับประเทศต่อเนื่องยาวนานถึง 3 ปีของ Aestheta ไม่ใช่เพียงแค่การแปะโลโก้หรือการสร้างภาพลักษณ์ทางการตลาดทั่วไป แต่เป็นการถ่ายทอด "ความน่าเชื่อถือที่สัมผัสได้" ผ่านการเข้าไปดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้เข้าประกวดทุกคนอย่างจริงจัง เพื่อให้เวทีนี้เป็นกระบอกเสียงในการส่งต่อแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเอง และสร้างความตระหนักรู้ว่า "การมีสุขภาพดีและอ่อนเยาว์อย่างยั่งยืน" (Longevity) คือรากฐานสำคัญของชีวิตที่ทุกคนออกแบบได้
คุณมรุพงษ์ กิจกสิกร Managing Director บริษัท เอสเธตา จำกัด ได้แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับการตลาด Wellness ยุคใหม่และคุณค่าที่แบรนด์มุ่งมั่นส่งต่อไว้อย่างลึกซึ้งว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ลูกค้าต้องการมีช่วงเวลาที่มีความหมาย ความจริงใจที่สัมผัสได้ มีความสนุก และผ่อนคลายในคราวเดียวกัน น่าเชื่อถือ และเกิดเป็นไลฟ์สไตล์ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
เนื่องในโอกาสที่ Aestheta เติบโตมาจนครบรอบ 3 ปีเต็มในปีนี้ เราจึงถือโอกาสจัดแคมเปญ ‘Overall Wellness’ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่เรานำมาบูรณาการเข้ากับเวที MI Thailand เพราะเราเชื่อว่าการดูแลสุขภาพในแบบฉบับของ Aestheta ไม่ใช่แค่เรื่องของการเตรียมตัวหรือฟิตร่างกายระยะสั้น เพื่อขึ้นประกวดบนเวทีแล้วจบไป แต่เป้าหมายที่แท้จริงคือการเปลี่ยน Lifestyle ของทุกคน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงจากภายในอย่างยั่งยืน
นี่คือเหตุผลที่ Aestheta มุ่งเน้นเรื่อง Longevity Lifestyle บนเวที MI Thailand มาตลอด 3 ปี เราไม่ได้แค่เดินเข้าไปบอกให้หนุ่มๆ มาทำทรีตเมนต์ แต่เราเข้าไปร่วมสนุกกับพวกเขา ชวนพวกเขามาเช็คสุขภาพ ออกกำลังกายดี กินดี นอนดี ควบคู่โปรแกรมสุขภาพของ Aestheta ให้พวกเขาได้เห็นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของตัวเองจริงๆ เมื่อข้างในพวกเขาดี พลังงานดี ความสดชื่นและการเปล่งประกาย (Glow) มันจะสะท้อนออกมาทางแววตา และผิวพรรณบนรันเวย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณโกหกไม่ได้
“เป้าหมายสูงสุดของเราไม่ใช่แค่การสร้างยอดขาย แต่คือการสร้าง 'คอมมูนิตี้ของคนรักสุขภาพ' และเปลี่ยนให้ผู้รับบริการรวมถึงหนุ่มๆ บนเวทีนี้กลายเป็น 'แฟนตัวยง' (Superfans) ที่พร้อมจะส่งต่อองค์ความรู้และพลังงานบวกนี้ไปสู่คนรอบข้าง เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพเชิงรุกอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน (Ageless Living)"
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์จริงของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้สอดรับกับวิถีชีวิตที่ต้องเต็มที่ทั้งเรื่องงานและการใช้ชีวิต (Work-Life-Play Hard) Aestheta ได้นำนวัตกรรมเรือธง (Flagship Innovations) ที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ชะลอวัยเข้ามาดูแลผู้เข้าประกวดอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ IV Drip Therapy นวัตกรรมรีเซ็ตพลังงานและซ่อมแซมลึกระดับเซลล์ แก้อาการสมองตื้อจากการทำงานหนัก, Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) ตู้ออกซิเจนความดันสูงระดับ World-class เพื่อการฟื้นฟูร่างกายเชิงลึก และโปรแกรม Colon Detox ปรับสมดุลระบบภายในและล้างสารพิษสะสมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ชะลอวัยสามารถผสมผสานเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างไร้รอยต่อ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคอมมูนิตี้คนรักสุขภาพและเปิดประสบการณ์การดูแลสุขภาพเชิงลึกวิถีใหม่ที่สัมผัสได้จริงได้แล้ววันนี้ที่ Aestheta Wellness & Aesthetic Center ทั้ง 3 สาขา (Central World, Paradise Park และ Ratchada)