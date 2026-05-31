ทีเส็บ เปิดตัว “JerGan” แพลตฟอร์มดิจิทัลรายแรก กระจายรายได้ MICE สู่ท้องถิ่น

ทีเส็บ เปิดตัว “JerGan” แพลตฟอร์มดิจิทัลไมซ์รายแรก เปิดพื้นที่นักเดินทางไมซ์กระจายรายได้สู่ธุรกิจท้องถิ่น จับ Data พฤติกรรมใช้ทำการตลาดเจาะลึกตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Data-Driven MICE และประเดิมโชว์เคสแบรนด์ใหม่สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย MaxiMICE Thailand ด้วยการเปิดตัว “JerGan” แพลตฟอร์มดิจิทัลไมซ์แห่งแรกของไทย ปลดล็อกศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ไทย เชื่อมโยงนักเดินทางไมซ์สู่ธุรกิจท้องถิ่น เปิดโอกาสกระจายรายได้สู่ห่วงโซ่ไมซ์ในวงกว้าง และใช้ “JerGan” เป็นเครื่องมือสร้าง MICE Behavioral Data Infrastructure ปูทางวางแผนการตลาดตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้ตรงเป้ามากขึ้น
แอปพลิเคชัน “เจอกัน (JerGan)” แพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่ออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็น First Touchpoint หรือจุดเชื่อมต่อแรกระหว่างนักเดินทางไมซ์กับระบบนิเวศไมซ์ หรือธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถานที่จัดงาน อีเวนต์งาน Co-Working Space, Business Lounge, ร้านอาหาร, ชุมชนท้องถิ่น, บริการการเดินทาง และบริการด้านไลฟ์สไตล์ รวมส่วนลดร้านค้าที่คัดสรรมาแล้วว่าเหมาะสมกับนักเดินทางไมซ์ จึงเป็นการให้บริการแบบครบวงจรครอบคลุม User Journey ทั้งก่อนงาน ระหว่างงาน และหลังงาน นักเดินทางไมซ์สามารถใช้วางแผนการเดินทางตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้ประสบการณ์ไมซ์เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ การใช้บริการ แพลตฟอร์มดิจิทัล “เจอกัน (JerGan)” จึงได้รับการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด “Your Smart Guide, Where the
Community Reveals Its Soul” และสะท้อนสาระของแบรนด์ใหม่สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย MaxiMICE Thailand ที่ทีเส็บเพิ่งเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในงาน IMEX Frankfurt 2026
ดร.จารุวรรณ สุวรรณศาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยถึงแนวคิดที่มาและโอกาสของแพลตฟอร์ม JerGan ผ่าน Data-Driven Strategy ว่า “จากการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย แม้จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีพื้นที่เปิดกว้างในการเชื่อมโยงนักเดินทางกลุ่มธุรกิจเข้ากับเศรษฐกิจของพื้นที่ เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ภายในสถานที่จัดงาน ขณะที่นักเดินทางก็ยังมี Pain Point ที่ขาดแพลตฟอร์มช่วยค้นหาประสบการณ์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากการประชุม สัมมนา หรืองานแสดงสินค้า”
“แพลตฟอร์ม ‘JerGan’ เป็นคำตอบ (Solutions) ที่เติมเต็มความต้องการ (Demand) ของนักเดินทางไมซ์ได้อย่างเป็นระบบ ช่วยยกระดับประสบการณ์ของนักเดินทางไมซ์ และเปิดโอกาสให้การใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์กระจายสู่ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมและที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น อีกทั้ง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไมซ์ไทยและระบบนิเวศไมซ์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ประกอบการสถานที่จัดงาน (Venue) และผู้ให้บริการ (Operator) มีข้อมูลเชิงลึกของพฤติกรรมนักเดินทางไมซ์ ว่ามีการใช้เวลานอกงานอย่างไร พฤติกรรมความสนใจในการใช้จ่ายช่วงก่อนและหลังงาน (Pre/Post Event Spending) แพลตฟอร์ม ‘JerGan’ จึงเป็น Data Platform ที่สามารถนำไปใช้ในการออกแบบประสบการณ์ของนักเดินทางไมซ์ได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต”
แพลตฟอร์มนี้ออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดเชิงกลยุทธ์ “Beyond meeting, there’s meaning” โดยทำหน้าที่เป็นประตูหลักที่เชื่อมนักเดินทางไมซ์เข้าสู่ระบบนิเวศที่กว้างขึ้นผ่าน 3 เสาหลักที่ทำงานประสานกัน หลักที่ 1 Data-Driven MICE Intelligence ทำหน้าที่แปลง Pain Points ของลูกค้าให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเชิงพฤติกรรม (Behavioral Data Infrastructure) ที่สามารถนำมาขับเคลื่อนกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม หลักที่ 2 MICE Ecosystem Connector เป็นประตูเชื่อมโยงทุกบริการเข้าด้วยกัน ทั้งสถานที่จัดงาน ชุมชน บริการด้านอาหาร การเดินทาง และประสบการณ์ท้องถิ่น และหลักที่ 3 MICE Economic Booster มุ่งขยายการใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์จากสถานที่จัดงานสู่ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น
กลุ่มเป้าหมายของ “JerGan” มีทั้งนักเดินทางไมซ์ชาวไทยและชาวต่างชาติ ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งานหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ นักเดินทางธุรกิจระหว่างประเทศ (International MICE Travelers) ผู้จัดงานประชุม (Conference Organizer) และผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้า (Trade Show) ภายในประเทศ
นายอรรถพล เทนไธสง ประธานอนุกรรมการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) หรือ TEA ในฐานะผู้แทนจากสมาคมฯ เปิดเผยถึงมุมมองจากหน้างานจริงว่า “ได้เห็นถึง Pain Point ของทั้งผู้เข้าร่วมงานและ Exhibitor ที่สะท้อน Customer Insights อย่างตรงจุด ซึ่งเกิดจากการติดตาม Journey ของนักเดินทางไมซ์อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ และนับเป็นมุมมองสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนา ‘JerGan’ ให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมอย่างแท้จริง”
สำหรับพาร์ทเนอร์หลักในระบบนิเวศของ “JerGan” ประกอบด้วย สถานที่จัดงานและย่านธุรกิจชั้นนำ อาทิ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, สยามพิวรรธน์, เซ็นทรัลกรุ๊ป, ย่านราชประสงค์ ส่วนพาร์ทเนอร์ด้านบริการ ได้แก่ Grab, LINE MAN และ Muvmi เป็นต้น ทำให้เกิดการดำเนินงานแบบไร้รอยต่ออย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม “JerGan” จะถูกส่งกลับสู่ MICE Behavioral Data Infrastructure ของทีเส็บ ซึ่งจะเป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้งานได้จริงในหลายมิติ โดยในอนาคตผู้ประกอบการไมซ์สามารถเข้าใจโปรไฟล์ของนักเดินทางไมซ์ที่เข้าร่วมงานได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งในด้านสัญชาติ บทบาท ความสนใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจ สามารถนำไปใช้วางแผนการตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ช่วยลดงบประมาณที่สูญเปล่าและเพิ่มอัตราการแปลงผล (Conversion Rate) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มรายได้ในช่วงก่อนและหลังงานอย่างเป็นระบบ ผ่านการเชื่อมโยงกับพันธมิตรท้องถิ่นรอบสถานที่จัดงาน (Local Partners) ตลอดจนใช้ข้อมูลเชิงพฤติกรรมจากอีเวนต์ที่ผ่านมา เพื่อวางแผนการจัดงานครั้งต่อไปได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้จะช่วยยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่การเป็น Data-Driven MICE Operator ที่สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล