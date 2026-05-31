เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ว! สสว. ยกทัพสุดยอด SMEs บุกแดนอีสาน ในงาน “OSS & SMEs GROW TOGETHER FAIR 2026”

จัดเต็มไฮไลต์ภายในงานที่คุณห้ามพลาด:
ช็อปสินค้าคุณภาพ: พบกับ 61 สุดยอดร้านค้า SMEs ทั้งสินค้าเกษตรแปรรูป อาหาร เครื่องดื่ม สุขภาพ ความงาม และสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นสะท้อนภูมิปัญญาอีสาน
โซนติดปีกธุรกิจ: ศูนย์ OSS ยกทัพมาให้บริการคำปรึกษาธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัว
Workshop สุดพิเศษจากแบรนด์ KAITOCK IDEA CRAFT ที่จะพาคุณมาประดิษฐ์ของใช้และของที่ระลึกน่ารัก
สสว. คาดการณ์ว่าความยิ่งใหญ่ตลอดทั้ง 3 วันนี้ จะช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภูมิภาคได้ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท
มาร่วมช็อปของดี อุดหนุนสินค้าไทยและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน
วันนี้ - 1 มิถุนายน 2569
เวลา: 10.00 - 21.00 น.
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดรธานี