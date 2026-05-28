Deli ร่วมสนับสนุน KCL Award 2026 สะท้อนแนวคิด “คม ชัด ลึก” ผ่านพลังแห่งการเขียนและความคิดสร้างสรรค์

Deli แบรนด์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สร้างสรรค์ระดับโลก เดินหน้าสนับสนุนเวที KCL Award 2026 พร้อมตอกย้ำแนวคิดการพัฒนาสินค้าที่ให้ความสำคัญทั้งคุณภาพ นวัตกรรม และการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทุกช่วงวัย
ภายในงาน Deli ได้นำเสนอแนวคิดที่เชื่อมโยงระหว่างแบรนด์กับ “คมชัดลึก” ผ่านมุมมองที่สะท้อน DNA ร่วมกัน
“คม” คือความแม่นยำและคุณภาพของเครื่องเขียนที่ช่วยให้ทุกไอเดียถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างมั่นใจ
“ชัด” คือประสบการณ์การเขียนที่ลื่นไหล ใช้งานง่าย และใส่ใจรายละเอียดในทุกผลิตภัณฑ์
“ลึก” คือการพัฒนานวัตกรรม คุณภาพ และความปลอดภัย ที่ Deli ให้ความสำคัญในทุกขั้นตอน
เพราะ Deli เชื่อว่า “ทุกไอเดียที่ดี ควรถูกถ่ายทอดออกมาด้วยการเขียนที่ คม ชัด ลึก”
สำหรับปี 2026 Deli เดินหน้าผลักดันกลยุทธ์ 4S Strategy ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สำคัญที่ตอบโจทย์ทั้งการเรียน การทำงาน และไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ประกอบด้วย
• Gel Pen ปากกาเจลคุณภาพสูง โดดเด่นเรื่องความลื่นไหลและสีสันที่สดจริง
• Ball Pen ปากกาลูกลื่นคุณภาพดี ให้ประสบการณ์การเขียนระดับ Premium Feel ในราคาที่เข้าถึงได้
• School Coloring กลุ่มสีไม้คุณภาพระดับ Professional Grade ที่ตอบโจทย์ทั้งนักเรียนและผู้รักงานศิลปะ
• Acrylic & Sketch Marker กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เติบโตตามเทรนด์ Creative Lifestyle ไม่ว่าจะเป็น Art Journal, Bullet Journal หรือ Sketch Art
นอกจากนี้ Deli ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งเทคโนโลยี ST Tip Technology ที่ช่วยเพิ่มความทนทานของหัวปากกา รวมถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มสีที่พัฒนาภายใต้มาตรฐาน Non-Toxic และ Water-Based เพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัว
ภายใต้แนวคิด “Sophisticated Design in Simplicity” Deli ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผสานคุณภาพ นวัตกรรม และดีไซน์เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ทุกการเขียน ทุกการสร้างสรรค์ และทุกไอเดียใหม่ ๆ สามารถเริ่มต้นขึ้นได้อย่างดีที่สุด
“เพราะทุกเส้น ทุกสี คือจุดเริ่มต้นของบางสิ่ง”