NINE BEAUTY เปิด “อาณาจักรครีมซอง” ครบครันกว่า 500 รายการ ตอกย้ำของดี ราคาโดนใจ เข้าถึงง่าย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์สายบิวตี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



NINE BEAUTY (นายน์ บิวตี้) โซนเครื่องสำอาง และความงามมัลติแบรนด์ (Multi-brand) ในร้านค้าปลีก CJ MORE บิวตี้สโตร์ที่เข้าใจความต้องการของคนไทย เปิด “อาณาจักรครีมซอง” แหล่งรวมครีมซองของแท้ที่เชื่อถือได้ ด้วยจำนวนสินค้ากว่า 500 รายการ ในราคาถูกและเข้าถึงได้ง่าย พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ความงาม และความต้องการของผู้บริโภคไทยยุคนี้ได้อย่างลงตัว

ปัจจุบันครีมซองใน NINE BEAUTY กว่า 500 รายการ มีสินค้าให้เลือกสรรครอบคลุมทั้งกลุ่มดูแลผิวพื้นฐานและสกินแคร์เฉพาะทาง โดยกลุ่มที่ได้รับความนิยม ประกอบด้วย Moisturizing & Hydration, Acne Treatment & Control, Brightening & Whitening, Anti-aging & Firming, Sun Protection /UV Defense นอกจากครีมซองแล้ว ยังมีสินค้ารูปแบบซองอื่นๆ ทั้งเครื่องสำอาง อาทิ มาสคาร่า รองพื้น คุชชัน ลิป บลัช และผลิตภัณฑ์ย้อมสีผม/บำรุงผม ฯลฯ ครอบคลุมทุกประเภทสินค้าความงามเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกไลฟ์สไตล์

จากข้อมูลของ Wisesight ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลบนโซเชียลมีเดียชั้นนำในไทย พบว่า ปัจจุบันผู้บริโภครับรู้และพูดถึง NINE BEAUTY ในฐานะ “อาณาจักรครีมซอง” อย่างต่อเนื่อง โดยมีการพูดถึงรวม 303 Messages และสร้าง Engagement ได้กว่า 23,070 ครั้ง รวมถึงมีค่าเฉลี่ย Engagement สูงถึง 256 Engagements ต่อวัน สะท้อนว่า “ครีมซอง” สามารถสร้างความสนใจและการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคได้ในระดับที่ดี รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับคอนเทนต์ประเภทนี้อย่างสม่ำเสมอ โดยพบอีกว่าผู้บริโภคเริ่มเชื่อมโยงภาพจำของแบรนด์ NINE BEAUTY กับความ “ครบ” ของสินค้ากลุ่มครีมซองมากขึ้น จากจำนวนผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด 150 Accounts

สำหรับกลุ่มลูกค้าหลักของตลาดครีมซอง คือกลุ่ม Gen Z ที่มีพฤติกรรมเปิดรับสินค้าใหม่ ชอบทดลองใช้ และมีการสวิตช์แบรนด์ไปมาอยู่เสมอเพื่อค้นหาสินค้าที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุด ส่งผลให้ตลาดครีมซองยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ “ความคุ้มค่า” และ “การได้ทดลองก่อนตัดสินใจซื้อไซซ์ใหญ่” 

ด้วยจุดยืนของ NINE BEAUTY เชื่อว่าความสวยไม่มีสูตรสำเร็จเดียว จึงคัดสรรสินค้าบิวตี้และของใช้ดูแลตัวเองที่ตอบโจทย์ความหลากหลายของคนไทย ครบทุกหมวด พร้อมเป็นจุดหมายใหม่ของนักช้อปสายบิวตี้ที่ต้องการของดี ราคาโดนใจ และเข้าถึงง่ายใกล้บ้าน มากกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเดินหน้าส่งต่ออินไซต์ความงามแบบคนไทยผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยคอนเทนต์บน Facebook, Instagram และ TikTok : NINE BEAUTY เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและ Engagement กับผู้บริโภค ด้วยการอัปเดตเทรนด์ใหม่ ที่มีการรีวิวจริง พร้อมแนะนำไอเทมฮิต และโปรโมชันเด็ดแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจช้อปได้ง่ายขึ้น พร้อมตอกย้ำจุดยืนการเป็น “T-Beauty Destination” บิวตี้สโตร์ที่เข้าใจความต้องการของคนไทยอย่างแท้จริง




NINE BEAUTY เปิด "อาณาจักรครีมซอง" ครบครันกว่า 500 รายการ ตอกย้ำของดี ราคาโดนใจ เข้าถึงง่าย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์สายบิวตี้
